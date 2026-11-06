X Factor 2026, le pagelle di Jurman al terzo Live: 4 a Lenanie e 5- a Manu

di Redazione ZON

In sintesi. Il vocal coach Luca Jurman ha assegnato 4 a Lenanie e 5- a Manu nelle pagelle del terzo Live di X Factor 2026, andato in onda il 5 novembre 2026 su Sky Uno. Lenanie e Manu sono finiti al ballottaggio. Jurman ha applaudito Teo Bok e ha bocciato Manu.

I punti chiave Luca Jurman ha dato 4 a Lenanie per “Ma il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano.

Luca Jurman ha dato 5- a Manu per “Mi ritorni in mente” di Lucio Battisti.

Lenanie e Manu sono i due concorrenti finiti al ballottaggio del terzo Live di X Factor 2026, andato in onda il 5 novembre 2026 su Sky Uno.

Il terzo Live di X Factor 2026 era la Jukebox Night, dedicata ai brani degli anni ’60 e ’70, e si è aperto con un medley di Giorgia.

La giuria di X Factor 2026 è composta da Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi.

Il vocal coach Luca Jurman dà 4 a Lenanie e 5- a Manu nelle pagelle del terzo Live di X Factor 2026, andato in onda il 5 novembre 2026 su Sky Uno.

Lenanie e Manu sono i due concorrenti finiti al ballottaggio della serata. In giuria siedono Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi.

Una Jukebox Night senza testi riscritti, ma con diverse prove sotto le aspettative

La puntata era dedicata ai brani degli anni ’60 e ’70 e si è aperta con un medley di Giorgia. Per Jurman, la cantante ha inserito abbellimenti di grande precisione, anche se il suo timbro tende a schiacciare.

Jurman, che oltre a fare il vocal coach è cantante, arrangiatore e produttore, apprezza che nessun concorrente abbia riscritto i testi. Parla però di alcune esibizioni sotto le aspettative e applaude invece Teo Bok.

I voti di Luca Jurman brano per brano

Brano Voto di Jurman Be My Baby (The Ronettes), Camilla 6 Ma il cielo è sempre più blu (Rino Gaetano), Lenanie 4 All by Myself (Eric Carmen), Giacomo Calò 6,5 Mamma Mia (ABBA) 6- Have You Ever Seen the Rain (Creedence Clearwater Revival) 7- Another Brick in the Wall (Part II) (Pink Floyd) 5+ God Save the Queen (Sex Pistols) 6 Mi ritorni in mente (Lucio Battisti), Manu 5-

Su Lenanie, Jurman contesta la scelta di interpretare Rino Gaetano come una prova di leggerezza. Secondo lui il brano non è leggero, e le frasi sono state spezzate dalla mancanza di fiato.

Su Manu, il vocal coach si chiede perché la voce sia sempre così corretta, specie sulle note acute. A suo giudizio la correzione si sente e toglie verità all’esecuzione.

Il caso Mamma Mia: la prova senza in-ear monitor

Per l’esibizione su Mamma Mia degli ABBA, Jurman ritiene che l’elettronica anni ’80 nell’arrangiamento abbia portato il brano fuori carattere. Il 6- tiene conto di un dettaglio emerso dopo la prova.

Rispondendo a una domanda di Paola Iezzi, l’interprete ha rivelato di non aver indossato gli in-ear monitor. Jurman le riconosce il merito di non essersi fermata.

Le altre pagelle ribaltano il giudizio su Camilla e Lenanie

Il giudizio di Jurman non coincide con quello di altre rassegne della serata. Le pagelle di Vanity Fair assegnano a Camilla 8+ per Be My Baby e raccontano una lode unanime dei giudici.

Le stesse pagelle danno 6 e mezzo a Lenanie, descritto come uscito dalla propria comfort zone. Per Giacomo Calò, della squadra di Gabbani, parlano di una delle esecuzioni più emozionanti di questo X Factor.

Jurman assegna a Giacomo Calò 6,5. Ammette che le parole non fossero ben supportate dalla comunicazione emotiva, nonostante i complimenti ricevuti.