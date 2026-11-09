My Sweet Lie, trame dal 16 al 20 novembre 2026: cosa succede a Suna

In sintesi. Nella settimana da lunedì 16 a venerdì 20 novembre 2026, nella serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) Suna annulla le nozze con Nejat perché lui non le ha detto che Berrin è sua madre. Aylin ricatta Suna, e Suna scopre che Aylin e Nejat si sono riavvicinati. Gli episodi sono in streaming su Mediaset Infinity.