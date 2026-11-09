Asteroide 2026 QQ8, la mini-luna della Terra: cos’è e si può vedere

di Redazione ZON

In sintesi. 2026 QQ8 è un asteroide largo da uno a tre metri che la gravità della Terra ha catturato alla fine di aprile 2026, rendendolo una mini-luna temporanea. Il Minor Planet Center ha comunicato il 29 ottobre 2026 che l’oggetto è legato al pianeta. 2026 QQ8 non si vede a occhio nudo né con telescopi amatoriali.

I punti chiave L’asteroide 2026 QQ8 è largo da uno a tre metri, con magnitudine assoluta circa 31,5 secondo l’Agenzia Spaziale Europea.

La gravità della Terra ha catturato 2026 QQ8 alla fine di aprile 2026 e lo trattiene solo temporaneamente.

Il Minor Planet Center dell’Unione Astronomica Internazionale ha comunicato il 29 ottobre 2026 che 2026 QQ8 è legato alla Terra.

Il 9 novembre 2026 2026 QQ8 si trova nella costellazione dell’Idra con magnitudine apparente intorno a 25,3 e si osserva solo con grandi telescopi professionali.

Il 13 dicembre 2026 2026 QQ8 passa a circa 1,35 milioni di chilometri dalla Terra e poi si allontana progressivamente.

L’asteroide 2026 QQ8, largo da uno a tre metri, è diventato una mini-luna della Terra: la gravità del pianeta lo ha catturato alla fine di aprile 2026 e lo trattiene solo temporaneamente.

Il Minor Planet Center dell’Unione Astronomica Internazionale ha comunicato il 29 ottobre 2026 che 2026 QQ8 è legato alla Terra. L’astronomo ungherese Krisztián Sárneczky lo aveva scoperto nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2026.

Perché all’inizio 2026 QQ8 sembrava un pezzo di razzo

Dopo la scoperta non era chiaro se 2026 QQ8 fosse un asteroide naturale o un rifiuto spaziale, per esempio un vecchio stadio di razzo.

Per chiarirlo gli astronomi hanno usato il telescopio da 2,2 metri dell’Università delle Hawaii e il Lowell Discovery Telescope in Arizona. Le misure hanno ricostruito l’orbita e hanno indicato un corpo di origine naturale, verosimilmente un piccolo asteroide.

Nella sua circolare il Minor Planet Center scrive:

«Le integrazioni orbitali indicano che questo oggetto è temporaneamente legato alla Terra. Non è stato trovato alcun collegamento con un oggetto artificiale conosciuto. Ulteriori osservazioni e studi dinamici sono fortemente incoraggiati.»

Sárneczky ha individuato 2026 QQ8 nelle immagini dell’Osservatorio di Piszkéstető, in Ungheria. Il telescopio Schmidt da 60 centimetri dell’osservatorio lavora nel programma GINOP-KHK.

Quanto è grande 2026 QQ8 e perché non si vede

Nessuno ha misurato direttamente le dimensioni di 2026 QQ8: le stime partono dalla luminosità. Secondo l’Agenzia Spaziale Europea la magnitudine assoluta è circa 31,5, compatibile con un diametro tra 1,4 e 3 metri.

Le stime divergono: alcune fonti indicano circa 1 metro, altre circa 2 metri.

Secondo le effemeridi del Minor Planet Center, il 9 novembre 2026 l’asteroide si trova nella costellazione dell’Idra, con magnitudine apparente intorno a 25,3. Non si vede a occhio nudo, con un binocolo o con un telescopio amatoriale. Servono grandi telescopi professionali.

Come la Terra ha catturato l’asteroide

2026 QQ8 appartiene ai Near-Earth Objects, gli asteroidi che orbitano attorno al Sole passando vicino alla Terra. Impiega 359 giorni per compiere un giro attorno al Sole e si avvicina al nostro pianeta circa una volta ogni dieci anni.

Per essere catturato un asteroide deve entrare nella sfera di Hill terrestre, che si estende fino a circa 1,5 milioni di chilometri. Deve anche avere velocità e traiettoria adatte a restare legato al pianeta senza limitarsi a passargli accanto.

Il massimo avvicinamento è avvenuto il 18 agosto 2026, a circa 537.000 chilometri, poco più di una volta e mezza la distanza media della Luna. Un’altra stima parla di 568.000 chilometri. In entrambi i casi non c’è alcun rischio di collisione.

Quando 2026 QQ8 lascerà l’orbita terrestre

Le fonti non concordano sulla data dell’addio. Secondo alcune la mini-luna resta fino a dopo Natale e riprende l’orbita autonoma attorno al Sole tra la fine del 2026 e gennaio 2027. Secondo un’altra se ne va verso metà dicembre 2026.

Le ricostruzioni orbitali indicano un passaggio a circa 1,35 milioni di chilometri dalla Terra il 13 dicembre 2026. Dopo quella data l’asteroide si allontana progressivamente.

Non è la prima mini-luna, e non sarà l’ultima

L’esempio più recente è 2024 PT5, che ha accompagnato la Terra per circa due mesi nell’autunno 2024.

Alcuni modelli stimano circa sei mini-lune di dimensioni superiori al metro in orbita temporanea in ogni momento. Si tratta di una previsione statistica, non di sei oggetti osservati.

Raggiungere un asteroide così piccolo con una sonda robotica è tecnologicamente possibile. Un allunaggio umano invece no: con uno o due metri di diametro la gravità di 2026 QQ8 è debolissima e la superficie troppo piccola per camminarci.

Domande frequenti Cos’è 2026 QQ8, la mini-luna della Terra? 2026 QQ8 è un asteroide largo da uno a tre metri, catturato dalla gravità della Terra alla fine di aprile 2026. All’inizio si sospettava fosse un pezzo di razzo, ma le misure del telescopio da 2,2 metri dell’Università delle Hawaii e del Lowell Discovery Telescope hanno indicato un corpo di origine naturale. Si può vedere la mini-luna 2026 QQ8 con un telescopio? No, non con strumenti amatoriali. Il 9 novembre 2026 2026 QQ8 ha magnitudine apparente intorno a 25,3 e non si vede a occhio nudo, con un binocolo o con un telescopio amatoriale: servono grandi telescopi professionali. Quando se ne va la mini-luna della Terra 2026 QQ8? Le fonti non concordano sulla data. Secondo alcune 2026 QQ8 resta fino a dopo Natale e riprende l’orbita attorno al Sole tra la fine del 2026 e gennaio 2027, secondo un’altra se ne va verso metà dicembre 2026. Il 13 dicembre 2026 passa a circa 1,35 milioni di chilometri dalla Terra. L’asteroide 2026 QQ8 è pericoloso per la Terra? No. Il massimo avvicinamento di 2026 QQ8 è avvenuto il 18 agosto 2026, a circa 537.000 chilometri dalla Terra (un’altra stima indica 568.000). In entrambi i casi non c’è alcun rischio di collisione. Quanto è grande l’asteroide 2026 QQ8? Nessuno ha misurato direttamente le dimensioni di 2026 QQ8. Secondo l’Agenzia Spaziale Europea la magnitudine assoluta è circa 31,5, compatibile con un diametro tra 1,4 e 3 metri; alcune fonti indicano circa 1 metro, altre circa 2 metri.