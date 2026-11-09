MillionDay, estrazione di lunedì 9 novembre 2026 (ore 13:00): i numeri

di Redazione ZON

In sintesi. I numeri del MillionDay di lunedì 9 novembre 2026 (ore 13:00) sono 07, 15, 19, 39, 40. Numeri Extra: 10, 17, 21, 23, 46.

I punti chiave Numeri vincenti: 07, 15, 19, 39, 40

Extra: 10, 17, 21, 23, 46

Tutti i numeri dell’estrazione del MillionDay di lunedì 9 novembre 2026 (ore 13:00), come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione MillionDay di 09/11/2026 ore 13:00: i numeri

Numeri vincenti 07 15 19 39 40 Extra 10 17 21 23 46

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma oggi alle ore 20:30.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it