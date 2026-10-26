Far Away 2 arriva su Canale 5: cosa sappiamo della seconda stagione

In sintesi. Mediaset ha annunciato il 26 ottobre 2026 che la seconda stagione di Far Away, serie turca dal titolo originale «Uzak Şehir» con Sinem Ünsal e Ozan Akbaba, andrà in onda in esclusiva su Canale 5. L’annuncio parla di arrivo «prossimamente»: data di debutto, fascia oraria e numero di episodi non sono ancora stati comunicati.

I punti chiave Mediaset ha annunciato il 26 ottobre 2026 la seconda stagione di Far Away in esclusiva su Canale 5.

Mediaset non ha comunicato la data di debutto, la fascia oraria, il giorno della settimana né il numero di episodi di Far Away 2.

Nella serie turca Far Away, titolo originale «Uzak Şehir», Sinem Ünsal interpreta Alya e Ozan Akbaba interpreta Cihan.

Mediaset non ha diffuso anticipazioni sulla trama della seconda stagione di Far Away.

La prima stagione di Far Away è andata in onda su Canale 5 fino a metà settembre.

La seconda stagione di Far Away arriverà in esclusiva su Canale 5. Mediaset lo ha annunciato il 26 ottobre 2026 con la formula «prossimamente», senza indicare una data di messa in onda.

Perché il ritorno di Far Away è atteso dal pubblico

La prima stagione di Far Away è andata in onda su Canale 5 fino a metà settembre. Secondo Mediaset, la serie si è rivelata un fenomeno trasversale, capace di appassionare spettatori di generazioni diverse.

La pausa tra la prima e la seconda stagione di Far Away, secondo l’azienda, ha confermato il legame con il pubblico. Sui social gli spettatori hanno chiesto più volte di vedere i nuovi episodi.

Chi sono i protagonisti di Far Away

Far Away è una serie turca. Il titolo originale è «Uzak Şehir». I due protagonisti sono interpretati da Sinem Ünsal e Ozan Akbaba.

Attore Personaggio Sinem Ünsal Alya Ozan Akbaba Cihan

Non è stato reso noto se nella seconda stagione di Far Away entreranno nuovi personaggi o se qualche interprete lascerà il cast.

Cosa si sa della trama della seconda stagione

Mediaset non ha diffuso anticipazioni sulla trama della seconda stagione di Far Away. Al momento non ci sono informazioni ufficiali su come proseguirà la storia di Alya e Cihan.

I successi internazionali della serie turca

Far Away ha ottenuto riconoscimenti importanti anche a livello internazionale. Mediaset la colloca tra le produzioni turche di maggior successo degli ultimi anni.

In una nota, Mediaset ricorda di essere stato il primo grande network italiano a puntare sulle dizi, le serie televisive turche. Secondo l’azienda, una selezione attenta dei titoli e una strategia editoriale mirata hanno reso Canale 5 un punto di riferimento per gli appassionati del genere.

Quando parte Far Away 2 su Canale 5

Mediaset non ha ancora comunicato la data di debutto della seconda stagione di Far Away. Non sono stati resi noti nemmeno la fascia oraria, il giorno della settimana e il numero di episodi. Aggiorneremo il pezzo appena Canale 5 renderà pubblico il calendario.

Domande frequenti Quando inizia Far Away 2 su Canale 5? Mediaset non ha ancora comunicato la data di debutto della seconda stagione di Far Away su Canale 5. Nell’annuncio del 26 ottobre 2026 l’azienda ha indicato solo che i nuovi episodi arriveranno «prossimamente». Chi sono i protagonisti di Far Away? I protagonisti della serie turca Far Away sono Sinem Ünsal, che interpreta Alya, e Ozan Akbaba, che interpreta Cihan. Non è stato reso noto se nella seconda stagione entreranno nuovi personaggi o se qualche interprete lascerà il cast. Qual è il titolo originale di Far Away? Il titolo originale della serie turca Far Away è «Uzak Şehir». In Italia la serie va in onda su Canale 5. Cosa succede nella seconda stagione di Far Away? Mediaset non ha diffuso anticipazioni sulla trama della seconda stagione di Far Away. Al momento non ci sono informazioni ufficiali su come proseguirà la storia di Alya e Cihan.