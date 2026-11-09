Un posto al sole, anticipazioni del 10 novembre 2026: Roberto e Marina e la svolta nelle indagini

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata di Un posto al sole in onda martedì 10 novembre 2026 alle 20.50 su Rai 3, il colpo gobbo di Walter Scala cambia in modo drammatico le indagini. Marina si sente in parte rassicurata dalla partenza di Greta, mentre Roberto è sempre più preoccupato. Damiano segue la pista suggerita da Ferri.

I punti chiave La puntata di Un posto al sole del 10 novembre 2026 va in onda alle 20.50 su Rai 3.

Il colpo gobbo di Walter Scala dà alle indagini una svolta rapida e drammatica.

Marina è in parte rassicurata dalla partenza improvvisa di Greta, mentre Roberto è sempre più preoccupato.

Alberto Palladini incontra l’agente immobiliare che valuta la casa di Renato e ripensa con nostalgia al Palazzo, che un tempo apparteneva alla sua famiglia.

Un posto al sole è una soap ambientata a Napoli, in onda dal 1996 su Rai 3 dal lunedì al venerdì.

Attenzione: spoiler. Nella puntata di Un posto al sole di martedì 10 novembre 2026 su Rai 3, alle 20.50, un colpo gobbo di Walter Scala cambia in modo drammatico le indagini.

Cosa succede alle indagini tra Roberto, Damiano e Marina

Nella puntata del 10 novembre 2026 Marina si sente in parte rassicurata dalla partenza improvvisa di Greta. Roberto, al contrario, è sempre più preoccupato.

Damiano continua a seguire la pista che gli ha suggerito Ferri. Il colpo gobbo di Walter Scala dà però alle indagini una svolta rapida e drammatica.

Cosa era successo nella puntata del 9 novembre 2026

Nella puntata del 9 novembre 2026 Roberto ha fatto capire a Walter Scala che non gli conviene mettersi contro di lui. Roberto è convinto dell’innocenza di Greta e continua a credere che il misterioso finanziatore di Mori sia coinvolto nella vicenda.

Nunzio e Rossella sono sempre più concentrati sul progetto della nuova casa. Non sanno nulla della difficile situazione che riguarda Michele e Silvia.

Manuela sembra non aver ancora accettato l’idea di non lavorare più in radio. Micaela, invece, è pronta a condurre la sua nuova trasmissione.

Perché Alberto Palladini torna a pensare al Palazzo

Nella puntata del 10 novembre 2026 Alberto Palladini incontra per caso l’agente immobiliare che si occupa della valutazione della casa di Renato. L’incontro fa riaffiorare in Alberto Palladini la nostalgia per il Palazzo, che un tempo apparteneva alla sua famiglia.

Quando e dove vedere Un posto al sole

Un posto al sole è una soap ambientata a Napoli, in onda dal 1996 su Rai 3. Va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50.

Domande frequenti A che ora va in onda Un posto al sole il 10 novembre 2026? Un posto al sole va in onda martedì 10 novembre 2026 alle 20.50 su Rai 3. La soap è in onda dal lunedì al venerdì alla stessa ora. Cosa succede a Un posto al sole il 10 novembre 2026? Un colpo gobbo di Walter Scala dà alle indagini una svolta rapida e drammatica. Marina si sente in parte rassicurata dalla partenza improvvisa di Greta, mentre Roberto è sempre più preoccupato. Damiano continua a seguire la pista suggerita da Ferri. Cosa è successo a Un posto al sole il 9 novembre 2026? Nella puntata del 9 novembre 2026 Roberto ha fatto capire a Walter Scala che non gli conviene mettersi contro di lui. Roberto è convinto dell’innocenza di Greta e crede che il misterioso finanziatore di Mori sia coinvolto nella vicenda. Perché Alberto Palladini pensa al Palazzo in Un posto al sole? Nella puntata del 10 novembre 2026 Alberto Palladini incontra per caso l’agente immobiliare che si occupa della valutazione della casa di Renato. L’incontro gli fa riaffiorare la nostalgia per il Palazzo, che un tempo apparteneva alla sua famiglia. Su quale canale va in onda Un posto al sole? Un posto al sole va in onda su Rai 3 dal 1996, dal lunedì al venerdì alle 20.50. È una soap ambientata a Napoli.