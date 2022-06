Virginia Raffaele e Claudio Baglioni stanno insieme?

Virginia Raffaele e Claudio Baglioni sorridono, felici, e si abbracciano in uno scatto su Instagram, corredato dalla didascalia “Eccoci qui”. È bastato questo agli osservatori più acuti, i quali hanno subito pensato che tra i due potesse, effettivamente, essere sbocciato un sentimento. Quale sarà, a questo punto, la verità dei fatti?

Virginia Raffaele e Claudio Baglioni: gli inevitabili sospetti

I fan, dopo aver visto lo scatto pubblicato tre giorni fa su Instagram, si sono concentrati sui dettagli più sottili e particolari: hashtag sospetti, presunti versi di canzoni che Baglioni, legato da 1997 alla compagna Rossella Barattolo, avrebbe dedicato alla Raffaele. Inoltre, in una delle sue canzoni più recenti-Uno e due– il cantante parla di una conoscenza che gli ha cambiato la vita! Che si tratti proprio della famosa comica italiana?

Virginia Raffaele e Claudio Baglioni: la smentita

I diretti interessati non hanno rilasciato nessuna dichiarazione. FQMagazine, però, ha contattato alcune persone vicine alla Raffaele per provare a capire quale sia la realtà dei fatti. E la smentita non si è fatta attendere:

«È una fake news», ci dicono tra le risate. «Sono molto amici, si vogliono bene ma non c’è nulla di vero».

Claudio Baglioni (Televisione)

Notte di note – Il Concerto (Rai 1, 1985)

Quando la banda passò (Rai 1, 1991)

Oltre una bellissima notte (Rai 1, 1991)

Io sono qui (Canale 5, 1995)

Concerto dal Piper Club – Amori in corso (Canale 5, 1996)

Anima mia (Rai 2, 1997)

C’era un cavaliere bianco e nero (Rai 2, 1998)

Da me a te – Dalla città allo stadio (Rai 2, 1998)

L’ultimo valzer (Rai 2, 1999)

Incanto. tra pianoforte e voce (TELE+, 2001)

Tutto in un abbraccio (Canale 5, 2003)

O’ Scià – da Lampedusa (Radio Italia Tv, 2006)

Per il mondo – Royal Albert Hall London (Sky Uno, 2010)

Capitani coraggiosi (Rai 1, 2015)

Radio Capitani Coraggiosi (RTL 102.5 TV, 2016)

Avrai – Concerto in Vaticano (Rai 1, 2016)

Festival di Sanremo (Rai 1, 2018-2019)

Al centro (Rai 1, 2018)

Speciale Claudio Baglioni: In questa storia che è la mia (Rai Play, 2020)

Uà – Uomo di varie età (Canale 5, 2021) Dodici note solo (Radio Italia, 2022

Virginia Raffaele (Televisione)