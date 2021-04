Amedeo Goria infrange il regolamento de I soliti Ignoti. Amadeus lo bacchetta: “Non puoi fare domande”. I telespettatori: “E’ nero”

Brutta figura per Amedeo Goria.

Potrebbe interessarti:

Il giornalista sportivo, ha giocato come detective nel game show di Rai1 condotto da Amedus per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l’Autismo. L’ospite, però, ha infranto il regolamento del programma. All’arrivo del primo ignoto, infatti, Goria interpella la concorrente che dovrebbe rimanere in silenzio. “Ama il bello?”, chiede Goria. La donna (in abiti da cuoca) accenna ad un “sì“, ma Amadeus la riporta all’ordine: “Non può rispondere“. Goria ritenta, imperterrito: “Ha un’agenzia di moda?“. A quel punto, il presentatore “rimprovera” l’ospite: “Ma che ti metti a fare domande? Non puoi fare domande“. Il giornalista, poi, scommette su un’altra identità, sbagliando clamorosamente: “Se è argentina, ha una scuola di musica“.

Il popolo del web insorge sui social. “Ma è vestita da cuoca, è ovvio che fa le empanadas“, scrive qualcuno. Altri ironizzano “Sì, ha la scuola di musica e a ricreazione fa le empanadas“. Qualcuno, invece, ha commentato lostato d’animo di Amadeus di fronte al comportamento di Goria: “Amadeus è nero“.

Goria: la fidanzata ha solo 36 anni

Nel cuore di Goria pare esserci Vera Miales, 36enne, ex barista e modella di origini moldave. La donna, che abita nelle Marche da anni, si confessa ai microfoni di Novella2000: “Lo frequento da alcuni mesi. Preferisco però non parlarne nei dettagli, anche perché per me si sta trasformando in qualcosa di importante”.