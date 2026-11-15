Russia, Vitaly Borodin vuole la pizza fuori dalle scuole: cosa chiede

di Redazione ZON

In sintesi. Vitaly Borodin, attivista russo vicino al Cremlino e a capo della Fondazione federale per la sicurezza e la lotta alla corruzione, chiede in un post su Telegram di togliere la pizza dalle mense scolastiche della Russia e di vietare le parole straniere non tradotte su insegne e pubblicità. Al 15 novembre 2026 è solo una proposta, non una legge.

I punti chiave Vitaly Borodin è a capo della Fondazione federale per la sicurezza e la lotta alla corruzione ed è un attivista vicino al Cremlino.

Vitaly Borodin chiede di sostituire la pizza nelle mense scolastiche russe con tre piatti: borscht, pel’meni e manzo Stroganoff.

Vitaly Borodin chiede di vietare le parole straniere non tradotte, come “Pizzeria”, sulle insegne dei negozi e nelle pubblicità.

Vitaly Borodin definisce la pizza “soft power occidentale in una scatola di cartone”.

La richiesta di Vitaly Borodin è una proposta rivolta alle autorità russe, non una legge.

Vitaly Borodin, attivista russo vicino al Cremlino, chiede alle autorità della Russia di togliere la pizza dai menu delle mense scolastiche. Per ora è una proposta, non una legge.

Chi è Vitaly Borodin e che cosa chiede

Vitaly Borodin è a capo della Fondazione federale per la sicurezza e la lotta alla corruzione ed è un noto attivista vicino al Cremlino. Ha avanzato le sue richieste in un post su Telegram.

Le richieste di Borodin alle autorità russe sono due:

togliere la pizza dalle mense scolastiche e sostituirla con borscht, pel’meni e manzo Stroganoff;

vietare le parole straniere non tradotte sulle insegne dei negozi e nelle pubblicità, come “Pizzeria”.

Perché Borodin definisce la pizza “soft power occidentale”

Borodin definisce la pizza “soft power occidentale in una scatola di cartone”. Secondo lui il piatto ha un potere di persuasione sui bambini e potrebbe servire a “occidentalizzare” le loro menti giovani e influenzabili.

“Per mille anni le nostre nonne hanno preparato torte tradizionali, e ora ci vendono una focaccia italiana spalmata di ketchup”

Nel post Borodin attacca anche l’Italia. Scrive che il nostro Paese “è nella lista degli stati ostili e fornisce armi al regime di Kiev”.

Borodin vede la pizza come il primo passo di un processo più ampio. Nel suo post scrive: “Prima è la pizza, poi è Halloween. E all’improvviso i bambini non sanno nominare un solo piatto russo”.

Non è la prima campagna di Borodin contro i simboli occidentali

Borodin ha già preso di mira più volte simboli occidentali, giornali e celebrità. Una delle sue campagne più note è quella contro Babbo Natale, che indica come simbolo della sovversione occidentale.