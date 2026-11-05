Passaporto: come prenotare l’appuntamento in Questura online

di Redazione ZON

In sintesi. L’appuntamento per il passaporto si prenota online sul portale Agenda Passaporto della Polizia di Stato, accedendo con SPID o CIE. A novembre 2026 il passaporto ordinario costa 116,20 euro: 73,50 euro di contrassegno telematico e 42,70 euro di libretto su PagoPA. La domanda si presenta di persona in Questura o in un Commissariato.

I punti chiave La Polizia di Stato permette di prenotare l’appuntamento per il passaporto sul portale Agenda Passaporto con SPID o CIE.

Il passaporto ordinario costa 116,20 euro a novembre 2026: 73,50 euro di contrassegno telematico e 42,70 euro per il libretto.

Il libretto del passaporto si paga solo tramite PagoPA dal 1° dicembre 2025, non più con bollettino postale.

La domanda di passaporto si presenta di persona in Questura o in un Commissariato, non online.

Chi parte entro 30 giorni e non trova date ordinarie può usare l’agenda prioritaria, riservata ai residenti nella provincia della Questura.

L’appuntamento per il passaporto si prenota sul portale Agenda Passaporto della Polizia di Stato, accedendo con SPID o CIE. Il passaporto però non si ottiene tutto online: bisogna presentarsi in Questura (o in un Commissariato) all’orario fissato, con modulo, documento di riconoscimento e ricevute di pagamento.

Se si parte entro 30 giorni e l’agenda ordinaria non ha date libere, in molte Questure c’è l’agenda prioritaria, riservata ai residenti della provincia.

Il passaporto si può fare completamente online?

No. Online si prenota l’appuntamento e si ricevono per e-mail i moduli, ma la domanda si presenta di persona allo sportello.

La domanda va fatta all’Ufficio Passaporti del luogo di residenza, domicilio o dimora. All’estero ci si rivolge alle rappresentanze diplomatiche e consolari. Per chi vive nel Salernitano significa scegliere, sul portale, la Questura di Salerno o il Commissariato di riferimento.

Il servizio di prenotazione è utilizzabile ogni giorno a qualsiasi ora.

Cosa serve per prenotare e presentare la domanda?

Per prenotare servono SPID o CIE e un indirizzo e-mail, perché la ricevuta e il modulo arrivano lì. Per il giorno dell’appuntamento servono:

la ricevuta dell’appuntamento e il modulo di richiesta arrivati via mail, stampati;

un documento di riconoscimento in corso di validità e una sua copia;

la ricevuta di pagamento di 42,70 euro per il libretto;

il contrassegno telematico da 73,50 euro.

Alcuni uffici chiedono anche due fototessere identiche e recenti, e il vecchio passaporto se è deteriorato o scaduto. L’elenco nazionale della Polizia di Stato non cita le fototessere, quindi conviene controllare la pagina della propria Questura. Lo stesso vale per le copie del documento: alcuni uffici ne vogliono più di una.

Quanto costa il passaporto ordinario?

A novembre 2026 il totale è 116,20 euro. Il libretto si paga dal 1° dicembre 2025 solo tramite PagoPA, non più con bollettino postale.

Voce Importo Come si paga Contributo amministrativo 73,50 euro Contrassegno telematico Libretto 42,70 euro PagoPA, tramite Poste Italiane, banche o altri Prestatori di Servizi di Pagamento Totale 116,20 euro Richiesta presso un ufficio postale aderente al Progetto Polis (dove attivo) 14,20 euro, servizio aggiuntivo fissato da Poste Italiane Allo sportello postale

Se trovi pagine che parlano di 42,50 euro con conto corrente postale, sono con ogni probabilità non aggiornate.

Come si prenota l’appuntamento, passo dopo passo?

Collegati a passaportonline.poliziadistato.it. Clicca sulla scheda «Cittadini». Accedi con SPID o CIE. Nella sezione degli appuntamenti ordinari scegli la Questura o il Commissariato, poi la data e l’ora disponibili. Le pagine ufficiali non riportano i nomi esatti dei pulsanti dopo l’accesso: segui le voci che compaiono sul portale. Conferma la prenotazione. Controlla la posta: arrivano la ricevuta dell’appuntamento e il modulo di richiesta. Stampa la documentazione con i tuoi dati. Paga i 42,70 euro su PagoPA, indicando nome e codice fiscale di chi sarà intestatario del passaporto, anche se minorenne. Acquista il contrassegno telematico da 73,50 euro. Il giorno dell’appuntamento porta modulo, documento con copia, ricevuta e contrassegno. In alcune Questure, come Verona, all’ingresso si inserisce il codice di prenotazione in un totem.

In alcune Questure, come Bergamo, l’avviso di pagamento PagoPA si può generare direttamente al momento della prenotazione. Viene inviato anche all’e-mail indicata.

Se non puoi andare, cancella la prenotazione dal web: libererai il posto per un altro cittadino.

Cosa fare se si parte entro 30 giorni?

Se nella sezione «Appuntamenti ordinari» non ci sono date compatibili e devi partire entro 30 giorni, compare la sezione «Appuntamenti prioritari». Mostra le disponibilità delle due settimane successive ed è riservata ai residenti nella provincia della Questura.

Serve la prova del viaggio, come un biglietto o una prenotazione. A Salerno, insieme alla documentazione che prova la partenza, si consegna un modulo di autocertificazione dell’urgenza. A Monza va portato il biglietto di partenza entro 30 giorni.

Le nuove disponibilità prioritarie compaiono ogni giorno lavorativo dalle 8.00 a Oristano e a Monza e Brianza. Per la tua Questura controlla la pagina dedicata.

Come si prenota per una famiglia o per un figlio minorenne?

Ogni appuntamento vale per una sola persona. Per ogni familiare serve quindi una prenotazione, fino al massimo consentito dalla Questura.

Per un minore si usa la stessa Agenda online, con SPID o CIE del genitore. Servono la modulistica e la copia dei documenti di entrambi i genitori. Se uno dei due non può presentarsi, serve la sua dichiarazione di assenso firmata, con fotocopia fronte/retro di un documento valido.

Il passaporto dei minori dura 3 anni sotto i 3 anni di età e 5 anni dai 3 ai 18. Per le dichiarazioni di accompagnamento la voce di menu cambia da una Questura all’altra: «Dichiarazione di Accompagnamento» a Monza, «Richieste di accompagno» a Udine. Cerca il nome esatto sul portale.

E se non ho SPID o CIE o non uso internet?

Per accedere al portale servono SPID o CIE. Chi non ha accesso a internet può chiedere la prenotazione tramite il Comune di residenza o le Stazioni Carabinieri abilitate e competenti per territorio. Il servizio non è attivo ovunque: lo indicano, per esempio, le Questure di Verona e Novara per i residenti della loro provincia. Chiedi alla tua Questura se è disponibile da te.

Quali sono gli errori e le differenze da tenere d’occhio?

Le regole locali cambiano. La più evidente è il numero di appuntamenti che si possono prenotare con la stessa utenza.

Questura Agenda Limite indicato Verona Ordinaria Fino a 5 appuntamenti diversi con una singola utenza Pistoia Famiglie Una prenotazione per componente, fino a 5 Oristano Ordinaria Massimo 4 appuntamenti complessivi Oristano Prioritaria Massimo 2 appuntamenti, non modificabili

Usare l’agenda prioritaria senza urgenza. La Questura di Bergamo chiede, in assenza di urgenza, di usare l’agenda ordinaria dedicata o la prenotazione tramite Poste, per evitare intasamenti.

La Questura di Bergamo chiede, in assenza di urgenza, di usare l’agenda ordinaria dedicata o la prenotazione tramite Poste, per evitare intasamenti. Pagare con il vecchio metodo. Il bollettino postale per i 42,70 euro non vale più dal 1° dicembre 2025.

Il bollettino postale per i 42,70 euro non vale più dal 1° dicembre 2025. Dimenticare nome e codice fiscale nel pagamento. Vanno indicati quelli dell’intestatario del passaporto.

Vanno indicati quelli dell’intestatario del passaporto. Dare per scontato il servizio Poste. Le regole di Polis sono locali: a Bologna, per esempio, la Questura parla di sportelli abilitati nei comuni sotto i 15.000 abitanti, ma anche di uno sportello per i residenti del capoluogo. Verifica sul sito di Poste Italiane e su quello della tua Questura.

Le regole di Polis sono locali: a Bologna, per esempio, la Questura parla di sportelli abilitati nei comuni sotto i 15.000 abitanti, ma anche di uno sportello per i residenti del capoluogo. Verifica sul sito di Poste Italiane e su quello della tua Questura. Dimenticare il costo della consegna a domicilio. Se scegli di ricevere il passaporto a casa, lo paghi al postino. L’importo varia da una fonte all’altra, quindi chiedi alla tua Questura.

Per dubbi su casi particolari, come separazioni o affidamenti, rivolgiti direttamente all’Ufficio Passaporti.

Domande frequenti Si può fare il passaporto completamente online? No. Online si prenota l’appuntamento e si ricevono per e-mail i moduli, ma la domanda di passaporto si presenta di persona allo sportello della Questura o del Commissariato. Va fatta all’Ufficio Passaporti del luogo di residenza, domicilio o dimora. Quanto costa il passaporto ordinario? A novembre 2026 il passaporto ordinario costa 116,20 euro in totale. Sono 73,50 euro di contributo amministrativo, da pagare con contrassegno telematico, e 42,70 euro per il libretto, da pagare solo tramite PagoPA. Cosa serve per prenotare l’appuntamento per il passaporto? Per prenotare servono SPID o CIE e un indirizzo e-mail, perché la ricevuta e il modulo di richiesta arrivano per posta elettronica. Il giorno dell’appuntamento servono modulo stampato, documento di riconoscimento in corso di validità con copia, ricevuta di pagamento di 42,70 euro e contrassegno telematico da 73,50 euro. Come si prenota il passaporto se si parte entro 30 giorni? Se la sezione «Appuntamenti ordinari» non ha date compatibili e si parte entro 30 giorni, compare la sezione «Appuntamenti prioritari». Mostra le disponibilità delle due settimane successive ed è riservata ai residenti nella provincia della Questura. Serve la prova del viaggio, come un biglietto o una prenotazione. Si può prenotare il passaporto senza SPID o CIE? Per accedere al portale servono SPID o CIE. Chi non ha accesso a internet può chiedere la prenotazione tramite il Comune di residenza o le Stazioni Carabinieri abilitate e competenti per territorio. Il servizio non è attivo ovunque, quindi conviene chiedere alla propria Questura.

Fonte: Passaporto per i minori e espatrio · UFFICIO PASSAPORTI – Questura di Bergamo · Come fare il passaporto, quanto costa e tempi di rilascio · AGENDA PASSAPORTI ON LINE – Questura di Oristano · Passaporto – Questura di Novara · Passaporto – Informazioni e Rilascio – Questura di Bologna · Richiedere alla Questura l’emissione del passaporto elettronico · “L’Agenda Passaporto” in aiuto dei cittadini per il rilascio del passaporto – Questura di Alessandria · Modalita’ Prenotazione appuntamento per richiesta rilascio Passaporto – Questura di Pistoia · Rilascio Passaporto – Questura di Verona · Passaporti – AGENDA ONLINE – Questura di Salerno · Rilascio del passaporto – Richiesta, costi e modalità di pagamento – Questura di Oristano · Il Rilascio del passaporto · UFFICIO PASSAPORTI E AGENDA ONLINE – Questura di Lodi · Passaporto Online 2026: come farlo, tempi e costi · PASSAPORTI e DICHIARAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO MINORI – Questura di Udine