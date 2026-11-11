M. John Harrison vince il Booker Prize a 81 anni con The End of Everything

di Redazione ZON

In sintesi. Lo scrittore britannico M. John Harrison, nato a Rugby il 26 luglio 1945, ha vinto il Booker Prize 2026 a 81 anni con il romanzo The End of Everything, durante la serata di gala a Londra. È il vincitore più anziano nella storia del premio, che assegna 50mila sterline, circa 60mila euro.

I punti chiave M. John Harrison ha vinto il Booker Prize 2026 a 81 anni ed è il vincitore più anziano nella storia del premio.

The End of Everything è il tredicesimo romanzo di M. John Harrison e conta 198 pagine.

Il Booker Prize assegna al vincitore 50mila sterline, circa 60mila euro.

I romanzi in concorso al Booker Prize 2026 erano 163, i finalisti sei.

Mercurio Books pubblicherà The End of Everything in Italia il 26 marzo 2027 con il titolo La fine di tutto.

Lo scrittore britannico M. John Harrison ha vinto il Booker Prize 2026 a 81 anni con il romanzo The End of Everything, diventando il vincitore più anziano nella storia del premio.

Con questo risultato Harrison ha superato Margaret Atwood nel primato di età. Il Booker Prize assegna al vincitore 50mila sterline, circa 60mila euro, e la proclamazione è avvenuta durante la serata di gala a Londra.

Chi è M. John Harrison, lo scrittore che ha esordito nel 1966

M. John Harrison è nato a Rugby, nel Warwickshire, il 26 luglio 1945. Ha esordito nel 1966 con il racconto «Marina», pubblicato sulla rivista Science Fantasy.

In sessant’anni di carriera Harrison ha pubblicato 13 romanzi, cinque raccolte di racconti e un’«anti-memoria». Appartiene alla generazione della New Wave ed è considerato un maestro del weird, con incursioni tra fantascienza, slipstream e fantasy.

Sul rapporto con i generi Harrison ha detto che «i generi non esistono». Gaby Wood, amministratrice della fondazione del Booker, lo ha definito il primo vincitore a emergere completamente dal mondo della fantascienza: «un pensatore originale, uno scrittore che supera i confini dei generi».

In Italia sono usciti questi titoli di Harrison:

La città del lontanissimo futuro (Mondadori, titolo originale del 1971)

Luce dell’Universo (Mondadori, titolo originale del 2002)

Nova Swing (Mondadori, titolo originale del 2006)

Lo Spazio Deserto (Mondadori, titolo originale del 2012)

Riaffiorano le Terre Inabissate (Edizioni Atlantide, titolo originale del 2020)

Vorrei essere qui (Mercurio Books, 2024)

Il corso del cuore (Mercurio Books, 2026)

Di cosa parla The End of Everything, il romanzo ambientato sulla costa del Kent

The End of Everything (La fine di tutto) è il tredicesimo romanzo di Harrison. Conta 198 pagine ed è ambientato in un futuro non troppo lontano sulla costa inglese del Kent.

Il protagonista è Phillip Tennent, che si guadagna da vivere sulla battigia raccogliendo i reperti portati a riva dalla Manica.

Sono passati anni da una crisi che ha cambiato tutto, ma la sua natura esatta resta oscura. Il governo funziona a malapena, i mari sono pieni di nuove creature e l’Europa è andata perduta.

Un giorno Phillip ripesca dall’acqua una creatura che continua a mutare. Deve portarla nell’entroterra prima che distrugga tutto ciò che crede di sapere.

Il romanzo è un’avventura post-apocalittica che riecheggia, in chiave satirica e cupa, i timori legati all’intelligenza artificiale. Per la giuria parla anche della politica di oggi vista attraverso la lente del futuro.

Il libro ha diviso i lettori. Un critico lo ha descritto come «cupa ma brillante» e «onirica e sconcertante».

Cosa ha detto la giuria sulla scelta di Harrison

La presidente della giuria, la classicista Dame Mary Beard, ha definito il romanzo «un libro che ti capovolge, suscita un sorriso ironico e, sorprendentemente, considerato il tema trattato, lascia un piccolo fremito di ottimismo».

Mary Beard ha aggiunto che «è una lettura impegnativa, ma parte della narrativa migliore è proprio quella che pone delle sfide». Ha anche precisato che la scelta «non è stata facile».

Jarvis Cocker, cantante dei Pulp e uno dei cinque giurati, ha paragonato la giuria a una band: «insieme abbiamo fatto una bella musica». I romanzi in concorso erano 163.

Chi erano gli altri cinque finalisti del Booker Prize 2026

Harrison ha battuto una sestina in cui la favorita era la statunitense Elizabeth Strout. Il suo romanzo era il più breve della rosa. La vittoria è la prima per l’editore indipendente Serpent’s Tail.

Autore Romanzo M. John Harrison (vincitore) The End of Everything Elizabeth Strout The Things We Never Say (Le cose che non diciamo, Einaudi) Rebecca Perry May We Feed the King (unica opera prima in finale) Luke Kennard Black Bag Douglas Stuart John figlio di John Marlon James The Disappearers

Douglas Stuart e Marlon James avevano già vinto il Booker Prize in passato.

Quando The End of Everything esce in Italia

The End of Everything arriverà nelle librerie italiane il 26 marzo 2027 con il titolo La fine di tutto. Lo pubblica Mercurio Books, casa editrice indipendente che ha già portato in Italia altri due libri di Harrison.