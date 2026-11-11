Oroscopo di Paolo Fox per l’11 novembre 2026: le previsioni segno per segno

di Redazione ZON

In sintesi. Per l’11 novembre 2026 l’astrologo Paolo Fox indica recuperi e buone energie per diversi segni, con Venere favorevole in amore per Gemelli, Bilancia e Acquario. Prudenza nei rapporti per Toro, Cancro e Pesci. Le previsioni sono diffuse da Radio Lattemiele e riferite da ZON.it con una sintesi redazionale.

I punti chiave Paolo Fox indica per il Sagittario una grande ripresa, con la Luna molto attiva, amore protagonista e buone prospettive per i progetti.

Secondo Paolo Fox, Venere è favorevole ai rapporti per tre segni: Gemelli (in trigono), Bilancia e Acquario.

Per il Capricorno Paolo Fox prevede un 2027 con soddisfazioni, ma Venere contraria tornerà a farsi sentire a dicembre.

Per il Toro Paolo Fox segnala Giove contrario, che può portare incomprensioni professionali.

Le previsioni provengono dall’oroscopo ufficiale di Paolo Fox pubblicato da Radio Lattemiele e ZON.it le riferisce in sintesi redazionale.

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 11 novembre 2026, segno per segno. Le previsioni riprendono quelle diffuse da Radio Lattemiele; il testo è una sintesi redazionale di ZON.it.

Le previsioni di questa pagina sono dell’astrologo Paolo Fox e provengono dal suo oroscopo ufficiale pubblicato da Radio Lattemiele. ZON.it le riferisce con parole proprie, segno per segno. Come sempre, si tratta di intrattenimento, non di indicazioni da prendere alla lettera.

♈ Ariete

L’impegno in vista è tanto, ma chi si era fermato per mesi a riflettere ha voglia di ripartire. Buone energie e occasioni di rivincita. In amore serve pazienza: altre questioni rischiano di sottrarre spazio ai sentimenti.

♉ Toro

Dopo giornate complesse si profila un recupero. Prudenza con le discussioni in famiglia e con le collaborazioni di lavoro ancora incerte; Giove contrario può portare incomprensioni professionali. In amore serve comprensione.

♊ Gemelli

Rapporti un po’ faticosi e nervosismo, soprattutto tra mercoledì e giovedì. Venere in trigono favorisce però amore e nuove conoscenze: pazienza, e chi è solo da tempo non trascuri le occasioni.

♋ Cancro

Qualche dubbio e un chiarimento da fare, forse dopo un fraintendimento. Il lavoro offre buone prospettive. Si parli apertamente ma con delicatezza, senza essere troppo diretti.

♌ Leone

Dopo due giorni pesanti torna la serenità; martedì e mercoledì aiutano i rapporti sentimentali. Sul lavoro si profila un cambio di strategie, forse anche di persone, per chi ha un progetto da sviluppare. Spazio all’ottimismo.

♍ Vergine

Tanti pensieri e qualche rimpianto, ma l’umore non va lasciato in balia del cielo. I grandi progetti guardano al 2027. Con le insicurezze, attenzione a non pesare sul partner.

♎ Bilancia

Giornata dinamica, ma con cautela verso collaborazioni e persone di cui non fidarsi del tutto; Saturno opposto ha portato di recente a ridimensionare alcuni rapporti. In amore Venere favorisce il dialogo; ai cuori solitari conviene allargare le conoscenze.

♏ Scorpione

Periodo importante per gli affetti e la famiglia, dove l’astrologo suggerisce di cercare protezione. In questa fase niente fretta nel fare scelte.

♐ Sagittario

Grande ripresa, con la Luna molto attiva. Mercoledì e giovedì favorevoli, con amore protagonista e buone prospettive per i progetti. Unico limite: restare fermi in un luogo chiuso alimenta la ribellione.

♑ Capricorno

Ottime prospettive, con un 2027 che promette soddisfazioni. In amore conviene lasciare scorrere il tempo: Venere contraria tornerà a farsi sentire a dicembre. Meglio non agitare le acque, anche in casa.

♒ Acquario

Dopo tre giornate faticose tornano energia e voglia di agire. Venere favorisce amicizie, incontri e nuove conoscenze. Sul lavoro occorre riorganizzare tutto.

♓ Pesci

Giornata altalenante nel pomeriggio; attenzione alle parole e alle incomprensioni sul lavoro. Novembre resta nel complesso un mese favorevole. Il consiglio è non reagire d’impulso e rimandare le decisioni delicate.

L’oroscopo è una forma di intrattenimento. Le previsioni non hanno valore predittivo e non sostituiscono in alcun caso un parere medico, legale o finanziario.

Domande frequenti Cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox per l’11 novembre 2026? Per l’11 novembre 2026 Paolo Fox indica recuperi e buone energie per segni come Ariete, Toro, Sagittario e Acquario, e qualche cautela nei rapporti per Cancro, Bilancia e Pesci. Le previsioni riguardano tutti i dodici segni, da Ariete a Pesci. Sono diffuse da Radio Lattemiele e riferite da ZON.it. Quali segni hanno Venere favorevole nell’oroscopo di Paolo Fox dell’11 novembre 2026? Secondo Paolo Fox, Venere è favorevole a Gemelli (in trigono, a vantaggio di amore e nuove conoscenze), a Bilancia (favorisce il dialogo) e ad Acquario (favorisce amicizie e incontri). Per il Capricorno, invece, Venere è contraria e tornerà a farsi sentire a dicembre. Cosa prevede Paolo Fox per il Sagittario l’11 novembre 2026? Paolo Fox prevede per il Sagittario una grande ripresa, con la Luna molto attiva, amore protagonista e buone prospettive per i progetti. L’unico limite indicato è che restare fermi in un luogo chiuso alimenta la ribellione. Da dove arrivano le previsioni di Paolo Fox pubblicate da ZON.it? Le previsioni provengono dall’oroscopo ufficiale di Paolo Fox pubblicato da Radio Lattemiele. ZON.it le riferisce con parole proprie, segno per segno. L’oroscopo è una forma di intrattenimento e non ha valore predittivo.

Fonte: Radio Lattemiele