Controfestival, la Gialappa’s Band dopo le serate di Sanremo 2027 al posto del DopoFestival

di Redazione ZON

In sintesi. Il Controfestival è il nuovo programma di Rai 1 affidato alla Gialappa’s Band, che andrà in onda dopo le serate del Festival di Sanremo 2027, dal 16 al 20 febbraio 2027, al posto del DopoFestival. Lo ha annunciato il 5 novembre 2026 Stefano De Martino, direttore artistico e conduttore del Festival.

I punti chiave Il Controfestival, nuova trasmissione di Rai 1, prende il posto del DopoFestival dopo le serate del Festival di Sanremo 2027.

Il Festival di Sanremo 2027 è in programma dal 16 al 20 febbraio 2027.

Stefano De Martino, direttore artistico e conduttore del Festival, ha annunciato il Controfestival il 5 novembre 2026 in un video nel Tg1 delle 20.

La Gialappa’s Band guiderà il Controfestival; nel video dell’annuncio sono intervenuti le voci di Giorgio Gherarducci e Marco Santin.

Secondo la Rai, il Controfestival offre uno sguardo «leggero, originale e contemporaneo» sul Festival di Sanremo 2027.

Il Controfestival, affidato alla Gialappa’s Band, andrà in onda dopo le serate del Festival di Sanremo 2027, in programma dal 16 al 20 febbraio 2027, al posto del DopoFestival. L’annuncio è arrivato il 5 novembre 2026 da Stefano De Martino, direttore artistico e conduttore del Festival.

Il Controfestival è una nuova trasmissione di Rai 1 e prende il posto del DopoFestival nel calendario dei programmi legati a Sanremo 2027.

Come De Martino ha dato la notizia nel Tg1 delle 20

L’annuncio è andato in onda durante il Tg1 delle 20 del 5 novembre 2026. Stefano De Martino, collegato da Milano, ha vestito i panni di un anchorman dietro la scrivania del telegiornale. In un gioco di finzione e autoironia ha dato la notizia della scomparsa del DopoFestival.

Il video è stato interrotto dalle voci di Giorgio Gherarducci e Marco Santin, della Gialappa’s Band, che hanno accompagnato la rivelazione del nuovo programma. L’account ufficiale del Festival di Sanremo (@SanremoRai) ha rilanciato la notizia su X con la formula «Breaking news».

Cosa aspettarsi dal Controfestival della Gialappa’s Band

La Gialappa’s Band guiderà uno spazio che accompagnerà il pubblico al termine delle serate del Festival. Il tono sarà quello ironico e irriverente che da anni contraddistingue il suo racconto televisivo.

Secondo la Rai, il programma affianca al racconto della gara uno sguardo «leggero, originale e contemporaneo» sull’evento televisivo più seguito dell’anno. L’obiettivo, sempre secondo la Rai, è coinvolgere pubblici diversi.

Il Controfestival chiude il cerchio dei programmi legati a Sanremo 2027

Con l’annuncio del Controfestival, secondo la Rai, si completa il sistema di trasmissioni collegate a Sanremo 2027. Il sistema è multipiattaforma e multiprogramma e accompagna il pubblico prima, durante e dopo le serate del Festival.

La Rai sottolinea che l’offerta punta a valorizzare i contenuti, i protagonisti e i momenti più significativi della manifestazione.