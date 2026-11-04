Revisione auto: come controllare la scadenza e come prenotarla

di Redazione ZON

In sintesi. Per controllare la revisione di un’auto si usa il servizio gratuito «Verifica revisioni effettuate» del Portale dell’Automobilista, inserendo tipo di veicolo e targa; in alternativa si apre l’app IO o si legge il tagliando sulla carta di circolazione. La prima revisione va fatta 4 anni dopo l’immatricolazione, le successive ogni 2 anni. Informazioni verificate al 4 novembre 2026.

I punti chiave Il servizio gratuito «Verifica revisioni effettuate» del Portale dell’Automobilista mostra data, esito e chilometri dell’ultima revisione, ma solo per quelle registrate dopo il 1° giugno 2018.

L’app IO mostra lo stato della revisione solo per i veicoli intestati all’utente e non permette di prenotare.

La prima revisione di un’auto va fatta 4 anni dopo l’immatricolazione, poi ogni 2 anni.

Se la revisione è stata prenotata alla Motorizzazione Civile prima della scadenza, la legge ammette la circolazione fino alla data della verifica, con la prova della prenotazione.

Alla Motorizzazione Civile la fonte ufficiale indica 45,00 euro, ma la pagina è molto datata e l’importo va riverificato.

Il modo più rapido per controllare la revisione è il servizio gratuito «Verifica revisioni effettuate» del Portale dell’Automobilista: si scelgono il tipo di veicolo e la targa e compaiono data, esito e chilometri dell’ultima revisione. In alternativa si guarda il tagliando adesivo sulla carta di circolazione oppure si apre l’app IO. La scadenza si calcola così: prima revisione 4 anni dopo l’immatricolazione, poi ogni 2 anni.

Cosa serve per controllare la scadenza?

La targa del veicolo e il tipo di mezzo (auto, moto, ecc.).

del veicolo e il tipo di mezzo (auto, moto, ecc.). Per il Portale: un browser e la capacità di completare un captcha. Non servono SPID né CIE per la consultazione per targa.

Per l’app IO: l’app installata e l’accesso, perché mostra solo i veicoli intestati a te.

Per il metodo senza internet: la carta di circolazione.

Quali sono i metodi per controllare la revisione?

I tre metodi si equivalgono nella sostanza, ma cambiano i requisiti e i veicoli che si possono controllare. Questa è la sintesi, a novembre 2026.

Metodo Cosa serve Cosa mostra Veicoli controllabili Portale dell’Automobilista, «Verifica revisioni effettuate» Tipo di veicolo, targa, captcha Data, esito e chilometri dell’ultima revisione (solo quelle dopo il 1° giugno 2018) Anche veicoli non tuoi App IO App e accesso Stato della revisione, dati del veicolo, copertura RCA Solo veicoli intestati a te Tagliando sulla carta di circolazione Il documento cartaceo Targa, data del controllo, esito, chilometri Il tuo veicolo

Come si controlla la revisione sul Portale dell’Automobilista?

Apri il Portale dell’Automobilista (ilportaledellautomobilista.it). Cerca tra i servizi online «Verifica revisioni effettuate». Nel menu «Tipo veicolo» scegli la categoria del mezzo. Scrivi la targa e completa il captcha. Avvia la ricerca: compaiono data dell’ultima revisione, esito e chilometri.

Il servizio funziona anche per un’auto che non è tua. Mostra però solo le revisioni registrate dopo il 1° giugno 2018: sulle auto molto vecchie non c’è lo storico completo.

La scadenza compare direttamente o va calcolata?

Le fonti consultate non concordano. Una sostiene che il Portale mostri anche la data entro cui ripetere la revisione, un’altra che mostri solo le revisioni registrate e che la scadenza vada ricavata. Per sicurezza conviene calcolarla anche a mano.

Per le revisioni successive alla prima, la regola è: data dell’ultima revisione più 2 anni, entro il mese in cui è stata fatta la precedente. Esempio: se l’ultima revisione è del 12 maggio 2025, la prossima va fatta entro il 31 maggio 2027.

Per la prima revisione si contano 4 anni dalla prima immatricolazione. Si può anticipare quelle successive alla prima. Le fonti non spiegano però cosa succede alla scadenza seguente: chiedilo a un centro o alla Motorizzazione.

Come si vede la revisione dall’app IO?

Funziona solo per i veicoli intestati a te. La procedura arriva da una fonte secondaria piuttosto datata, quindi i nomi dei menu potrebbero essere cambiati: se non li trovi, cerca il servizio dalla sezione Servizi dell’app.

Apri l’app IO e vai nella sezione Servizi. Scegli «Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti». Tocca «Motorizzazione Civile – I miei veicoli». Controlla lo stato della revisione.

L’app IO serve a consultare, non a prenotare: la pagina ufficiale elenca consultazione dei dati, stato della RCA, stato della revisione e comunicazioni.

Si può controllare anche senza internet?

Sì. Quando la revisione è superata viene stampato un tagliando adesivo con targa, data del controllo, esito e chilometri rilevati. Il tagliando è applicato sulla carta di circolazione.

Prendi la carta di circolazione. Leggi la data dell’ultimo controllo sul tagliando. Aggiungi 2 anni (4 anni dall’immatricolazione, se è la prima revisione).

Esistono altre app per vedere la scadenza?

L’app iPatente, collegata al Portale, permette di verificare i dati di un veicolo anche non proprio partendo dalla targa, comprese le revisioni effettuate dal 2018. Secondo una guida, la scadenza di revisione e RCA si vede anche nella Home, sezione «I tuoi veicoli».

Le app di terzi, come Veicolo+ (a pagamento), dichiarano che i dati sono solo informativi e senza valore legale. Per la scadenza è meglio usare Portale, IO o iPatente.

Come ricevere un avviso prima della scadenza?

Ci si può registrare al Portale dell’Automobilista, che ha anche un’app: secondo le fonti, il sistema avverte gli utenti registrati. Una descrizione non ufficiale indica un servizio di notifiche via SMS o e-mail, che si attiva dalla pagina «Notifiche Multicanale». Per le funzioni nell’area riservata serve l’accesso.

Per quali veicoli vale la regola 4 + 2 anni?

La cadenza vale per autovetture, autocaravan, autoveicoli per trasporto promiscuo e autoveicoli per trasporto di cose o uso speciale fino a 3.500 kg. Dal 2003 vale anche per motoveicoli e ciclomotori.

Taxi, autoambulanze, NCC e veicoli atipici hanno invece la revisione annuale. In periodi di emergenza può esserci una proroga straordinaria.

Come si prenota la revisione?

La revisione si può fare negli uffici della Motorizzazione Civile (per tutti i veicoli) oppure presso officine autorizzate dalla Provincia, quelle indicate dal Portale. Il Ministero pubblica come open data l’elenco delle officine, ma il dataset riporta «Dati precedenti al 31/12/2019»: può essere vecchio.

Scegli dove farla: ufficio della Motorizzazione Civile o officina autorizzata. Se scegli un centro privato, prenota direttamente con il centro (telefono, sito o app). Se scegli la Motorizzazione, seleziona il servizio di revisione, scegli data e ora tra quelle disponibili e conferma. Conserva la conferma: può essere richiesta il giorno della revisione.

I passaggi per la Motorizzazione vengono da una fonte secondaria, quindi i nomi esatti dei pulsanti potrebbero essere diversi. Il processo cambia anche da ufficio a ufficio: in un esempio ufficiale, a Ascoli Piceno la richiesta si manda per e-mail con targa e tipo di richiesta, e non si prenotano le revisioni dei veicoli che possono andare nei centri privati. La pagina è datata: verifica con la Motorizzazione della tua provincia.

Quanto costa la revisione?

Alla Motorizzazione servono la ricevuta di versamento di 45,00 euro sul c.c.p. 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri, la prenotazione della visita e prova e la carta di circolazione. La pagina ufficiale che lo indica è molto datata: a novembre 2026 non è stata trovata una tariffa aggiornata su una fonte ufficiale, quindi l’importo va riverificato.

Le officine private applicano tariffe proprie, che vanno chieste al centro scelto.

Cosa si rischia con la revisione scaduta?

Con la revisione scaduta l’auto non può circolare. Guidarla espone a sanzione amministrativa e al fermo del veicolo fino alla regolarizzazione. Gli importi delle sanzioni non compaiono nelle fonti consultate.

Se prima della scadenza hai prenotato il controllo alla Motorizzazione, la legge ammette la circolazione fino alla data della verifica, portando con te la prova della prenotazione.

Con un centro privato non va dato per scontato. Secondo una pagina specializzata, per i veicoli non indicati una prenotazione in un centro non consente di circolare con la revisione scaduta, nemmeno il giorno della visita. Il regime cambia in base al tipo di veicolo.

Cosa succede se la revisione non va a buon fine?

Ripetere : si riparano gli impianti non efficienti da un meccanico di fiducia e si rifà la revisione entro un mese.

: si riparano gli impianti non efficienti da un meccanico di fiducia e si rifà la revisione entro un mese. Sospeso: dopo le riparazioni serve una nuova richiesta di revisione per poter circolare.

Domande frequenti Come si controlla la scadenza della revisione dell’auto? Il modo più rapido è il servizio gratuito «Verifica revisioni effettuate» del Portale dell’Automobilista: si scelgono tipo di veicolo e targa, si completa il captcha e compaiono data, esito e chilometri dell’ultima revisione. In alternativa si può aprire l’app IO, che mostra solo i veicoli intestati all’utente, oppure leggere il tagliando adesivo sulla carta di circolazione. Ogni quanto si fa la revisione dell’auto? La prima revisione di un’auto va fatta 4 anni dopo la prima immatricolazione, le successive ogni 2 anni. Per le revisioni successive alla prima la regola è: data dell’ultima revisione più 2 anni, entro il mese della revisione precedente. Se l’ultima revisione è del 12 maggio 2025, la prossima va fatta entro il 31 maggio 2027. Come si prenota la revisione dell’auto? La revisione si può fare negli uffici della Motorizzazione Civile oppure presso officine autorizzate dalla Provincia. Con un centro privato si prenota direttamente con il centro, per telefono, sito o app. Alla Motorizzazione si seleziona il servizio di revisione, si sceglie data e ora e si conferma; il processo cambia da ufficio a ufficio, quindi va verificato con la Motorizzazione della propria provincia. Si può circolare con la revisione scaduta se si ha la prenotazione? Se il controllo è stato prenotato alla Motorizzazione Civile prima della scadenza, la legge ammette la circolazione fino alla data della verifica, portando con sé la prova della prenotazione. Con un centro privato non va dato per scontato: secondo una pagina specializzata, per i veicoli non indicati la prenotazione in un centro non consente di circolare con la revisione scaduta. Il regime cambia in base al tipo di veicolo. Quanto costa la revisione alla Motorizzazione? La pagina ufficiale, molto datata, indica una ricevuta di versamento di 45,00 euro sul c.c.p. 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri. A novembre 2026 non è stata trovata una tariffa aggiornata su una fonte ufficiale, quindi l’importo va riverificato. Le officine private applicano tariffe proprie.

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