My Sweet Lie, trame dal 16 al 20 novembre 2026: cosa succede a Suna
In sintesi. Nella settimana da lunedì 16 a venerdì 20 novembre 2026, nella serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) Suna annulla le nozze con Nejat perché lui non le ha detto che Berrin è sua madre. Aylin ricatta Suna, e Suna scopre che Aylin e Nejat si sono riavvicinati. Gli episodi sono in streaming su Mediaset Infinity.
I punti chiave
- Suna annulla le nozze con Nejat nella settimana da lunedì 16 a venerdì 20 novembre 2026.
- Suna annulla le nozze perché Nejat non le ha detto che Berrin è sua madre.
- Hayri e Saniye organizzano un piano per far riavvicinare Suna e Nejat.
- Aylin ricatta Suna e la costringe a respingere Kayra.
- Gli episodi della prima stagione di My Sweet Lie sono disponibili in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity.
Attenzione: spoiler. Nella settimana da lunedì 16 a venerdì 20 novembre 2026, in My Sweet Lie, Suna annulla le nozze con Nejat dopo che lui non le ha detto che Berrin è sua madre.
My Sweet Lie (titolo originale Benim Tatlı Yalanım) è una serie televisiva turca. Gli episodi della prima stagione sono disponibili in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity.
Dopo le nozze annullate, Hayri e Saniye provano a riunire Suna e Nejat
La rottura tra Suna e Nejat spinge Hayri e Saniye a organizzare un piano. Il loro obiettivo è far riavvicinare i due.
Intanto Suna sente la mancanza di Nejat. Il distacco la porta ad avere delle visioni.
Aylin ricatta Suna e Kayra si lega sempre di più a lei
Aylin ricatta Suna. Il ricatto costringe Suna a respingere Kayra.
La bambina, però, si lega sempre di più ad Aylin, fino ad arrivare a chiamarla mamma.
Suna scopre che Aylin e Nejat si sono riavvicinati e decide di affrontarlo
Alla fine della settimana Suna scopre che Aylin e Nejat si sono riavvicinati. Decide quindi di affrontare Nejat.
Domande frequenti
Cosa succede a Suna in My Sweet Lie dal 16 al 20 novembre 2026?
Nella settimana da lunedì 16 a venerdì 20 novembre 2026 Suna annulla le nozze con Nejat. Aylin ricatta Suna e la costringe a respingere Kayra. Alla fine della settimana Suna scopre che Aylin e Nejat si sono riavvicinati e decide di affrontare Nejat.
Perché Suna annulla le nozze con Nejat in My Sweet Lie?
In My Sweet Lie Suna annulla le nozze con Nejat perché lui non le ha detto che Berrin è sua madre. L’annullamento avviene nella settimana da lunedì 16 a venerdì 20 novembre 2026.
Cosa fanno Hayri e Saniye in My Sweet Lie dopo le nozze annullate?
Dopo la rottura tra Suna e Nejat, Hayri e Saniye organizzano un piano. Il loro obiettivo è far riavvicinare Suna e Nejat.
Dove vedere My Sweet Lie in streaming?
My Sweet Lie, titolo originale Benim Tatlı Yalanım, è una serie televisiva turca. Gli episodi della prima stagione sono disponibili in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity.
Immagine di repertorio
Fonte: Mediaset Infinity
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