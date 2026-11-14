Verissimo 14 e 15 novembre 2026: gli ospiti di Silvia Toffanin

di Redazione ZON

In sintesi. Verissimo, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin, va in onda su Canale 5 sabato 14 novembre 2026 dalle 16.30 e domenica 15 novembre 2026 al termine degli ATP Finals. Gli ospiti sono Serena Autieri e Milo Infante il sabato, Lorella Cuccarini la domenica. Il sabato Verissimo ricorda Toni Capuozzo.

I punti chiave Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, va in onda su Canale 5 sabato 14 novembre 2026 dalle 16.30.

Verissimo va in onda su Canale 5 anche domenica 15 novembre 2026, eccezionalmente al termine degli ATP Finals.

Il giornalista Toni Capuozzo è morto il 12 novembre 2026 a 77 anni: Verissimo ripropone la sua ultima intervista a Silvia Toffanin, rilasciata a maggio 2026.

Lorella Cuccarini celebra più di 40 anni di carriera e 35 anni di matrimonio nella puntata di domenica 15 novembre 2026.

Leonardo Bove, Kean Talingdan e Francesca Nota, coinvolti nel rogo di Crans-Montana, hanno scritto il libro “Quando finisce la notte”.

Verissimo di Silvia Toffanin torna su Canale 5 sabato 14 e domenica 15 novembre 2026: tra gli ospiti Serena Autieri e Milo Infante il sabato, Lorella Cuccarini la domenica.

Chi c’è a Verissimo sabato 14 novembre 2026 dalle 16.30

Verissimo, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin, va in onda su Canale 5 sabato 14 novembre 2026 dalle 16.30.

Serena Autieri, attrice e cantante, è in studio per un’intervista ritratto. L’artista è attualmente impegnata a Milano con il musical “Moulin Rouge”.

Milo Infante è giornalista e conduttore. Dopo l’addio alla Rai è passato a Mediaset, dove conduce “Ore 11” e “Verità nascoste” su Rete 4. A Verissimo sarà in studio per la prima volta con la moglie, Sara Venturi.

Sono ospiti anche Benedicta Boccoli e Veronica Peparini. Peparini racconta per la prima volta la truffa telefonica subita nei giorni scorsi.

Il ballerino e coreografo Umberto Gaudino ripercorre il suo percorso personale e professionale.

Il ricordo di Toni Capuozzo, morto a 77 anni il 12 novembre 2026

La puntata di sabato 14 novembre 2026 ricorda il giornalista Toni Capuozzo, morto il 12 novembre 2026 all’età di 77 anni.

Verissimo ripropone la sua ultima intervista, rilasciata a Silvia Toffanin a maggio 2026.

Chi sarà a Verissimo domenica 15 novembre 2026 dopo gli ATP Finals

Verissimo è confermato anche domenica 15 novembre 2026 su Canale 5. La puntata va in onda eccezionalmente al termine degli ATP Finals.

Lorella Cuccarini, showgirl, è tra i protagonisti delle interviste. Cuccarini celebra più di 40 anni di carriera e 35 anni di matrimonio.

Leonardo Bove, Kean Talingdan e Francesca Nota sono tra i ragazzi coinvolti nel rogo di Crans-Montana. I tre partecipano a un’intervista intensa.

I ragazzi hanno scritto un libro, intitolato “Quando finisce la notte”, in cui ripercorrono la loro storia.

Verissimo va in onda il sabato e la domenica su Canale 5.

Domande frequenti A che ora inizia Verissimo sabato 14 novembre 2026? Verissimo, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin, va in onda su Canale 5 sabato 14 novembre 2026 dalle 16.30. Chi sono gli ospiti di Verissimo sabato 14 novembre 2026? Gli ospiti sono Serena Autieri, Milo Infante con la moglie Sara Venturi, Benedicta Boccoli e Veronica Peparini. Interviene anche il ballerino e coreografo Umberto Gaudino. La puntata ricorda inoltre il giornalista Toni Capuozzo. Verissimo va in onda domenica 15 novembre 2026? Sì, Verissimo è confermato su Canale 5 domenica 15 novembre 2026. La puntata va in onda eccezionalmente al termine degli ATP Finals. Chi c’è a Verissimo domenica 15 novembre 2026? Tra i protagonisti delle interviste c’è Lorella Cuccarini, che celebra più di 40 anni di carriera e 35 anni di matrimonio. Sono ospiti anche Leonardo Bove, Kean Talingdan e Francesca Nota, tre dei ragazzi coinvolti nel rogo di Crans-Montana. Che libro hanno scritto i ragazzi di Crans-Montana? Il libro si intitola “Quando finisce la notte”. Leonardo Bove, Kean Talingdan e Francesca Nota, coinvolti nel rogo di Crans-Montana, vi ripercorrono la loro storia e ne parlano a Verissimo domenica 15 novembre 2026.

Fonte: Super Guida TV