X Factor 2026, le pagelle di Jurman al terzo Live: 4 a Lenanie e 5- a Manu
In sintesi. Il vocal coach Luca Jurman ha assegnato 4 a Lenanie e 5- a Manu nelle pagelle del terzo Live di X Factor 2026, andato in onda il 5 novembre 2026 su Sky Uno. Lenanie e Manu sono finiti al ballottaggio. Jurman ha applaudito Teo Bok e ha bocciato Manu.
I punti chiave
- Luca Jurman ha dato 4 a Lenanie per “Ma il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano.
- Luca Jurman ha dato 5- a Manu per “Mi ritorni in mente” di Lucio Battisti.
- Lenanie e Manu sono i due concorrenti finiti al ballottaggio del terzo Live di X Factor 2026, andato in onda il 5 novembre 2026 su Sky Uno.
- Il terzo Live di X Factor 2026 era la Jukebox Night, dedicata ai brani degli anni ’60 e ’70, e si è aperto con un medley di Giorgia.
- La giuria di X Factor 2026 è composta da Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi.
Il vocal coach Luca Jurman dà 4 a Lenanie e 5- a Manu nelle pagelle del terzo Live di X Factor 2026, andato in onda il 5 novembre 2026 su Sky Uno.
Lenanie e Manu sono i due concorrenti finiti al ballottaggio della serata. In giuria siedono Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi.
Una Jukebox Night senza testi riscritti, ma con diverse prove sotto le aspettative
La puntata era dedicata ai brani degli anni ’60 e ’70 e si è aperta con un medley di Giorgia. Per Jurman, la cantante ha inserito abbellimenti di grande precisione, anche se il suo timbro tende a schiacciare.
Jurman, che oltre a fare il vocal coach è cantante, arrangiatore e produttore, apprezza che nessun concorrente abbia riscritto i testi. Parla però di alcune esibizioni sotto le aspettative e applaude invece Teo Bok.
I voti di Luca Jurman brano per brano
|Brano
|Voto di Jurman
|Be My Baby (The Ronettes), Camilla
|6
|Ma il cielo è sempre più blu (Rino Gaetano), Lenanie
|4
|All by Myself (Eric Carmen), Giacomo Calò
|6,5
|Mamma Mia (ABBA)
|6-
|Have You Ever Seen the Rain (Creedence Clearwater Revival)
|7-
|Another Brick in the Wall (Part II) (Pink Floyd)
|5+
|God Save the Queen (Sex Pistols)
|6
|Mi ritorni in mente (Lucio Battisti), Manu
|5-
Su Lenanie, Jurman contesta la scelta di interpretare Rino Gaetano come una prova di leggerezza. Secondo lui il brano non è leggero, e le frasi sono state spezzate dalla mancanza di fiato.
Su Manu, il vocal coach si chiede perché la voce sia sempre così corretta, specie sulle note acute. A suo giudizio la correzione si sente e toglie verità all’esecuzione.
Il caso Mamma Mia: la prova senza in-ear monitor
Per l’esibizione su Mamma Mia degli ABBA, Jurman ritiene che l’elettronica anni ’80 nell’arrangiamento abbia portato il brano fuori carattere. Il 6- tiene conto di un dettaglio emerso dopo la prova.
Rispondendo a una domanda di Paola Iezzi, l’interprete ha rivelato di non aver indossato gli in-ear monitor. Jurman le riconosce il merito di non essersi fermata.
Le altre pagelle ribaltano il giudizio su Camilla e Lenanie
Il giudizio di Jurman non coincide con quello di altre rassegne della serata. Le pagelle di Vanity Fair assegnano a Camilla 8+ per Be My Baby e raccontano una lode unanime dei giudici.
Le stesse pagelle danno 6 e mezzo a Lenanie, descritto come uscito dalla propria comfort zone. Per Giacomo Calò, della squadra di Gabbani, parlano di una delle esecuzioni più emozionanti di questo X Factor.
Jurman assegna a Giacomo Calò 6,5. Ammette che le parole non fossero ben supportate dalla comunicazione emotiva, nonostante i complimenti ricevuti.
Domande frequenti
Che voto ha dato Luca Jurman a Lenanie al terzo Live di X Factor 2026?
Luca Jurman ha dato 4 a Lenanie per “Ma il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano. Secondo il vocal coach il brano non è leggero e le frasi sono state spezzate dalla mancanza di fiato. Le pagelle di Vanity Fair assegnano invece 6 e mezzo a Lenanie.
Chi è finito al ballottaggio al terzo Live di X Factor 2026?
Al ballottaggio del terzo Live di X Factor 2026 sono finiti Lenanie e Manu. La puntata è andata in onda il 5 novembre 2026 su Sky Uno.
Perché Jurman ha dato 5- a Manu a X Factor 2026?
Luca Jurman ha dato 5- a Manu per “Mi ritorni in mente” di Lucio Battisti. Il vocal coach si chiede perché la voce sia sempre così corretta, specie sulle note acute. A suo giudizio la correzione si sente e toglie verità all’esecuzione.
Chi sono i giudici di X Factor 2026?
In giuria a X Factor 2026 siedono Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. Sono i giudici del terzo Live andato in onda il 5 novembre 2026.
Perché Jurman ha dato 6- a Mamma Mia degli ABBA a X Factor 2026?
Luca Jurman ritiene che l’elettronica anni ’80 nell’arrangiamento abbia portato il brano fuori carattere. Il 6- tiene conto del fatto che l’interprete, rispondendo a Paola Iezzi, ha rivelato di non aver indossato gli in-ear monitor. Jurman le riconosce il merito di non essersi fermata.
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