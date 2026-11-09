Grande Fratello Vip, anticipazioni del 9 novembre 2026: Alex Belli rientra e un concorrente lascia il gioco

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 9 novembre 2026 in prima serata su Canale 5, Alex Belli rientra nella Casa dalla Porta Rossa per affrontare Marina La Rosa. Quattro concorrenti rischiano l’eliminazione e uno lascia il gioco. Ilary Blasi conduce con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

I punti chiave Alex Belli rientra nella Casa del Grande Fratello Vip lunedì 9 novembre 2026, dalla Porta Rossa, per spiegare le sue ragioni e affrontare Marina La Rosa.

Il Grande Fratello Vip va in onda in prima serata su Canale 5 ed è condotto da Ilary Blasi, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in studio.

I concorrenti a rischio eliminazione il 9 novembre 2026 sono quattro: Andreas Müller, Carmen Di Pietro, Giulia Provvedi e Valeria Marini.

Un concorrente del Grande Fratello Vip lascia definitivamente il gioco il 9 novembre 2026.

Le donne della Casa sono divise in due gruppi da quattro e le anticipazioni parlano di un confronto finale il 9 novembre 2026.

Attenzione: spoiler. Alex Belli rientra nella Casa del Grande Fratello Vip lunedì 9 novembre 2026, dalla Porta Rossa, per spiegare le sue ragioni e affrontare Marina La Rosa. La puntata va in onda in prima serata su Canale 5.

Il Grande Fratello Vip è condotto da Ilary Blasi. In studio con lei ci sono Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Perché Alex Belli torna nella Casa del Grande Fratello Vip

Alex Belli era uscito dalla Casa e dallo studio durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Il 9 novembre 2026 rientra per spiegare le proprie ragioni.

Nelle anticipazioni del programma Marina La Rosa è indicata come la sua più grande antagonista. Il suo ritorno è presentato come inaspettato.

Chi rischia l’eliminazione nella puntata del 9 novembre

Il 9 novembre 2026 un concorrente lascia definitivamente il gioco del Grande Fratello Vip. I nomi in ballo sono quattro: Andreas Müller, Carmen Di Pietro, Giulia Provvedi e Valeria Marini.

Le anticipazioni definiscono l’eliminazione importante e potenzialmente capace di cambiare gli equilibri della Casa.

Le tensioni che arrivano alla resa dei conti della serata

Megan Ria e Andreas Müller condividono la professione, ma sono divisi su tutto. Dopo lo scontro dell’ultima puntata tra i due è calato il gelo, e la serata del 9 novembre 2026 promette di chiarire che cosa c’è dietro.

Nel gruppo delle donne la spaccatura è sempre più evidente. Da una parte ci sono Guendalina Tavassi, Marina La Rosa, Giulia Provvedi e Carmen Di Pietro.

Dall’altra ci sono Valeria Marini, Megan Ria, Piera Meloni e Federica Morello. Dopo giorni di scintille nella Casa, le anticipazioni parlano di un confronto finale previsto nella puntata del 9 novembre 2026.

Domande frequenti Quando va in onda il Grande Fratello Vip con il ritorno di Alex Belli? La puntata va in onda lunedì 9 novembre 2026 in prima serata su Canale 5. In quella serata Alex Belli rientra nella Casa del Grande Fratello Vip dalla Porta Rossa. Chi rischia l’eliminazione al Grande Fratello Vip il 9 novembre 2026? I concorrenti in ballo sono quattro: Andreas Müller, Carmen Di Pietro, Giulia Provvedi e Valeria Marini. Uno di loro lascia definitivamente il gioco nella puntata del 9 novembre 2026. Perché Alex Belli torna nella Casa del Grande Fratello Vip? Alex Belli era uscito dalla Casa e dallo studio durante l’ultima puntata. Rientra il 9 novembre 2026 per spiegare le proprie ragioni e affrontare Marina La Rosa, indicata nelle anticipazioni come la sua più grande antagonista. Chi conduce il Grande Fratello Vip? Il Grande Fratello Vip è condotto da Ilary Blasi. In studio con lei ci sono Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Quali sono i due gruppi di donne nella Casa del Grande Fratello Vip? Un gruppo è formato da Guendalina Tavassi, Marina La Rosa, Giulia Provvedi e Carmen Di Pietro. L’altro è formato da Valeria Marini, Megan Ria, Piera Meloni e Federica Morello. Le anticipazioni parlano di un confronto finale tra i due gruppi il 9 novembre 2026.

Immagine di repertorio

Fonte: Adnkronos · Bigodino