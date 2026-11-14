Forbidden Fruit, trame dal 14 al 20 novembre 2026: Kaya torna a Istanbul e Ender è sconvolta

Sì, nelle puntate dal 14 al 20 novembre 2026 Hasan Ali ottiene il perdono di Cagatay. Ci riesce grazie all’intervento di Ender e di Yildiz, e promette a Cagatay di non interferire mai più nella sua vita.

Cosa fa Sahika in Forbidden Fruit dal 14 al 20 novembre 2026?

Sahika è in cerca di vendetta per l’inganno subito e decide di chiedere aiuto al suo amato fratello. Intanto Ender e Hasan Ali hanno un piano per evitare che Sahika ottenga un cospicuo assegno per il divorzio.