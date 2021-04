Una convocazione elettorale d’urgenza potrebbe mettere a rischio la presenza di Marcelo in Champions League: sorteggiato come scrutinatore

La stagione di Marcelo non è delle migliori e Mendy lo ha scavalcato nelle gerarchie. L’infortunio del francese ha però costretto Zidane a ridare fiducia al brasiliano, che potrebbe saltare il ritorno contro il Chelsea. Il motivo è legato ad una convocazione elettorale con tanto di ordinanza spagnola per le elezioni del 4 maggio. Il difensore è stato sorteggiato come scrutinatore, insieme al compagno di squadra Chust, per far parte del seggio elettorale per l’Assemblea di Madrid.

Il problema è l’incompatibilità con la sfida in Champions, che si giocherà il giorno successivo. Con le norme anti Covid in vigore sarebbe quasi impossibile viaggiare per Londra e tornare in tempo per il match. Tutte le richieste del Real Madrid e di Marcelo per ora sono state respinte, ma di certo non saranno le ultime. Di certo fa storcere il naso che tra i tanti Under 70 siano stati sorteggiati proprio i due giocatori dei Blancos.

Una ripicca per il tentativo di SuperLega? Questo non lo sapremo mai, ma di certo i dubbi restano. I legali sono al lavoro per risolvere la situazione nel migliore dei modi.