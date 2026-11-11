La Pennicanza, 10 novembre 2026: Fiorello scherza su Meloni a Sanremo e ricorda Morricone

di Redazione ZON

In sintesi. Martedì 10 novembre 2026, nella puntata de La Pennicanza su Rai Radio2, Fiorello ha scherzato dicendo che Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, sarebbe l’ospite della terza serata di Sanremo. Fiorello ha detto di aver già ricevuto un «te possino» e ha ricordato Ennio Morricone, che avrebbe compiuto 98 anni.

I punti chiave Fiorello ha detto per battuta, a La Pennicanza su Rai Radio2 il 10 novembre 2026, che Giorgia Meloni sarebbe l’ospite della terza serata di Sanremo.

La presenza di Giorgia Meloni a Sanremo è una gag dello showman, inserita nel gioco degli spoiler che accompagna la trasmissione.

Fiorello ha dichiarato di aver già ricevuto un «te possino» e di non poter dire da chi.

Il 10 novembre 2026 Ennio Morricone avrebbe compiuto 98 anni, e Fiorello lo ha ricordato in diretta.

Fiorello si è esibito sulle note di «Se telefonando», testo di Maurizio Costanzo e musica di Ennio Morricone, portata al successo da Mina.

Fiorello, a La Pennicanza su Rai Radio2 martedì 10 novembre 2026, ha lanciato per battuta un nuovo spoiler: Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, sarebbe l’ospite della terza serata di Sanremo. Subito dopo ha detto di aver già ricevuto un «te possino».

Il giuramento di non fare più spoiler dura pochissimo

Fiorello ha aperto la puntata con una precisazione tra il serio e il faceto: «Mi sono giunte voci di forti irritazioni nell’ambiente. Ma non da Stefano, dall’entourage sanremese. Non hanno capito la mia potenza: a me arriva tutto!».

Lo showman ha poi giurato di non fare più anticipazioni. D’ora in poi, ha promesso, dirà solo «cosa avrei fatto se fossi stato autore di Sanremo».

Un servizio del Tg1 svela l’ospite della terza serata

Il proposito è durato poco, perché «l’hacker di Sanremo», come lo chiama la saga di Fiorello, ha colpito ancora. A svelare l’ultima anticipazione è stato un servizio surreale del Tg1, che intercetta una conversazione «privata» tra Fiorello e Biggio.

«Ho saputo l’ospite della terza serata: sarà Giorgia! Non la cantante… e nemmeno la Cardinaletti. Giorgia Meloni, il Presidente del Consiglio!»

Il tono è quello della gag: la presenza di Meloni a Sanremo è una battuta dello showman, inserita nel gioco degli spoiler che accompagna da tempo la trasmissione.

Il «te possino» e il mittente che resta segreto

Tornato in studio, Fiorello ha chiuso il siparietto con una frase: «Ho già ricevuto un “te possino”… e non vi posso dire di chi!!». Il nome di chi gli avrebbe mandato l’augurio resta quindi un segreto dello showman.

Lunedì 9 novembre 2026 Fiorello aveva già scherzato sul ControFestival della Gialappa’s Band, annunciando Chiara Iezzi «al posto» della sorella Paola.

Il ricordo di Ennio Morricone nel giorno dei suoi 98 anni

La puntata ha avuto anche un momento di commozione. Il 10 novembre 2026 il maestro Ennio Morricone avrebbe compiuto 98 anni, e Fiorello lo ha ricordato con affetto.

Lo showman ha raccontato: «Ho avuto l’onore immenso di abbracciarlo, stringergli la mano e averlo addirittura seduto in platea durante “Il più grande spettacolo dopo il weekend”».

Fiorello ha ricordato anche un aneddoto dai tempi di VivaRadio2. Morricone, ospite al telefono, imitò in diretta radio il verso del coyote della colonna sonora de «Il buono, il brutto e il cattivo». Fiorello ha detto di custodire ancora «gelosamente» quel «reperto».

Per omaggiare il maestro, Fiorello si è esibito sulle note di «Se telefonando», il brano con il testo di Maurizio Costanzo e la musica di Morricone, portato al successo da Mina.

Domande frequenti Giorgia Meloni sarà ospite a Sanremo? Nel pezzo non c’è alcuna conferma. Il 10 novembre 2026 Fiorello, a La Pennicanza su Rai Radio2, ha detto per battuta che Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, sarebbe l’ospite della terza serata di Sanremo. Si tratta di una gag del gioco degli spoiler. Cosa ha detto Fiorello su Ennio Morricone alla Pennicanza? Il 10 novembre 2026 Fiorello ha ricordato Ennio Morricone nel giorno in cui avrebbe compiuto 98 anni. Ha raccontato di aver avuto l’onore di abbracciarlo e di averlo avuto in platea durante «Il più grande spettacolo dopo il weekend». Ha poi cantato «Se telefonando». Chi ha mandato il «te possino» a Fiorello? Fiorello non lo ha detto. Il 10 novembre 2026, a La Pennicanza, ha dichiarato di aver già ricevuto un «te possino» e di non poter rivelare di chi si tratti. Il mittente resta quindi un segreto dello showman. Qual è l’aneddoto di Morricone e il coyote raccontato da Fiorello? Fiorello ha ricordato che, ai tempi di VivaRadio2, Ennio Morricone fu ospite al telefono e imitò in diretta radio il verso del coyote della colonna sonora de «Il buono, il brutto e il cattivo». Fiorello ha detto di custodire ancora «gelosamente» quel «reperto».