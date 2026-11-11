Aspettative economiche al colloquio: cosa rispondere in RAL e come gestire la domanda su quanto guadagni

di Redazione ZON

In sintesi. In Italia, al colloquio la risposta sulle aspettative economiche si dà in RAL lorda, cioè il totale annuo comprensivo di tredicesima ed eventuale quattordicesima, indicando una fascia tra due cifre e le mensilità. Dal 7 giugno 2026, secondo le sintesi del D.Lgs. 96/2026, il datore di lavoro non può chiedere la storia retributiva del candidato.

I punti chiave La RAL lorda è il totale annuo comprensivo di tredicesima ed eventuale quattordicesima, ed è il parametro con cui l’azienda formula l’offerta.

Un lordo mensile di 2.500 € corrisponde a una RAL di 32.500 € su 13 mensilità e di 35.000 € su 14 mensilità.

Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 96, in vigore dal 7 giugno 2026, secondo le sintesi vieta al datore di lavoro di chiedere ai candidati la storia retributiva.

Per una RAL di 30.000 € su 13 mensilità i calcolatori stimano circa 1.790 € netti al mese, una stima non ufficiale.

I contributi INPS a carico del dipendente sono il 9,19% per la generalità dei dipendenti privati.

Alla domanda sulle aspettative economiche rispondi in RAL lorda, cioè il totale annuo comprensivo di tredicesima ed eventuale quattordicesima. Indica una fascia (tra X e Y euro) motivata dal ruolo e dal mercato, non una cifra secca e non il netto. Se ti chiedono quanto guadagni ora, non sei obbligato a dirlo: puoi spostare il discorso su ciò che chiedi per il nuovo ruolo.

Cosa serve prima del colloquio

La retribuzione o la fascia retributiva della posizione, se l’azienda l’ha comunicata.

Il contratto collettivo (CCNL) applicato e il numero di mensilità che prevede: 13 o 14.

Almeno tre fonti di mercato per lo stesso ruolo, livello e area geografica.

Un simulatore da lordo a netto, per controllare quanto corrisponde in busta paga.

Nessun costo: sono tutti strumenti di consultazione.

Perché si risponde in RAL lorda e non in netto?

In Italia la trattativa avviene quasi sempre sulla RAL, la retribuzione annua lorda, ed è il parametro con cui l’azienda formula l’offerta. È un importo prima di contributi INPS, IRPEF e addizionali.

Si calcola moltiplicando il lordo mensile per le mensilità del contratto. Esempio: 2.300 € lordi al mese su 13 mensilità fanno circa 29.900 € di RAL. Il numero di mensilità redistribuisce l’importo nell’anno, ma non cambia il totale annuo.

Per questo, se senti una cifra mensile, chiedi su quante mensilità è calcolata. Lo stesso lordo mensile dà RAL molto diverse:

Lordo mensile RAL su 13 mensilità RAL su 14 mensilità 2.500 € 32.500 € 35.000 €

Come preparare la risposta, passo per passo

Controlla se l’annuncio indica la retribuzione o la fascia. Se manca, chiedila prima del colloquio: secondo le sintesi del D.Lgs. 96/2026 hai diritto di conoscerla. Stima il valore di mercato del ruolo, incrociando almeno tre fonti: il CCNL applicato, le fasce degli annunci e altre fonti di mercato. Riporta tutto in RAL lorda annua e fissa tre numeri: il minimo sotto cui rifiuti, l’obiettivo e la cifra con cui apri la trattativa. Controlla il netto corrispondente con un simulatore, scegliendo il numero di mensilità del tuo CCNL. Se hai un minimo netto in mente, fai il calcolo inverso (da netto a RAL) prima del colloquio. Al colloquio rispondi con una fascia di RAL lorda legata a responsabilità ed esperienza, specificando le mensilità. Aggiungi che consideri anche benefit, parte variabile e modalità di lavoro.

Senza queste tre cifre si risponde a sensazione e, di solito, al ribasso.

Quale frase usare quando ti chiedono le aspettative?

Una formula pronta: «Per questo ruolo, in base a responsabilità ed esperienza, mi aspetto una RAL tra X e Y euro lordi annui su 13 mensilità. Valuto anche benefit, modalità di lavoro e prospettive.» Al posto di X e Y metti la tua fascia e le mensilità del tuo CCNL.

Una fascia lascia spazio alla trattativa senza nascondere ciò che ti aspetti. Evita sia una cifra scelta a caso sia una risposta troppo vaga.

Parlare di RAL in modo diretto e professionale, secondo le fonti consultate, è un segnale di competenza, non di avidità. Basta ancorare la richiesta a dati di mercato.

Devi dire quanto guadagni oggi?

No. Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 96 recepisce la direttiva UE 2023/970. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2026 ed è in vigore dal 7 giugno 2026. Secondo le sintesi sul decreto, il datore di lavoro non può chiedere ai candidati la storia retributiva, cioè lo stipendio percepito in rapporti di lavoro attuali o precedenti.

Il divieto riguarda la domanda di chi seleziona, non la tua scelta. Se comunichi tu la RAL desiderata o un intervallo, non c’è violazione. Al posto del cedolino puoi indicare solo la RAL, oppure non dare nulla e parlare del ruolo.

Secondo una guida sul recepimento, il divieto non si aggira con formule come «aspettative minime» o «disponibilità salariale», se servono a risalire alla storia retributiva.

Se insistono, puoi declinare con garbo: «In questa fase non condivido documenti sulla retribuzione, ti dico invece cosa chiedo per questo ruolo.» Poi porta il discorso su risultati, responsabilità e ruolo.

Quanto resta in busta paga di una RAL?

Dipende da mensilità, regione, comune, detrazioni e familiari a carico. Il calcolo parte dalla RAL: si tolgono i contributi INPS a carico del dipendente (9,19% per la generalità dei dipendenti privati), si calcola l’IRPEF sull’imponibile, si applicano le detrazioni e si sommano le addizionali. Il netto annuo si divide per 12, 13 o 14 mensilità.

Come ordine di grandezza, ecco le stime dei calcolatori per una RAL di 30.000 € (non sono cifre ufficiali):

Mensilità Netto mensile stimato 12 circa 1.939 € 13 circa 1.790 € 14 circa 1.662 €

Anche i simulatori differiscono tra loro. Per 30.000 € su 13 mensilità si va da circa 1.790 € a circa 1.802 € al mese: la seconda stima assume residenza in Lombardia e nessun familiare a carico.

Le addizionali cambiano da luogo a luogo: quella regionale va da circa l’1,23% al 3,33%, quella comunale da 0% a 0,8%. Altre aliquote INPS valgono per apprendisti (5,84%) e altre categorie.

A novembre 2026 l’IRPEF per il periodo d’imposta 2026 ha tre scaglioni: 23% fino a 28.000 €, 33% da oltre 28.000 a 50.000 €, 43% oltre 50.000 €. Una fonte segnala, il 29 ottobre 2026, un’apertura del Governo a estendere il 33% fino a 60.000 €, senza conferma: per il 2027 controlla eventuali novità.

Quali errori evitare quando parli di stipendio?

Partire dalla RAL attuale. Se oggi sei sottopagato, chiedere il 10% in più ti lascia sottopagato. Il riferimento è il mercato del nuovo ruolo.

Se oggi sei sottopagato, chiedere il 10% in più ti lascia sottopagato. Il riferimento è il mercato del nuovo ruolo. Rispondere d’istinto con la cifra di oggi. Rischia di diventare il tetto della trattativa.

Rischia di diventare il tetto della trattativa. Confondere netto e RAL , oppure il lordo mensile con la RAL. Non dividere la RAL per 12 se il CCNL prevede 13 o 14 mensilità.

, oppure il lordo mensile con la RAL. Non dividere la RAL per 12 se il CCNL prevede 13 o 14 mensilità. Ignorare il resto del pacchetto. Contano bonus, welfare, buoni pasto, auto, previdenza integrativa, smart working e ferie.

Cambia qualcosa per i profili senior?

Sì: il dialogo deve coprire l’intero pacchetto. Oltre alla parte fissa (la RAL) entrano la parte variabile (MBO), il welfare aziendale e benefit come l’auto ad uso promiscuo.

Cosa verificare sul decreto prima del colloquio?

Il decreto italiano prevede che la fascia retributiva sia indicata nell’annuncio o comunque comunicata prima del colloquio. La direttiva europea non impone di inserirla nell’annuncio, e alcune fonti presentano le regole come più stringenti. Se il tuo caso dipende da questo punto, controlla il testo del decreto o chiedi a un consulente del lavoro.

Domande frequenti Cosa rispondere alla domanda sulle aspettative economiche al colloquio? Rispondi con una fascia di RAL lorda annua, non con una cifra secca e non con il netto. Specifica le mensilità del tuo contratto e motiva la fascia con responsabilità, esperienza e dati di mercato. Puoi aggiungere che consideri anche benefit, parte variabile e modalità di lavoro. Sono obbligato a dire quanto guadagno oggi a un colloquio di lavoro? No. Secondo le sintesi sul D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 96, in vigore dal 7 giugno 2026, il datore di lavoro non può chiedere ai candidati la storia retributiva. Il divieto riguarda la domanda di chi seleziona: se comunichi tu la RAL desiderata o un intervallo, non c’è violazione. Che cos’è la RAL e perché si risponde in lordo e non in netto? La RAL è la retribuzione annua lorda, cioè l’importo annuo prima di contributi INPS, IRPEF e addizionali. In Italia la trattativa avviene quasi sempre su questo valore ed è il parametro con cui l’azienda formula l’offerta. Come si calcola la RAL partendo dal lordo mensile? Si moltiplica il lordo mensile per le mensilità previste dal contratto. Per esempio, 2.300 € lordi al mese su 13 mensilità fanno circa 29.900 € di RAL. Se senti una cifra mensile, chiedi sempre su quante mensilità è calcolata. Quanto resta in busta paga con una RAL di 30.000 euro? Secondo le stime dei calcolatori, che non sono cifre ufficiali, il netto mensile è di circa 1.939 € su 12 mensilità, 1.790 € su 13 e 1.662 € su 14. Il risultato dipende anche da regione, comune, detrazioni e familiari a carico.

Fonte: Luci sul Lavoro – DPL on line (sintesi del D.Lgs. 96/2026) · Sostenibile.cloud · Randstad Italia · Michael Page Italia · Artser · Mondouomo · iCareers · ePimoni30 · ePimoni30 (RAL attuale al colloquio) · ePimoni30 (RAL e netto) · EPCloud · Scaglioni e aliquote IRPEF 2026: tabella, calcolo e esempi · Come Calcolare lo Stipendio Netto dalla RAL: Guida con Esempi · Calcolo Ral · IRPEF 2026: scaglioni, aliquote e calcolo — guida con esempio · Calcolo Stipendio Netto 2026: da RAL a Netto Mensile Online · Calcola Stipendio Netto dalla RAL 2026 · Calcolo stipendio netto 2026 da RAL · Colloquio RAL: come parlarne subito senza rovinare il rapporto · RAL: Cos’è e Come Calcolare lo Stipendio Netto (2026) · Tabella Lordo Netto 2026: Stipendio Netto per Fascia RAL