Marco Perego Saldana, chi è il marito di Zoe Saldana e cosa fa

di Redazione ZON

In sintesi. Marco Perego Saldana, 47 anni, nato a Salò, è il marito di Zoe Saldana, premio Oscar. Artista visivo, regista e produttore, ha tenuto una Open Lecture all’Università Cattolica di Milano il 4 novembre 2026. Perego Saldana ha dato ai tre figli il cognome della moglie e ha co-prodotto due film premiati al Festival di Cannes.

I punti chiave Marco Perego Saldana ha 47 anni ed è nato a Salò.

Marco Perego Saldana è artista visivo, regista e produttore e il 4 novembre 2026 ha tenuto una Open Lecture all’Università Cattolica di Milano.

Marco Perego Saldana ha scelto il cognome della moglie Zoe Saldana per i suoi tre figli.

Due film co-prodotti da Marco Perego Saldana sono stati premiati al Festival di Cannes: “Fjord” di Cristian Mungiu ha vinto la Palma d’Oro e “Minotaur” di Andrej Zvjagincev il Grand Prix.

Marco Perego Saldana è arrivato negli Stati Uniti nel 2001, senza soldi e senza sapere l’inglese.

Marco Perego Saldana, 47 anni, nato a Salò, è il marito di Zoe Saldana. Artista visivo, regista e produttore, il 4 novembre 2026 ha tenuto una Open Lecture all’Università Cattolica di Milano.

Perché Marco Perego ha preso il cognome della moglie

Marco Perego Saldana ha scelto il cognome della moglie per i suoi tre figli. “Siamo nel 2026 e per me il ruolo della donna è molto importante”, ha spiegato, aggiungendo che voleva mostrare ai figli che le sue “non sono solo parole”.

Sul proprio mestiere ha una definizione precisa: “Non mi definisco un produttore, ma un protettore di culture”.

Dall’arrivo in America senza un soldo ai film premiati a Cannes

Perego è arrivato negli Stati Uniti nel 2001, senza soldi e senza sapere l’inglese. Ha raccontato di aver vissuto anche in metropolitana e di aver costruito il suo percorso sull’idea di non mollare.

All’ultimo Festival di Cannes due film da lui co-prodotti sono stati premiati. “Fjord”, diretto da Cristian Mungiu, ha vinto la Palma d’Oro. “Minotaur”, diretto da Andrej Zvjagincev, ha conquistato il Grand Prix.

Su “Minotaur” Perego ha detto che il film racconta una relazione tra due persone e, alla fine, la storia tra Ucraina e Russia. Ha aggiunto che Zvjagincev, dopo il film, è stato dichiarato da Putin un nemico dello Stato.

I due film in lavorazione, a Roma e a New York

A Roma Perego sta producendo un film che ha definito “molto personale”. Lo ha scritto insieme ad Alex Dinelaris, la regia è di Janusz Kamiński e il cast comprende Valeria Golino, Isabella Rossellini e Tommaso Ragno.

La storia si ispira alla madre di Perego, che nel 2004 ha perso la voce per tre anni a causa di un’afasia. Nel film Valeria Golino interpreta una donna che perde la voce mentre va a trovare il figlio, Lorenzo Giuggioli, in America.

A New York Perego sta producendo un altro film, diretto da Luca Bigazzi e interpretato dalla moglie. I due avevano già lavorato insieme al cortometraggio “Dovecote” (2024), ambientato nel carcere femminile della Giudecca, a Venezia, e presentato alla 81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Del lavoro con la moglie Perego ha detto di aver imparato tantissimo e di considerarla una delle persone che lo “fa andare nel next”.

La famiglia vista da Perego: “L’emblema della diversità”

Zoe Saldana, premio Oscar, ha pubblicato sui social i recenti risultati elettorali americani favorevoli ai democratici. Perego ha preferito non commentare la politica statunitense.

Ha invece descritto la famiglia: la moglie è latina, i figli sono tre, e i genitori della coppia vivono con loro. Per Perego è “l’emblema della diversità”.

“L’America mi ha dato tantissime cose impossibili da ottenere in Italia, perché siamo grandissimi individualisti e non siamo bravi a fare gruppo.”

Perego ha precisato di amare molto l’Italia, ma di non essere convinto che qui ce l’avrebbe fatta. Negli Stati Uniti, ha detto, le diverse culture si mettono insieme e riescono ad aprire “migliaia di porte”.