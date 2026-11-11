Fall Out Boy in Italia nel 2027: concerto al Mediolanum Forum di Assago il 21 maggio

di Redazione ZON

In sintesi. I Fall Out Boy, band pop punk statunitense, suonano in Italia il 21 maggio 2027 al Mediolanum Forum di Assago, in provincia di Milano. I biglietti del concerto sono in vendita su VivaTicket. L’inizio è stimato alle 21:00 e la durata probabile è di un’ora e 30 minuti, come nel concerto del febbraio 2026.

I punti chiave I Fall Out Boy suonano in Italia il 21 maggio 2027 al Mediolanum Forum di Assago, in provincia di Milano.

I biglietti per il concerto dei Fall Out Boy sono in vendita su VivaTicket.

Il concerto dei Fall Out Boy del febbraio 2026 è durato un’ora e 30 minuti.

Lo show del 21 maggio 2027 potrebbe iniziare alle 21:00 e finire intorno alle 22:30, secondo una stima da verificare sui canali di vendita.

La scaletta dei Fall Out Boy del febbraio 2026 conta 22 brani, si apre con Love From The Other Side e si chiude con Saturday.

I Fall Out Boy suonano in Italia il 21 maggio 2027 al Mediolanum Forum di Assago, in provincia di Milano. I biglietti sono in vendita su VivaTicket.

La band pop punk statunitense torna nello stesso palazzetto della sua precedente data italiana, di quattro anni fa. Per il pubblico campano e salernitano si tratta di un concerto fuori regione, in Lombardia.

Quando e dove suonano i Fall Out Boy in Italia nel 2027

Il calendario italiano del tour dei Fall Out Boy prevede una data: venerdì non indicato, quindi si fa riferimento solo al giorno 21 maggio 2027, ad Assago, al Mediolanum Forum.

Data Città Luogo Inizio probabile Biglietti 21 maggio 2027 Assago (Milano) Mediolanum Forum 21:00 VivaTicket

Quanto dura il concerto e a che ora potrebbe iniziare

Il concerto dei Fall Out Boy del febbraio 2026 è durato un’ora e 30 minuti. Su quella base, lo show del 21 maggio 2027 al Mediolanum Forum potrebbe iniziare alle 21:00 e finire intorno alle 22:30.

L’orario di inizio resta quindi una stima e va verificato sui canali di vendita dei biglietti.

Dove si comprano i biglietti per il concerto del 21 maggio 2027

I biglietti per il concerto dei Fall Out Boy al Mediolanum Forum di Assago sono in vendita su VivaTicket e risultano attualmente disponibili.

La scaletta del concerto del febbraio 2026 come riferimento

La scaletta più recente dei Fall Out Boy è quella del concerto del febbraio 2026. Conta 22 brani e si apre con Love From The Other Side. Include anche una cover: Enter Sandman dei Metallica. Il finale è affidato a Saturday.

Questi sono i brani eseguiti nel febbraio 2026, nell’ordine:

Love From The Other Side

Grand Theft Autumn/Where Is Your Boy

Sugar, We’re Goin Down

A Little Less Sixteen Candles, A Little More “Touch Me”

The Phoenix

Uma Thurman

Bang The Doldrums

Dance, Dance

Immortals

My Songs Know What You Did In The Dark (Light Em Up)

The Kids Aren’t Alright

I Don’t Care

This Ain’t A Scene, It’s An Arms Race

Disloyal Order Of Water Buffaloes

Thnks Fr Th Mmrs

The Last Of The Real Ones

Golden

So Much (for) Stardust

Enter Sandman (Metallica)

Headfirst Slide Into Cooperstown On A Bad Bet

Centuries

Saturday