Pierpaolo Piccioli lascia Balenciaga, un mese dopo l’addio di Vaccarello a Yves Saint Laurent

di Redazione ZON

In sintesi. Pierpaolo Piccioli lascia la direzione creativa di Balenciaga, marchio del gruppo francese Kering. La notizia è stata data il 5 novembre 2026. L’addio arriva a un mese da quello di Anthony Vaccarello a Yves Saint Laurent, altro marchio Kering. Balenciaga annuncerà a breve la nuova direzione creativa.

I punti chiave Pierpaolo Piccioli lascia la direzione creativa di Balenciaga, marchio del gruppo Kering, secondo la notizia del 5 novembre 2026.

L’addio di Pierpaolo Piccioli a Balenciaga arriva a un mese da quello di Anthony Vaccarello a Yves Saint Laurent.

Balenciaga e Yves Saint Laurent fanno entrambi parte del gruppo Kering.

Luca de Meo, amministratore delegato di Kering, ha definito Pierpaolo Piccioli “uno stilista eccezionale”.

Balenciaga annuncerà a breve la nuova direzione creativa della Maison.

Pierpaolo Piccioli lascia la direzione creativa di Balenciaga, marchio del gruppo francese Kering. La notizia è del 5 novembre 2026. Balenciaga annuncerà a breve la nuova direzione creativa.

L’addio arriva un mese dopo quello di Anthony Vaccarello a Yves Saint Laurent

L’uscita di Pierpaolo Piccioli da Balenciaga avviene a un mese dall’addio di Anthony Vaccarello a Yves Saint Laurent. Anche Yves Saint Laurent fa parte del gruppo Kering. Le due partenze riguardano quindi marchi dello stesso gruppo.

Luca de Meo: “Pierpaolo è uno stilista eccezionale”

Luca de Meo, amministratore delegato di Kering, ha definito Pierpaolo Piccioli “uno stilista eccezionale e un talento creativo per il quale nutriamo il massimo rispetto”.

De Meo ha indicato l’ambizione del gruppo per Balenciaga: far tesoro dello spirito d’avanguardia del marchio, onorarne il patrimonio e continuare a spingere i confini della creatività. L’obiettivo, ha spiegato, è consolidare la Maison come “una voce potente e rilevante”.

Gianfranco Gianangeli ringrazia Piccioli per aver riaffermato le origini couture

Gianfranco Gianangeli, presidente e amministratore delegato di Balenciaga, ha dichiarato: “Siamo profondamente grati a Pierpaolo per il suo contributo a Balenciaga”.

Secondo Gianangeli, la visione di Piccioli ha riaffermato le origini couture della Maison, con un approccio ponderato all’artigianato, alla costruzione e alla creatività. Gianangeli ha ringraziato Piccioli per “dedizione, generosità e collaborazione”.

Domande frequenti Chi ha lasciato la direzione creativa di Balenciaga? Pierpaolo Piccioli ha lasciato la direzione creativa di Balenciaga, marchio del gruppo francese Kering. La notizia è del 5 novembre 2026. Chi sarà il nuovo direttore creativo di Balenciaga? Il nome non è ancora stato comunicato. Balenciaga ha fatto sapere che annuncerà a breve la nuova direzione creativa. Cosa ha detto Luca de Meo sull’addio di Pierpaolo Piccioli? Luca de Meo, amministratore delegato di Kering, ha definito Piccioli “uno stilista eccezionale e un talento creativo per il quale nutriamo il massimo rispetto”. Ha aggiunto che l’obiettivo del gruppo è consolidare Balenciaga come “una voce potente e rilevante”. Perché si parla di due addii nel gruppo Kering? L’uscita di Pierpaolo Piccioli da Balenciaga arriva a un mese dall’addio di Anthony Vaccarello a Yves Saint Laurent. Entrambi i marchi fanno parte del gruppo Kering.