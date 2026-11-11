Amici 26, Zerbi replica ad Amadeus: «Non sono furbetto, ho seguito il regolamento»

di Redazione ZON

In sintesi. Nel daytime di Amici 26 del 10 novembre 2026, il responsabile artistico Rudy Zerbi ha risposto alle critiche di Amadeus, che aveva definito sbagliata la decisione di togliere la sfida a Paulo. Zerbi sostiene di aver applicato il regolamento e ha chiesto a Paulo e Morik di cantare un inedito e una cover ciascuno.

I punti chiave Rudy Zerbi ha risposto il 10 novembre 2026, nel daytime di Amici 26, alle critiche di Amadeus sulla decisione di togliere la sfida a Paulo.

Amadeus ha definito sbagliata la scelta di Zerbi, sostenendo che togliere la sfida a Paulo è stato un premio e non una punizione.

Rudy Zerbi ha dichiarato di non essere furbetto e che quanto ha fatto è previsto dal regolamento.

Rudy Zerbi ha chiesto a Paulo e a Morik di cantare un inedito e una cover a testa e deciderà nella prossima registrazione di Amici se sostituire il titolare con il talento esterno individuato ai casting.

Lo speciale di Amici 26 va in onda sabato 14 novembre 2026 dalle 14:20, per lasciare spazio a una partita delle ATP Finals su Canale 5.

Nel daytime di Amici 26 andato in onda il 10 novembre 2026, Rudy Zerbi ha risposto alle critiche di Amadeus sulla decisione di togliere la sfida a Paulo. Il responsabile artistico ha poi riunito la classe per capire chi dovrebbe restare nella scuola.

Amadeus ha criticato la scelta di Zerbi dopo l’incontro con Kashmere

Le parole di Amadeus sono andate in onda su Canale 5, nell’incontro con Kashmere dopo l’ultima puntata di Amici. Amadeus ha giudicato sbagliata la scelta di Zerbi su Paulo.

«Quello che ha fatto è sbagliato. Togliere la sfida a Paulo è stato un premio, non una punizione. Diciamo che è stato furbetto, ma il suo comportamento non lo trovo giusto.»

Zerbi replica: «Non sono furbetto, ho seguito il regolamento»

Zerbi ha risposto all’inizio del daytime, rivolgendosi a Kashmere perché riferisse il messaggio al suo professore.

«Kashmere, vorrei che dicessi al tuo professore che non sono affatto furbetto. Quello che ho fatto è previsto dal regolamento e io non sono buonista, quindi se una cosa non mi va bene lo dico.»

Paulo e Morik cantano, Aura si schiera contro Paulo

Rudy Zerbi ha chiesto a Paulo e a Morik di cantare un inedito e una cover a testa. Nella prossima registrazione di Amici deciderà se sostituire il titolare con il talento esterno individuato ai casting.

Zerbi ha anche chiesto agli altri allievi cosa farebbero al suo posto. La maggior parte dei ragazzi ha tentennato o si è schierata dalla parte di Paulo.

Aura ha preso una posizione opposta, con parole che hanno fatto storcere il naso a Paulo. Zerbi si è complimentato con lei per la schiettezza.

«Questa è una scuola e ci sono delle regole da rispettare, se lui non è in grado è giusto che venga sostituito.»

Il prossimo speciale di Amici va in onda sabato 14 novembre

La sesta puntata di Amici 26 non andrà in onda di domenica pomeriggio. Lo speciale è fissato per sabato 14 novembre 2026, a partire dalle 14:20.

Lo spostamento lascia spazio a una partita delle ATP Finals, trasmesse in esclusiva su Canale 5.

Domande frequenti Cosa ha risposto Rudy Zerbi ad Amadeus su Paulo? Nel daytime di Amici 26 del 10 novembre 2026 Rudy Zerbi ha detto, rivolgendosi a Kashmere, di non essere affatto furbetto. Ha spiegato che quello che ha fatto è previsto dal regolamento e di non essere buonista, quindi se una cosa non gli va bene la dice. Cosa ha detto Amadeus della scelta di Zerbi su Paulo? Amadeus, nell’incontro con Kashmere andato in onda su Canale 5 dopo l’ultima puntata di Amici, ha giudicato sbagliata la scelta di Rudy Zerbi. Secondo lui togliere la sfida a Paulo è stato un premio e non una punizione, e il comportamento di Zerbi è stato furbetto e non giusto. Quando va in onda lo speciale di Amici 26? Lo speciale di Amici 26, la sesta puntata, va in onda sabato 14 novembre 2026 a partire dalle 14:20 e non di domenica pomeriggio. Lo spostamento lascia spazio a una partita delle ATP Finals, trasmesse in esclusiva su Canale 5. Cosa ha chiesto Zerbi a Paulo e Morik in Amici 26? Rudy Zerbi ha chiesto a Paulo e a Morik di cantare un inedito e una cover a testa. Nella prossima registrazione di Amici deciderà se sostituire il titolare con il talento esterno individuato ai casting. Cosa ha detto Aura su Paulo in Amici 26? Aura ha preso posizione contro Paulo, dicendo che la scuola ha delle regole da rispettare e che, se lui non è in grado, è giusto che venga sostituito. Rudy Zerbi si è complimentato con lei per la schiettezza.

Fonte: Blasting News