Forbidden Fruit, trame dal 14 al 20 novembre 2026: Kaya torna a Istanbul e Ender è sconvolta
In sintesi. Nelle puntate di Forbidden Fruit su Canale 5 dal 14 al 20 novembre 2026, Kaya torna a Istanbul e Ender resta sconvolta nel rivedere l’ex marito. Hasan Ali ottiene il perdono di Cagatay, mentre Sahika chiede aiuto al fratello. Gli orari sono le 14.10 da lunedì a venerdì e le 15.30 il sabato.
I punti chiave
- Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 sabato 14 novembre 2026 alle 15.30.
- Da lunedì 16 a venerdì 20 novembre 2026 Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 alle 14.10.
- Kaya torna a Istanbul e Ender resta sconvolta nel rivedere l’ex marito.
- Hasan Ali ottiene il perdono di Cagatay grazie all’intervento di Ender e di Yildiz.
- Sahika, in cerca di vendetta per l’inganno subito, chiede aiuto al fratello.
Attenzione: spoiler. Nelle puntate di Forbidden Fruit in onda dal 14 al 20 novembre 2026 su Canale 5, Kaya torna a Istanbul e Ender resta sconvolta nel rivedere l’ex marito.
Quando va in onda Forbidden Fruit questa settimana
La soap occupa la fascia del primo pomeriggio di Canale 5, con un orario diverso per il sabato.
|Giorni
|Canale
|Orario
|Sabato 14 novembre 2026
|Canale 5
|15.30
|Da lunedì 16 a venerdì 20 novembre 2026
|Canale 5
|14.10
Il ritorno di Kaya a Istanbul scuote Ender
Quando Kaya rientra a Istanbul, Ender prova a nascondere le proprie emozioni. Rivedere l’ex marito, però, è per lei fonte di grande turbamento.
È il colpo di scena che chiude la settimana di trame. Per ora le anticipazioni non dicono altro su che cosa il ritorno di Kaya cambierà negli equilibri della storia.
Hasan Ali ottiene il perdono di Cagatay
Ender si offre di ricucire il rapporto tra Hasan Ali e Cagatay. Il suo piano punta a convincere il giovane che il tentativo di inganno non fosse opera del padre.
Hasan Ali prova a riconciliarsi con Cagatay. Grazie all’intervento di Ender e di Yildiz ottiene infine il suo perdono e gli promette di non interferire mai più nella sua vita.
Sahika vuole vendetta e chiede aiuto al fratello
Ender e Hasan Ali hanno un piano per evitare che Sahika ottenga un cospicuo assegno per il divorzio. Quel piano sembra però essere soltanto la prima tappa di una nuova alleanza tra i due.
Sahika, in cerca di vendetta per l’inganno subito, decide di chiedere aiuto al suo amato fratello.
Domande frequenti
A che ora va in onda Forbidden Fruit su Canale 5?
Sabato 14 novembre 2026 Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 alle 15.30. Da lunedì 16 a venerdì 20 novembre 2026 la soap va in onda alle 14.10, nella fascia del primo pomeriggio.
Cosa succede a Ender quando Kaya torna a Istanbul in Forbidden Fruit?
Quando Kaya rientra a Istanbul, Ender prova a nascondere le proprie emozioni. Rivedere l’ex marito è però per lei fonte di grande turbamento. Le anticipazioni non dicono altro su che cosa cambierà con il suo ritorno.
Hasan Ali ottiene il perdono di Cagatay in Forbidden Fruit?
Sì, nelle puntate dal 14 al 20 novembre 2026 Hasan Ali ottiene il perdono di Cagatay. Ci riesce grazie all’intervento di Ender e di Yildiz, e promette a Cagatay di non interferire mai più nella sua vita.
Cosa fa Sahika in Forbidden Fruit dal 14 al 20 novembre 2026?
Sahika è in cerca di vendetta per l’inganno subito e decide di chiedere aiuto al suo amato fratello. Intanto Ender e Hasan Ali hanno un piano per evitare che Sahika ottenga un cospicuo assegno per il divorzio.
Fonte: TV Sorrisi e Canzoni
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