Casa di Sallustio, il carro di Pompei ricomposto dai bronzi dei depositi del Salinas

In sintesi. Il Museo archeologico regionale Antonino Salinas di Palermo espone dal 6 novembre 2026 il carro cerimoniale della Casa di Sallustio di Pompei, ricomposto da bronzi e ferri conservati nei magazzini del museo. L’esposizione coincide con la riapertura delle sale del primo e del secondo piano, restaurate e riallestite.

Il Museo archeologico regionale Antonino Salinas di Palermo espone dal 6 novembre 2026 un carro cerimoniale proveniente dalla Casa di Sallustio di Pompei, ricomposto da bronzi e ferri custoditi nei magazzini del museo.

Gli elementi in bronzo del carro portano decorazioni geometriche e vegetali incise. Gli stessi motivi si ripetono sui finimenti dei cavalli.

Della struttura restano anche i grandi cerchioni di ruote in ferro, che sostenevano la cassa di legno.

Il carro è stato ricomposto grazie a una ricerca e a uno studio sul nucleo di oggetti in bronzo e ferro conservati nei magazzini del Salinas. Il museo definisce il risultato frutto di un’attenta e fortunata ricerca.

Il direttore del Salinas Giuseppe Parello, l’archeologo Massimo Osanna e il direttore di Pompei Gabriel Zuchtriegel parlano di un ritrovamento eccezionale. Osanna oggi è a capo del Dipartimento di Attività Culturali del Mic.

Secondo i tre, il carro di Palermo è in qualche modo un gemello, meno completo e meno sontuoso, del carro cerimoniale scoperto nel 2021 negli scavi della casa di Civita Giuliana.

Il carro di Civita Giuliana era finora considerato l’unico esemplare di pilentum conservato in Italia.

L’esposizione al pubblico coincide con la riapertura delle sale del primo e del secondo piano del Salinas, restaurate e riallestite.

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha commentato la riapertura così: Un risultato atteso da tempo al quale il mio governo ha contribuito sostenendo gli interventi necessari .

Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco archeologico di Pompei, conferma che la collaborazione con il Salinas è in corso.

Il Parco sta inoltre progettando un restauro articolato della Casa di Sallustio, oggi chiusa al pubblico. L’intervento riguarda anche il giardino della domus.

Domande frequenti

Dove si può vedere il carro della Casa di Sallustio di Pompei? Il carro cerimoniale della Casa di Sallustio è esposto al Museo archeologico regionale Antonino Salinas di Palermo dal 6 novembre 2026. L’esposizione coincide con la riapertura delle sale del primo e del secondo piano del museo, restaurate e riallestite.

Come è stato ricomposto il carro di Pompei conservato a Palermo? Il carro è stato ricomposto grazie a una ricerca e a uno studio sul nucleo di oggetti in bronzo e ferro custoditi nei magazzini del Salinas. Il museo definisce il risultato frutto di un’attenta e fortunata ricerca.

Che differenza c’è tra il carro di Palermo e quello di Civita Giuliana? Secondo Giuseppe Parello, Massimo Osanna e Gabriel Zuchtriegel, il carro di Palermo è un gemello, meno completo e meno sontuoso, del carro cerimoniale scoperto nel 2021 negli scavi della casa di Civita Giuliana. Il carro di Civita Giuliana era considerato l’unico esemplare di pilentum conservato in Italia.

Com’è fatto il carro della Casa di Sallustio? Gli elementi in bronzo portano decorazioni geometriche e vegetali incise, e gli stessi motivi si ripetono sui finimenti dei cavalli. Della struttura restano anche i grandi cerchioni di ruote in ferro, che sostenevano la cassa di legno.