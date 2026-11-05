Tutto per la mia famiglia, 6 novembre: Kaan cacciato da Tolga

Aggiornamento del 05/11/2026 alle 14:38

Aggiornamento del 5 novembre 2026. Secondo le anticipazioni pubblicate da kisskiss.it, nella puntata di venerdì 6 novembre 2026 Tolga sabota una verifica di Doruk alla scuola Ataman. Kaan lo smaschera e Tolga, per vendetta, lo caccia di casa. Doruk gli propone di trasferirsi da lui e Nebahat accetta di accoglierlo.

Akif ottiene ufficialmente il divorzio da Nebahat e mostra i documenti a Suzan. Con un profilo falso Nebahat scopre che Suzan sta provando abiti da sposa e corre in boutique con Ayla. Sengul, aiutata da Hilmiye, convince Yilmaz a non far più dormire Orhan nella panetteria.