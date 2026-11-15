Il finale de L’Imperatrice 3 spiegato: cosa c’è di vero nella storia di Sissi

di Redazione ZON

In sintesi. Nel finale della terza stagione de L’Imperatrice, su Netflix dal 12 novembre 2026, Elisabetta d’Austria sceglie di restare con l’imperatore Francesco Giuseppe, che concede all’Ungheria un proprio Parlamento e una propria Costituzione. Massimiliano, fratello di Francesco Giuseppe, viene fucilato in Messico. L’ultima scena salta al 1916, giorno della morte dell’imperatore.

I punti chiave L’Imperatrice 3 è su Netflix dal 12 novembre 2026, conta sei episodi e chiude la serie creata da Katharina Eyssen.

Elisabetta d’Austria sceglie di restare con Francesco Giuseppe, anche se l’imperatore le dice che è libera di raggiungere il conte Gyula Andrássy.

Francesco Giuseppe concede all’Ungheria un proprio Parlamento e una propria Costituzione.

Massimiliano viene arrestato e fucilato in Messico dalle forze del presidente Benito Juárez; l’esecuzione storica è avvenuta il 19 giugno 1867.

Nel 1867 nasce la monarchia austro-ungarica, in cui Austria e Ungheria hanno governi distinti e condividono politica estera, difesa e finanze.

Attenzione: spoiler. Nel finale de L’Imperatrice 3, su Netflix dal 12 novembre 2026, Elisabetta d’Austria sceglie di restare con Francesco Giuseppe, l’Ungheria ottiene l’autonomia e Massimiliano viene fucilato in Messico.

La terza stagione conta sei episodi e chiude la serie creata da Katharina Eyssen, con Devrim Lingnau e Philip Froissant protagonisti. L’ultimo episodio si intitola «Fino al nostro prossimo incontro».

Come finisce la storia tra Sissi, Francesco Giuseppe e Andrássy

Francesco Giuseppe scopre che Elisabetta ha trascorso una notte con il conte Gyula Andrássy, leader del movimento politico ungherese. Una lettera, arrivata all’imperatore grazie alle spie della madre Sofia, rivela la relazione.

L’imperatore reagisce con furia e minaccia di distruggere l’Ungheria. Elisabetta gli ricorda che è stato lui a tradire per primo il matrimonio, e viene confinata a palazzo.

Poi Francesco Giuseppe decide di concedere all’Ungheria un proprio Parlamento e una propria Costituzione. Dice a Elisabetta che è libera di raggiungere Andrássy, ma lei sceglie di restare con lui. I due ballano insieme nella sala del palazzo.

Durante i preparativi per l’incoronazione a Budapest, Elisabetta si sente male e la confidente Ida Ferenczy scopre che è incinta. La serie lascia intendere che il padre possa essere Andrássy, senza confermarlo.

Il destino di Massimiliano in Messico e il salto al 1916

Massimiliano, fratello di Francesco Giuseppe, regge il Messico grazie al sostegno della Francia di Napoleone III. Quando il governo francese ritira le truppe, la moglie Charlotte torna in Europa a chiedere aiuto, ma l’imperatore ritiene che il fratello debba abdicare e rientrare in Austria.

Massimiliano non vuole rinunciare al trono. Quando decide di tornare, un servitore lo tradisce: le forze del presidente Benito Juárez lo arrestano, lo condannano a morte e lo fucilano.

L’ultima scena salta al 1916. Un anziano Francesco Giuseppe, nel giorno della sua morte, chiede di vedere la moglie, ma la figlia Gisela gli ricorda che Elisabetta non è lì. La figlia minore Valerie gli legge allora una lettera scritta da Elisabetta durante i suoi viaggi.

Cosa c’è di vero rispetto alla storia di Sissi

La serie contrappone l’esecuzione di Massimiliano, avvenuta il 19 giugno 1867, alle celebrazioni della famiglia imperiale in Europa.

Nel 1867 nasce anche la monarchia austro-ungarica. Austria e Ungheria mantengono istituzioni e governi distinti e condividono politica estera, difesa e finanze. In questo quadro Elisabetta diventa regina d’Ungheria accanto a Francesco Giuseppe, con l’incoronazione a Budapest.

Le lettere dell’ultima scena hanno un riscontro: la serie ricorda che Elisabetta e Francesco Giuseppe si scambiarono oltre mille lettere negli anni della separazione.

L’ultimo episodio non rappresenta gli ultimi decenni di vita della vera Sissi. Il racconto chiude il percorso iniziato nel 2022 con un salto diretto al 1916.

La storia televisiva di Sissi si conclude con la terza stagione.

Domande frequenti Come finisce L’Imperatrice 3? Elisabetta d’Austria sceglie di restare con Francesco Giuseppe, che concede all’Ungheria un proprio Parlamento e una propria Costituzione. Massimiliano viene fucilato in Messico. L’ultima scena salta al 1916, nel giorno della morte di Francesco Giuseppe. Chi è il padre del bambino di Sissi ne L’Imperatrice 3? Ida Ferenczy scopre che Elisabetta è incinta durante i preparativi per l’incoronazione a Budapest. La serie lascia intendere che il padre possa essere il conte Gyula Andrássy, ma non lo conferma. Che fine fa Massimiliano ne L’Imperatrice 3? Massimiliano, fratello di Francesco Giuseppe, regge il Messico grazie al sostegno della Francia di Napoleone III. Dopo il ritiro delle truppe francesi un servitore lo tradisce, le forze del presidente Benito Juárez lo arrestano e lo fucilano. Quanti episodi ha L’Imperatrice 3 e quando esce? La terza stagione de L’Imperatrice conta sei episodi ed è su Netflix dal 12 novembre 2026. L’ultimo episodio si intitola «Fino al nostro prossimo incontro». Elisabetta d’Austria è stata davvero regina d’Ungheria? Sì. Nel 1867 nasce la monarchia austro-ungarica e Elisabetta diventa regina d’Ungheria accanto a Francesco Giuseppe, con l’incoronazione a Budapest. Austria e Ungheria mantengono istituzioni e governi distinti.