Il Parente Misterioso sbaglia a pronunciare il verdetto finale: caos nello studio di Soliti Ignoti, interdetta Monica Leofreddi

Momenti di caos nello studio de I Soliti Ignoti.

Potrebbe interessarti:

Il Parente Misterioso, nella scorsa puntata del programma Rai condotto da Amadeus, ha sbagliato a pronunciare l’esito finale. L’ospite Vip Monica Leofreddi, convinta di essersi aggiudicata il montepremi, ha dovuto ridimensionare la sua gioia. L’epic fail ha lasciato interdetto stesso conduttore.

Il curioso equivoco ha lasciato di stucco i telespettatori nella parte conclusiva del game show. Monica Leofreddi, che aveva totalizzato 25.200 euro, aveva puntato sul fatto che la signora Silvia (54 anni) fosse la madre dell’ignoto numero 8. Dopo la scommessa, era partita la consueta musica di suspance, preceduta dalla fatidica domanda del conduttore: “E’ lei la mamma dell’ignoto numero 8?”.

La parente misteriosa, dopo secondi interminabili, ha risposto: “Sì, sono io“. L’esultanza della Leofreddi, però, è stata prontamente spenta da Amadeus. La signora, infatti, aveva dato una risposta sbagliata, essendo la madre non del concorrente numero 8 bensì del numero 7.

Amedeo Goria infrange il regolamento

Solo qualche settimana fa, ai Soliti Ignoti si è verificata un’altra circostanza singolare. Protagonista del game show era Amedeo Goria, pronto devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l’Autismo. L’ospite, però, aveva infranto il regolamento del programma. All’arrivo del primo ignoto, infatti, aveva interpellato la concorrente che dovrebbe rimanere in silenzio. “Ama il bello?”, chiede Goria. La donna (in abiti da cuoca) aveva accennato un “sì“, ma Amadeus la aveva riportato all’ordine: “Non può rispondere“. Goria aveva ritentato, imperterrito: “Ha un’agenzia di moda?“.

A quel punto, il presentatore aveva “rimproverato” l’ospite: “Ma che ti metti a fare domande? Non puoi fare domande“. Il giornalista, poi, aveva scommesso su un’altra identità, sbagliando clamorosamente: “Se è argentina, ha una scuola di musica“.Il popolo del web era insorto sui social. “Ma è vestita da cuoca, è ovvio che fa le empanadas“, scrive qualcuno. Altri avevano ironizzato: “Sì, ha la scuola di musica e a ricreazione fa le empanadas“. Qualcuno, invece, aveva commentato lo stato d’animo di Amadeus di fronte al comportamento di Goria: “Amadeus è nero“.