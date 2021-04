Oroscopo Branko di oggi, Giovedì 15 Aprile 2021. Scopri il tuo segno

- Consigliato per te -

Oroscopo Branko di oggi: 15 Aprile 2021

Scopriamo insieme, segno per segno, l’oroscopo di Branko di oggi i e quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali secondo le previsioni dell’astrologo. il noto astrologo ha consultato le stelle e il suo oroscopo è stato diffuso come sempre dal quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente Rds.

Di seguito di oggi segno per segno.

Oroscopo di oggi del 15 Aprile 2021: Ariete

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Cento di questi giorni per voi dell’Ariete: questo Sole è in aspetto diretto con Giove in Acquario. Aspetto utile per i vostri soldi e le economie. Dovete ricordare anche i vostri amori passati anche nel giorno del vostro compleanno. Avete anche la Luna indiretta dai Gemelli ed accanto a Marte: avete 48 ore dove potete fare ‘Bingo’ su tutte le cose. Sono belle le vostre idee nel campo delle idee ed avrete molto successo nel campo delle relazioni sociali. Incontri piacevoli per voi che siete soli.

Oroscopo Branko di oggi del 15 Aprile 2021: Toro

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno del Toro.

C’è un buon equilibrio che stia proprio per arrivare o è già arrivata dal momento in cui è giunta Venere nel vostro segno. Quando avete Saturno contro c’è poco da fare, ci sono delle prove o degli esami, perché pretende molto ma allo stesso tempo accresce. Niente però vi impedisce di realizzare un sogno in amore: voi siete quelli di un tempo o state per ritornare.