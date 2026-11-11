Fall Out Boy in Italia nel 2027: concerto al Mediolanum Forum di Assago il 21 maggio
In sintesi. I Fall Out Boy, band pop punk statunitense, suonano in Italia il 21 maggio 2027 al Mediolanum Forum di Assago, in provincia di Milano. I biglietti del concerto sono in vendita su VivaTicket. L’inizio è stimato alle 21:00 e la durata probabile è di un’ora e 30 minuti, come nel concerto del febbraio 2026.
I punti chiave
- I Fall Out Boy suonano in Italia il 21 maggio 2027 al Mediolanum Forum di Assago, in provincia di Milano.
- I biglietti per il concerto dei Fall Out Boy sono in vendita su VivaTicket.
- Il concerto dei Fall Out Boy del febbraio 2026 è durato un’ora e 30 minuti.
- Lo show del 21 maggio 2027 potrebbe iniziare alle 21:00 e finire intorno alle 22:30, secondo una stima da verificare sui canali di vendita.
- La scaletta dei Fall Out Boy del febbraio 2026 conta 22 brani, si apre con Love From The Other Side e si chiude con Saturday.
I Fall Out Boy suonano in Italia il 21 maggio 2027 al Mediolanum Forum di Assago, in provincia di Milano. I biglietti sono in vendita su VivaTicket.
La band pop punk statunitense torna nello stesso palazzetto della sua precedente data italiana, di quattro anni fa. Per il pubblico campano e salernitano si tratta di un concerto fuori regione, in Lombardia.
Quando e dove suonano i Fall Out Boy in Italia nel 2027
Il calendario italiano del tour dei Fall Out Boy prevede una data: venerdì non indicato, quindi si fa riferimento solo al giorno 21 maggio 2027, ad Assago, al Mediolanum Forum.
|Data
|Città
|Luogo
|Inizio probabile
|Biglietti
|21 maggio 2027
|Assago (Milano)
|Mediolanum Forum
|21:00
|VivaTicket
Quanto dura il concerto e a che ora potrebbe iniziare
Il concerto dei Fall Out Boy del febbraio 2026 è durato un’ora e 30 minuti. Su quella base, lo show del 21 maggio 2027 al Mediolanum Forum potrebbe iniziare alle 21:00 e finire intorno alle 22:30.
L’orario di inizio resta quindi una stima e va verificato sui canali di vendita dei biglietti.
Dove si comprano i biglietti per il concerto del 21 maggio 2027
I biglietti per il concerto dei Fall Out Boy al Mediolanum Forum di Assago sono in vendita su VivaTicket e risultano attualmente disponibili.
La scaletta del concerto del febbraio 2026 come riferimento
La scaletta più recente dei Fall Out Boy è quella del concerto del febbraio 2026. Conta 22 brani e si apre con Love From The Other Side. Include anche una cover: Enter Sandman dei Metallica. Il finale è affidato a Saturday.
Questi sono i brani eseguiti nel febbraio 2026, nell’ordine:
- Love From The Other Side
- Grand Theft Autumn/Where Is Your Boy
- Sugar, We’re Goin Down
- A Little Less Sixteen Candles, A Little More “Touch Me”
- The Phoenix
- Uma Thurman
- Bang The Doldrums
- Dance, Dance
- Immortals
- My Songs Know What You Did In The Dark (Light Em Up)
- The Kids Aren’t Alright
- I Don’t Care
- This Ain’t A Scene, It’s An Arms Race
- Disloyal Order Of Water Buffaloes
- Thnks Fr Th Mmrs
- The Last Of The Real Ones
- Golden
- So Much (for) Stardust
- Enter Sandman (Metallica)
- Headfirst Slide Into Cooperstown On A Bad Bet
- Centuries
- Saturday
Domande frequenti
Quando suonano i Fall Out Boy in Italia nel 2027?
I Fall Out Boy suonano in Italia il 21 maggio 2027. Il concerto si tiene al Mediolanum Forum di Assago, in provincia di Milano, ed è l’unica data italiana indicata.
Dove si comprano i biglietti per i Fall Out Boy al Forum di Assago?
I biglietti per il concerto dei Fall Out Boy del 21 maggio 2027 al Mediolanum Forum di Assago sono in vendita su VivaTicket. L’orario di inizio va verificato sui canali di vendita dei biglietti.
Quanto dura un concerto dei Fall Out Boy?
Il concerto dei Fall Out Boy del febbraio 2026 è durato un’ora e 30 minuti. Su questa base lo show del 21 maggio 2027 potrebbe iniziare alle 21:00 e finire intorno alle 22:30, ma si tratta di una stima.
Quali canzoni hanno suonato i Fall Out Boy nel concerto del febbraio 2026?
La scaletta dei Fall Out Boy del febbraio 2026 conta 22 brani. Si apre con Love From The Other Side e si chiude con Saturday, e comprende anche Sugar, We’re Goin Down, Centuries e Immortals.
I Fall Out Boy fanno una cover nei concerti?
Nel concerto del febbraio 2026 i Fall Out Boy hanno eseguito una cover: Enter Sandman dei Metallica. È uno dei 22 brani della scaletta.
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