Paolo Bonolis e Carola Moroni insieme al Festival dello spettacolo di Milano

di Redazione ZON

In sintesi. Paolo Bonolis, conduttore di 65 anni, e la compagna Carola Moroni, 32 anni, hanno fatto la loro prima apparizione pubblica insieme nel fine settimana del 7 e 8 novembre 2026 al Festival dello spettacolo, al Superstudio Più di via Tortona 27 a Milano. Si sono mostrati mano nella mano dopo l’annuncio su Instagram del 5 novembre 2026.

I punti chiave Paolo Bonolis, 65 anni, e Carola Moroni, 32 anni, hanno fatto la prima apparizione pubblica insieme il 7 e 8 novembre 2026 al Festival dello spettacolo di Milano.

Il Festival dello spettacolo si è tenuto al Superstudio Più, in via Tortona 27 a Milano.

Paolo Bonolis ha parlato della relazione con Carola Moroni in una nota pubblicata sul proprio profilo Instagram il 5 novembre 2026.

Carola Moroni è laureata in Informatica, lavora nel settore digitale e tech e nell’estate del 2023 ha partecipato come tentatrice a Temptation Island.

L’arrivo di Paolo Bonolis e Carola Moroni al Festival è stato ripreso in un video diffuso sui canali social di SuperguidaTv.

Paolo Bonolis e Carola Moroni hanno fatto la loro prima apparizione pubblica insieme nel fine settimana del 7 e 8 novembre 2026, al Festival dello spettacolo di Milano. Il conduttore, 65 anni, è arrivato con la compagna, 32 anni, e i due sono stati visti mano nella mano.

Dove si è svolta la prima uscita pubblica di Bonolis e Carola Moroni

L’evento si è tenuto al Superstudio Più, in via Tortona 27 a Milano. All’ingresso c’erano molti fan in attesa di salutare i volti noti della televisione.

L’arrivo di Paolo Bonolis e Carola Moroni è stato ripreso in un video diffuso sui canali social di SuperguidaTv.

Che cosa si vede nel video: autografi, foto e un abbraccio

Nelle immagini, Carola Moroni resta all’inizio due passi dietro a Paolo Bonolis, che si ferma a firmare autografi, a posare per le foto e a scambiare qualche battuta con il pubblico.

Poi il conduttore la chiama a sé sorridendo, per scattare una fotografia insieme ad alcuni fan. Da quel momento resta quasi sempre accanto a lei, tenendola per mano e abbracciandola.

Carola Moroni si presta a sua volta agli scatti che le vengono chiesti. Quando non è coinvolta nelle foto, guarda il compagno mentre il pubblico lo festeggia.

Chi è Carola Moroni, la compagna di Paolo Bonolis

Carola Moroni ha 32 anni ed è originaria dei Castelli Romani. È laureata in Informatica e lavora nel settore digitale e tech.

Il pubblico televisivo l’ha già vista nell’estate del 2023, quando ha partecipato come tentatrice a Temptation Island, il reality di Canale 5. Dopo quell’esperienza è rimasta lontana da televisione e cronache rosa, con uno stile di vita riservato.

Tra le sue passioni ci sono i viaggi e lo sport, in particolare l’arrampicata.

Come Paolo Bonolis ha confermato la relazione il 5 novembre 2026

Pochi giorni prima del Festival, il 5 novembre 2026, Paolo Bonolis aveva parlato della relazione in una nota pubblicata sul proprio profilo Instagram. Il conduttore ha spiegato di non essere solito parlare di vita privata: «Scusate se, per una volta, mi affaccio a questo mondo per parlare di una questione personale».

«Sto frequentando una donna che mi piace molto, Carola, e con la quale sto vivendo momenti davvero piacevoli»

La frase è di Paolo Bonolis, dal suo messaggio su Instagram. Il Festival dello spettacolo è stata la prima occasione in cui i due si sono mostrati insieme davanti al pubblico.

Domande frequenti Quando hanno fatto la prima uscita pubblica Paolo Bonolis e Carola Moroni? Paolo Bonolis e Carola Moroni hanno fatto la loro prima apparizione pubblica insieme nel fine settimana del 7 e 8 novembre 2026. L’occasione è stata il Festival dello spettacolo di Milano, dove sono stati visti mano nella mano. Dove si è svolto il Festival dello spettacolo a cui hanno partecipato Bonolis e Carola Moroni? Il Festival dello spettacolo si è tenuto al Superstudio Più, in via Tortona 27 a Milano. All’ingresso c’erano molti fan in attesa di salutare i volti noti della televisione. Chi è Carola Moroni, la compagna di Paolo Bonolis? Carola Moroni ha 32 anni ed è originaria dei Castelli Romani. È laureata in Informatica, lavora nel settore digitale e tech e nell’estate del 2023 ha partecipato come tentatrice a Temptation Island, il reality di Canale 5. Quanti anni hanno Paolo Bonolis e Carola Moroni? Paolo Bonolis ha 65 anni e Carola Moroni ne ha 32. I due si sono mostrati insieme per la prima volta in pubblico al Festival dello spettacolo di Milano nel novembre 2026. Quando Paolo Bonolis ha confermato la relazione con Carola Moroni? Paolo Bonolis ha parlato della relazione il 5 novembre 2026, in una nota pubblicata sul proprio profilo Instagram. Ha scritto: «Sto frequentando una donna che mi piace molto, Carola, e con la quale sto vivendo momenti davvero piacevoli».