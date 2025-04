Salerno, Tempi Moderni presenta “Attraversamenti”: la 4° settimana della rassegna “Racconti del Contemporaneo”

di Redazione ZON

Continua il viaggio nei “lampi di genio” della canzone d’autore, con tre appuntamenti imperdibili.

La quarta settimana della rassegna Racconti del Contemporaneo organizzata da Tempi Moderni, si apre con il professore Massimo Locatelli, docente di Film and Television Studies all’Università Cattolica di Milano, che a Palazzo Fruscione (mercoledì 2 aprile alle ore 18.30) presenterà il volume, curato insieme a Elena Mosconi, “Il paese dei cantautori” (Mimesis Edizioni): un’interessante raccolta di saggi che raccontano il passaggio da un’Italia premoderna innamorata della melodia alla musica fatta di frammenti e loop della contemporaneità.

Giovedì 3 aprile

Il viaggio continua con il doppio appuntamento, in collaborazione con Filmidea, di giovedì 3 aprile: alle ore 9.30 presso l’Università di Salerno (Aula sp/6) il giornalista e critico musicale nonché membro della giuria del Club Tenco, Paolo Talanca terrà un incontro sui contenuti del suo ultimo libro “Musica e parole” (Carocci Editore).

Il libro ripercorre l’intera storia della canzone d’autore italiana e dei suoi protagonisti, narrando le vicende di singoli artisti e gruppi la cui opera scaturisce da reali necessità personali e collettive e che, anche a contatto con l’industria discografica, sono riusciti a non compromettere la propria poetica musical-letteraria.

L’incontro sarà introdotto da Alfonso Amendola (docente di Sociologia dei processi culturali, Università di Salerno) e preceduto dai saluti di Marcello Ravveduto (docente di Storia contemporanea, Università di Salerno).

In serata (ore 20.30) a Palazzo Fruscione, Paolo Talanca sarà protagonista di un entusiasmante racconto sulla storia e sulle leggende del Premio Tenco, preceduto dai saluti di Mariangela Palmieri (docente di Storia del Cinema, Università di Salerno); evento patrocinato dal Club Tenco.

Venerdì 4 aprile alle ore 19.30, “L’immaginazione al potere”

Un reading dell’attore e regista Antonello Cossia che, a partire dalla galleria dei personaggi raccontati da Philippe Halsman, farà un viaggio nelle loro voci, nelle loro passioni, nelle loro visioni.

A introdurre la serata, Annamaria Sapienza, docente di Teorie e modelli del teatro contemporaneo dell’Università di Salerno.

Domenica 5 aprile

Doppio appuntamento sabato 5 aprile: in mattinata (ore 11.30) presso Fondazione Ebris l’incontro “I presidenti americani e gli immaginari della contemporaneità”, la politica raccontata tra immaginario culturale e processo comunicativo, con Michele Sorice (docente di Teoria della comunicazione, La Sapienza Università di Roma), saluti di Francesco Corrivetti.

In serata, si ritorna a Palazzo Fruscione alle ore 20.30, con la sezione “Suoni” – patrocinata dal prestigioso Club Tenco – per il live del noto cantautore e chitarrista Valerio Piccolo, che in trio presenta il suo ultimo album, “Senso”, un viaggio in note intenso e multiforme, che ha vissuto di recente una tappa fondamentale con l’inclusione della canzone “E sì arrivata pure tu” nella colonna sonora del film Parthenope di Paolo Sorrentino.

La settimana si chiude domenica 6 aprile alle ore 18.30 con il cinema di Woody Allen e la pellicola del 1979, “Manhattan”.

Lampi di Genio

Lampi di Genio è una mostra diffusa dedicata alla fotografia di Philippe Halsman. L’esposizione, che si terrà fino al 2 giugno, intende mettere in dialogo alcuni siti storico-artistici della città antica con l’arte fotografica di Halsman.

Il corpo centrale è allestito nei saloni di Palazzo Fruscione, storico fabbricato del XIII Secolo. A questo si aggiungono:

la Corte di Palazzo Guerra , sede del Comune di Salerno;

, sede del Comune di Salerno; la Sala Esposizioni e la Cappella di San Ludovico dell’Archivio di Stato di Salerno ;

; il Foyer del Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” ;

; la Cappella di Sant’Anna e l’Ipogeo di San Pietro a Corte ;

; il Chiostro del Monastero di San Nicola della Palma , sede della Fondazione Ebris;

, sede della Fondazione Ebris; lo scalone monumentale di Palazzo Ruggi d’Aragona, sede della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino.

La mostra Lampi di Genio, a cura di Alessandra Mauro, è organizzata dall’Associazione Tempi Moderni in collaborazione con Contrasto e l’Archivio Halsman di New York, il Comune di Salerno, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, l’Archivio di Stato di Salerno; è promossa e finanziata da Regione Campania, Comune di Salerno con il Teatro “Giuseppe Verdi”. La rassegna “I racconti del Contemporaneo IX Edizione” Lampi di genio è ideata e organizzata dall’Associazione Tempi Moderni, promossa e finanziata da Regione Campania, Comune di Salerno con il Teatro “Giuseppe Verdi”.