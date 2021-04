Il Portale dell’Automobilista offre assistenza a 360°: verifica copertura RCA, saldo punti patente, ricerca officine e molto altro ancora

“Benvenuti nel Portale dell’Automobilista, il portale di servizi di e-government del Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione, dove Cittadini, Operatori Professionali e Imprese possono consultare informazioni e accedere ai servizi online a loro dedicati“. Si presenta così il Portale dell’Automobilista, sul sito web istituzionale. Ed esplorando il sito ci si rende conto che sono molti i servizi offerti ad automobilisti, trasportatori e conducenti di motocicli. In effetti il nome può trarre in inganno e far credere che i servizi siano dedicati solo ad automobilisti, ma così non è.

Cos’è e come ci si iscrive

il Portale dell’Automobilista è un sito web gestito dal Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione del Ministero dei Trasporti. Come tale, nasce per offrire una vasta gamma di informazioni e servizi ai cittadini, nella logica della digitalizzazione. In questo modo si evita, ad esempio, di doversi recare fisicamente presso la Motorizzazione Civile. Per usufruire dei servizi è necessario registrarsi al sito. Tuttavia, dal 28 Febbraio 2021, analogamente ad altri siti della Pubblica Amministrazione, quali l’INPS, il sito non rilascia più nuove credenziali di accesso. Pertanto, chiunque non fosse già registrato alla data del 28 Febbraio, per accedere deve utilizzare le proprie credenziali SPID.

Inserendo il proprio numero di cellulare è possibile ricevere notifiche importanti via sms. Le notifiche possono essere ricevute anche via mail o tramite l’app per lo smartphone. Fra le notifice ci sono l’avviso di scadenza della patente o della revisione. Questi servizi di notifica sono gratuiti e si attivano dal proprio profilo. Il Dipartimento dei Trasporti è Titolare del Trattamento dei Dati Personali forniti.

Servizi offerti dal Portale dell’Automobilista

Sono molti i servizi offerti dal Portale dell’Automobilista, anche via app per cellulari. Ad esempio è possibile trovare informazioni su tutti i tipi di patenti di guida: AM, A1, A2, A, B1, B2, B, C1, C, C2, C ecc. Anche le speciali. È persino disponibile un videocorso di formazione con tanto di quiz preparatori per coloro che desiderano prendere la patente, anche per coloro che desiderano conseguire il CQC.

Sul sito è anche possibile controllare il proprio saldo punti patente. In alternativa, tale servizio è disponibile n. 848 782 782 attivo H24, al costo di una telefonata urbana. Inoltre, è possibile chiedere il rilascio del duplicato o dell’aggiornamento della carta di circolazione, presentare la domanda per immatricolazione o re-immatricolazione.

Tra i servizi più interessanti c’è sicuramente quello che permette di verificare la classe ambientale del proprio veicolo, così come quello per verificare la copertura RCA. Quest’ultimo si basa su un database costantemente aggiornato dalle compagnie assicuratrici e permette di verificare se il proprio veicolo è coperto o meno da assicurazione. Tutto quello che bisogna fare è inserire il numero di targa nell’apposita sezione messa a disposizione dal Portale dell’Automobilista. Da non dimenticare poi che il sito permette di individuare le officine autorizzate e gli uffici della Motorizzazione Civile più vicini.

Infine, ci sono servizi dedicati specificatamente a professionisti ed autotrasportatori. È anche possinbile consultare una tabella che elenca i punti sottratti dalla patente in seguito ad infrazioni del Codice della Strada, scaricabile dal sito stesso.

Struttura del portale

Il Portale dell’Automobilista ha unastruttura semplice e funzionale. I servizi offerti sono raccolti in maniera razionale e intuitiva, il che permette di andare a colpo sicuro senza stare ore a perdere tempo per cercare quello che ci interessa. In alto c’è un menù a tendina che permette già di accedere alla quasi totalità dei servizi. Al centro troviamo 3 sezioni distinte: Procedure, Verifica da solo, Modulistica.

In Procedure è possibile verificare il saldo punti patente, la copertura RCA, la classe ambientale, nonché ricercare officine autorizzate, medici certificatori e uffici della Motorizzazione Civile;

è possibile verificare il saldo punti patente, la copertura RCA, la classe ambientale, nonché ricercare officine autorizzate, medici certificatori e uffici della Motorizzazione Civile; Verifica da solo comprende grossomodo gli stessi servizi raccolti nella sezione Procedure, ma non la modulistica;

comprende grossomodo gli stessi servizi raccolti nella sezione Procedure, ma non la modulistica; In Pratiche auto sono raccolte le procedure di immatricolazione e re-immatricolazione, le revisioni, i collaudi e tanta modulistica.

Nel complesso il Portale dell’Automobilista è un sito utile e comodo, che permette di ottenere rapidamente informazioni ed espletare servizi comodamente da casa. La possibilità di scaricare un’app sul proprio smartphone rende fruibili questi servizi ovunque ci si trovi, oltre che ricevere notifiche utili.