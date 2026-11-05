Tutto per la mia famiglia, 6 novembre: Kaan cacciato da Tolga
In sintesi. Nella puntata di Tutto per la mia famiglia 2 in onda venerdì 6 novembre 2026 alle 16:00 su Canale 5, Tolga caccia di casa Kaan, che viene accolto da Doruk e Nebahat. Akif ottiene il divorzio e Nebahat scopre i preparativi delle nozze con Suzan. Sengul cerca invece di allontanare Orhan dalla panetteria.
Aggiornamenti
Aggiornamento del 05/11/2026 alle 14:38
Aggiornamento del 5 novembre 2026. Secondo le anticipazioni pubblicate da kisskiss.it, nella puntata di venerdì 6 novembre 2026 Tolga sabota una verifica di Doruk alla scuola Ataman. Kaan lo smaschera e Tolga, per vendetta, lo caccia di casa. Doruk gli propone di trasferirsi da lui e Nebahat accetta di accoglierlo.
Akif ottiene ufficialmente il divorzio da Nebahat e mostra i documenti a Suzan. Con un profilo falso Nebahat scopre che Suzan sta provando abiti da sposa e corre in boutique con Ayla. Sengul, aiutata da Hilmiye, convince Yilmaz a non far più dormire Orhan nella panetteria.
I punti chiave
- Tutto per la mia famiglia 2 va in onda venerdì 6 novembre 2026 dalle 16:00 su Canale 5.
- Tutto per la mia famiglia, titolo originale Kardeşlerim, è una serie turca e la puntata del 6 novembre 2026 appartiene alla seconda stagione.
- Nella puntata del 6 novembre 2026 Doruk trascorre una giornata speciale con Kaan e il legame tra Doruk e Kaan si consolida.
- Nella puntata del 6 novembre 2026 Orhan cerca una sistemazione economica e Gonul gli offre un letto vicino alla panetteria.
- Le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda sono in streaming gratuito su Mediaset Infinity.
Attenzione: spoiler. Nella puntata di Tutto per la mia famiglia 2 in onda venerdì 6 novembre 2026, Doruk trascorre una giornata speciale con Kaan e il legame tra i due si consolida.
Quando va in onda Tutto per la mia famiglia 2 il 6 novembre
La nuova puntata della seconda stagione di Tutto per la mia famiglia (titolo originale Kardeşlerim), serie turca, va in onda venerdì 6 novembre 2026 dalle 16:00 su Canale 5.
Le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda si possono vedere in streaming gratuito su Mediaset Infinity.
Doruk e Kaan vivono una giornata speciale insieme
Nella puntata del 6 novembre 2026 Doruk passa una giornata speciale con Kaan. Questo momento consolida il legame tra Doruk e Kaan.
Orhan cerca una sistemazione economica e Gonul gli offre un letto
Nella stessa puntata Orhan è alla ricerca di una sistemazione economica. Gonul gli offre un letto vicino alla panetteria.
Domande frequenti
A che ora va in onda Tutto per la mia famiglia 2 il 6 novembre?
La puntata di Tutto per la mia famiglia 2 va in onda venerdì 6 novembre 2026 dalle 16:00 su Canale 5. Tutto per la mia famiglia, titolo originale Kardeşlerim, è una serie turca.
Dove vedere in streaming le puntate di Tutto per la mia famiglia?
Le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda si possono vedere in streaming gratuito su Mediaset Infinity.
Cosa succede a Doruk e Kaan nella puntata del 6 novembre di Tutto per la mia famiglia 2?
Nella puntata del 6 novembre 2026 Doruk trascorre una giornata speciale con Kaan. Questa giornata consolida il legame tra Doruk e Kaan.
Cosa succede a Orhan e Gonul in Tutto per la mia famiglia 2 il 6 novembre?
Nella puntata del 6 novembre 2026 Orhan è alla ricerca di una sistemazione economica. Gonul gli offre un letto vicino alla panetteria.
Immagine di repertorio
Fonte: Mediaset Infinity
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