Villa dei Misteri illuminata di sera a 5 euro: i giovedì fino a marzo

di Redazione ZON

In sintesi. La Villa dei Misteri, nel Parco Archeologico di Pompei, apre di sera ogni giovedì da novembre 2026 fino a metà marzo 2027, dalle 17:00 alle 19:30 con ultimo ingresso alle 19:00. Il biglietto costa 5 euro e la villa è illuminata. Il ciclo si chiama “I Giovedì a Villa dei Misteri – Serate del territorio vesuviano”.

I punti chiave La Villa dei Misteri è aperta di sera ogni giovedì fino a metà marzo 2027, dalle 17:00 alle 19:30.

L’ultimo ingresso alla Villa dei Misteri è alle 19:00.

Il biglietto per la serata alla Villa dei Misteri costa 5 euro.

I visitatori già dentro il Parco Archeologico di Pompei dopo le 17:00 entrano nella Villa dei Misteri senza costi aggiuntivi, mostrando il biglietto del Parco.

Cinque Comuni vesuviani organizzano ciascuno una serata, tra il 26 novembre 2026 e il 18 marzo 2027.

La Villa dei Misteri, nel Parco Archeologico di Pompei, apre di sera ogni giovedì fino a metà marzo 2027. Il biglietto costa 5 euro e la villa è illuminata. Il ciclo si chiama “I Giovedì a Villa dei Misteri – Serate del territorio vesuviano”.

Le fonti non concordano sul giorno d’avvio: due indicano l’11 novembre 2026, una il giovedì 12 novembre 2026.

Gli orari della Villa dei Misteri illuminata, giovedì per giovedì

L’apertura serale scatta dopo la chiusura ordinaria del sito. La Villa dei Misteri resta visitabile dalle 17:00 alle 19:30 e l’ultimo ingresso è alle 19:00.

Il biglietto per la serata costa 5 euro. Chi lo acquista entra direttamente dall’esterno, da strada urbana.

Chi è già nel Parco Archeologico di Pompei non paga altro

I visitatori che si trovano già dentro il Parco dopo le 17:00 possono entrare nella Villa dei Misteri illuminata senza costi aggiuntivi. Devono mostrare il biglietto d’ingresso al Parco.

Per arrivare alla villa il Parco ha predisposto una navetta gratuita. Le partenze sono più di una e si prendono da Piazza Esedra.

Le cinque serate dei Comuni vesuviani hanno date già fissate

Cinque Comuni hanno aderito all’iniziativa del Parco. Ciascuno organizza una serata, con un programma che prevede:

presentazioni di libri

letture

incontri di approfondimento storico

momenti di musica e tradizioni locali

degustazioni dei prodotti tipici delle aziende del territorio

Comune Data della serata Pompei 26 novembre 2026 Boscoreale 17 dicembre 2026 Gragnano 4 febbraio 2027 Castellammare di Stabia 4 marzo 2027 Lettere 18 marzo 2027

Perché il Parco ha scelto proprio la Villa dei Misteri

La Villa dei Misteri è una delle ville più note di Pompei. È famosa per la megalografia in II Stile che raffigura un complesso rito di iniziazione ai culti misterici legati al dio Dioniso.

Secondo la direzione del Parco archeologico di Pompei, l’obiettivo del ciclo è duplice. Il primo è offrire una visita suggestiva e inedita, fuori dai consueti orari di apertura. Il secondo è creare una rete di cooperazione istituzionale per promuovere le realtà culturali ed enogastronomiche dell’area vesuviana.

Domande frequenti Quanto costa entrare alla Villa dei Misteri di sera? Il biglietto per la serata alla Villa dei Misteri costa 5 euro. Chi si trova già dentro il Parco Archeologico di Pompei dopo le 17:00 non paga altro: deve mostrare il biglietto d’ingresso al Parco. Fino a che ora è aperta la Villa dei Misteri il giovedì sera? La Villa dei Misteri è visitabile dalle 17:00 alle 19:30. L’ultimo ingresso è alle 19:00. Quando inizia l’apertura serale della Villa dei Misteri? Le fonti non concordano sul giorno d’avvio: due indicano l’11 novembre 2026, una il giovedì 12 novembre 2026. L’apertura serale prosegue ogni giovedì fino a metà marzo 2027. Come si arriva alla Villa dei Misteri la sera da Piazza Esedra? Il Parco Archeologico di Pompei ha predisposto una navetta gratuita per raggiungere la Villa dei Misteri. Le partenze sono più di una e si prendono da Piazza Esedra. Quali sono le date delle serate dei Comuni vesuviani alla Villa dei Misteri? Le serate sono cinque: Pompei il 26 novembre 2026, Boscoreale il 17 dicembre 2026, Gragnano il 4 febbraio 2027, Castellammare di Stabia il 4 marzo 2027 e Lettere il 18 marzo 2027. Ogni Comune organizza la propria serata.