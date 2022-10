Oroscopo Paolo Fox Mercoledì 12 Ottobre 2022: Bilancia recupera

Ariete C’è ancora una grande tensione provocata dall’opposizione dei pianeti, questo non significa che le cose vanno male per forza ma indica che c’è tanta paura di non farcela o che in questi giorni ci sono eventi importanti, esami da affrontare. Torna la voglia di rimettersi in gioco, di competere.

Toro Il fatto che la Luna sta nel segno permette di recuperare una buona energia e speriamo che la voglia di amare torni in maniera prorompente. Lo diciamo in particolare a coloro che hanno vissuto crisi ad Agosto. C’è bisogno di un sentimento stabile dopo tante illusioni e delusioni.

Gemelli E’ difficile non vivere un’emozione con questo cielo, giovedì e venerdì la Luna sarà nel segno in buon aspetto a tenti altri pianeti, e questo è già un elemento di recupero da considerare. Quando abbiamo un Oroscopo importante non dobbiamo esitare, possono nascere i progetti di valore.

Cancro Meno perplessità rispetto all’inizio di questa settimana ma ancora qualche piccolo disagio c’è. Un programma non funziona a meraviglia, un progetto si porta avanti ma tra molte difficoltà. E questo ogni tanto porta momenti di scoraggiamento. Ricordiamo che le giornate dopo il 24 saranno favorevoli.

Leone Crediamo che in queste giornate la vostra pazienza sia messa a dura prova, abbiamo una Luna dissonante ma il vostro ruolo in un’azienda è stabile, comunque se avete un progetto potete portarlo avanti, anche se con maggiore fatica. Giove favorevole aiuta progetti futuri.

Vergine Oggi nell’aria c’è un po’ più di tranquillità ma restano di base delle preoccupazioni e incontri, inoltre bisogna anche recuperare il tono fisico, c’è stato un momento di disagio tra la fine di Giugno e gli inizi di Luglio ma anche attorno al 7 Ottobre qualcosa non è andata per il verso giusto. Dovete ritrovare un po’ di equilibrio con voi stessi.

Bilancia Molti nati sotto questo segno stanno cercando di recuperare il tempo perduto, anche perché provenite da una seconda parte di estate in cui avete dovuto affrontare qualche stop. Chi ha vissuto una separazione avrà fatica a mostrare le proprio emozioni.

Scorpione La seconda parte di Ottobre sarà molto interessante per i nati sotto questo segno. Alcuni di voi avranno desiderio di rivoluzionare la propria vita, anche dal punto di vista spirituale. Venere entra presto nel segno e porta impulsi in amore.

Sagittario In campo professionale riuscite a superare freni e ostacoli. La vostra simpatia e il vostro buon umore saranno la chiave della vostra sfortuna e simpatia che avrete con gli altri. Nei sentimenti dovete cercare di chiarire con il partner.

Capricorno Dovete sfruttare amicizie per realizzare i vostri progetti. E’ un giorno speciale per organizzare gli affari di famiglia con calma e sensibilità. Dovete impegnarvi nei progetti in modo totale per avere un esito positivo e fortunato.

Acquario E’ importante che i progetti siano basati su basi solide, in modo che le complicazioni non vengano dopo. Potrete pianificare i vostri obiettivi con fluidità e simpatia e rendere i profitti fruttuosi per tutti. Nei sentimenti potete accelerare e allo stesso tempo rafforzare questioni importanti.