X Factor 2026, terzo Live: Jukebox Night con Giorgia, undici in gara e Fulminacci ospite

di Redazione ZON

In sintesi. Il terzo Live Show di X Factor 2026, la Jukebox Night dedicata ai successi degli anni Sessanta e Settanta, va in onda il 5 novembre 2026 dalle 21.15 su Sky Uno. Giorgia conduce, undici concorrenti sono in gara e i coach sono Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. Ospite della serata è Fulminacci.

I punti chiave X Factor 2026 trasmette il terzo Live Show, la Jukebox Night, il 5 novembre 2026 dalle 21.15 su Sky Uno.

Gli concorrenti in gara a X Factor 2026 sono undici dopo l’eliminazione di Veronica Bruganelli.

Giorgia conduce il terzo Live Show; i quattro coach sono Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi.

Se i giudici di X Factor 2026 si dividono senza raggiungere una maggioranza, il pubblico decide l’eliminazione con il Tilt.

Tv8 trasmette in chiaro il terzo Live Show di X Factor 2026 martedì 10 novembre 2026.

Attenzione: spoiler. Il 5 novembre 2026 X Factor 2026 va in onda con il terzo Live Show, la Jukebox Night dedicata ai successi degli anni Sessanta e Settanta, dalle 21.15 su Sky Uno. In gara restano undici concorrenti.

Alla conduzione c’è Giorgia. I coach sono quattro: Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. Gli undici concorrenti in gara sono quelli rimasti dopo l’eliminazione di Veronica Bruganelli.

Quali brani cantano i concorrenti nella Jukebox Night

Le assegnazioni dei quattro coach spaziano dal rock al pop, fino alla canzone d’autore italiana. Ecco la scaletta dei brani, squadra per squadra.

Squadra Concorrente Brano Francesco Gabbani Giacomo Calò “All by Myself” di Eric Carmen Francesco Gabbani Scraffs “God Save the Queen” dei Sex Pistols Francesco Gabbani Teo Bok “Have You Ever Seen the Rain?” dei Creedence Clearwater Revival Irama Le Distanze “Another Brick in the Wall, Part Two” dei Pink Floyd Irama Lenanie “Ma il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano Irama Patrizia “Tu si’ ‘na cosa grande” di Domenico Modugno Jake La Furia Alex Fontana “Nights in White Satin” dei Moody Blues Jake La Furia ALÌA “Mamma Mia” degli ABBA Paola Iezzi camilla “Be My Baby” delle Ronettes Paola Iezzi Mad-Dog “Rebel Rebel” di David Bowie Paola Iezzi Manu “Mi ritorni in mente” di Lucio Battisti

Come funziona l’eliminazione al terzo Live Show

Il meccanismo di gara è quello delle scorse settimane: due manche, al termine delle quali i concorrenti meno votati si sfidano nel ballottaggio.

L’eliminazione la decidono i giudici. Se il tavolo si divide senza raggiungere una maggioranza, la decisione passa al pubblico attraverso il Tilt.

Chi è Fulminacci, l’ospite della serata

Sul palco dell’X Factor Arena sale Fulminacci, con un’esibizione pensata per inserirsi nell’atmosfera della Jukebox Night. Il cantautore romano è tra i protagonisti della scena musicale italiana del 2026.

Al Festival di Sanremo ha presentato “Stupida Sfortuna” e ha vinto il Premio della Critica “Mia Martini”. Ha ottenuto anche il riconoscimento di Assomusica per la migliore esibizione live di un artista rivelazione.

Dopo Sanremo Fulminacci ha pubblicato l’album “Calcinacci”, certificato Disco d’oro, e il suo tour prosegue.

Dove vedere X Factor in tv e in streaming

X Factor 2026 va in onda il 5 novembre 2026 dalle 21.15 su Sky Uno, canale 108 di Sky. Lo show è disponibile anche su Now Tv per gli abbonati al servizio e on demand su Sky Go.

Tv8 trasmette in chiaro tutte le puntate stagionali di X Factor di martedì, cinque giorni dopo la messa in onda su Sky. Questa puntata è quindi in chiaro martedì 10 novembre 2026.

Domande frequenti A che ora inizia X Factor 2026 il 5 novembre? Il terzo Live Show di X Factor 2026, la Jukebox Night, inizia alle 21.15 del 5 novembre 2026 su Sky Uno. Sky Uno è il canale 108 di Sky. Dove vedere X Factor 2026 in streaming? X Factor 2026 è disponibile in streaming su Now Tv per gli abbonati al servizio. Lo show è anche on demand su Sky Go. Quando va in onda X Factor 2026 su Tv8? Tv8 trasmette in chiaro le puntate di X Factor di martedì, cinque giorni dopo la messa in onda su Sky. Il terzo Live Show di X Factor 2026 è quindi in chiaro martedì 10 novembre 2026. Chi è l’ospite di X Factor 2026 del 5 novembre? L’ospite del terzo Live Show di X Factor 2026 è Fulminacci, cantautore romano. Al Festival di Sanremo ha presentato “Stupida Sfortuna” e ha vinto il Premio della Critica “Mia Martini”. Cos’è il Tilt a X Factor 2026? Il Tilt è il meccanismo che a X Factor 2026 passa la decisione sull’eliminazione al pubblico. Scatta quando i giudici si dividono senza raggiungere una maggioranza.