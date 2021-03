Oroscopo Branko di oggi: 29 Marzo 2021

Scopriamo insieme, segno per segno, l’oroscopo di Branko di oggi i e quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali secondo le previsioni dell’astrologo. il noto astrologo ha consultato le stelle e il suo oroscopo è stato diffuso come sempre dal quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente Rds.

Di seguito l’oroscopo Branko di oggi segno per segno.

Oroscopo Branko di oggi del 29 Marzo 2021: Ariete

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno dell’Ariete.

La settimana di Pasqua può riservare grandissime occasioni in Amore e Lavoro: soprattutto l’Amore. La ricerca dell’Amore è da sempre una costante, ma sembrerebbe che qualcosa si stia muovendo. Occhio a questa Luna in Bilancia che presumibilmente vi fa partire poco tranquilli o forse stanchi anche se vi lamentate poco. Non si nasconde che esiste una poca tranquillità di fondo, ma bisogna concentrarsi nell’Amore. Napoli la meta giusta dell’Ariete per una gita fuoriporta secondo l’edizione di oggi dell’oroscopo di Branko andata in onda su Rds.

Oroscopo Branko di oggi del 29 Marzo 2021: Toro

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno del Toro.

Lunedì di indicazioni per il Toro. La professione e le attività oltre che le questioni legali e burocratiche sono positivamente influenzate da questa Luna in Bilancia. Con il sopraggiungere dello Scorpione potrebbero arrivare la nostalgia. Nella giornata di Sabato e Domenica a conclusione della settimana arriverà il Capricorno che depositerà l’Amore. La Città di Pasqua dei Toro è Parma.