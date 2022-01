Oroscopo Branko di oggi, mercoledì 19 gennaio 2022. Scopri il tuo segno

Ariete Amici dell’Ariete il periodo che inizia adesso è di importanti incontri. Da domani Sole in Acquario propizia qualcosa di nuovo.

Toro Partenza un po’ svogliata ma gli avvenimenti professionali vi vogliono subito in gara. Mercurio è in Acquario quindi il settore del successo diventa il punto centrale del vostro oroscopo. Non manca l’amore così come la passione.

Gemelli L’astrologo vi richiedere di essere più pazienti e più concentrati se volete ottenere risultati in ambito professionale. Il ritmo delle idee è accelerato. Avreste anche diritto a più riposo ma adesso la situazione diventa anche più stimolante.

Cancro Non è ancora finito il periodo degli esami nelle collaborazioni, anzi quello più impegnativo deve ancora arrivare la prossima settimana. Intanto il Sole fonte di tutte le energie passa in Acquario e vi piace anche per l’amore.

Leone Amici del Leone addio alle armi almeno durante il mese dell’Acquario. Meglio arrivare alle soluzioni anche in famiglia per vie diplomatiche.

Vergine Incredibile! La giornata inizia con il richiamo dell’amore, una folla di pianeti segue la vostra vita e la vostra ripresa professionale. Siete pronti per dare una scossa alle collaborazioni in un senso o nell’altro.

Bilancia La prossima notte il Sole esce dal Capricorno. E’ importante adesso il rapporto con le persone anziane della vostra famiglia. L’amore vi darà una nuova grinta per adesso morale, l’ambizione risveglierà il vostro talento.

Scorpione Dobbiamo stare attenti a ciò che accade nel nostro ambiente professionale, sorvegliate i vostri beni. Grandi influssi per la carriera, Marte decisivo per le collaborazioni.

Sagittario Realizzazioni a lunga portata, senso di responsabilità, gratifica morale, il riconoscimento. Ci sono anche gratifiche economiche alla fine ed è tutto merito vostro.

Capricorno Salutiamo questo Sole che se ne andrà ma non vi dimentica e sarà nel campo del vostro patrimonio. Avrete anche modo di agire, di riparare e rifare le cose.

Acquario Amici dell’Acquario questa Luna ancora oggi disturba le collaborazioni, c’è qualcosa che scricchiola in questo oroscopo. E’ una Luna che unisce o divide ma dipende da voi.