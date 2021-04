All’Olimpico la Roma si gioca l’intera stagione ospitando l’Ajax nel ritorno dei quarti di finale dell’Europa League. Le probabili formazioni

Una partita che vale l’intera stagione o quasi. Alle ore 21:00, la Roma ospita l’Ajax nel ritorno dei quarti di finale dell’Europa League. All’andata i giallorossi si sono imposti per 2-1, un risultato che consente alla squadra di Fonseca di poter gestire con più tranquillità il match. La Roma però giocherà per la vittoria, per non correre troppi rischi in una gara che il tecnico portoghese ha definito “la più importante della stagione”.

Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 21:00, e verrà trasmesso su Sky.

Le probabili formazioni

QUI ROMA- Ancora out Smalling, torna al centro della difesa Cristante, affiancato da Mancini e Ibanez. In porta Pau Lopez dopo l’ottima prestazione della gara di andata, sulle fasce Calafiori e Karsdorp. A centrocampo ancora Diawara e Veretout, con Villar in panchina, in avanti tornano dall’inizio Mkhitaryan e Pellegrini alle spalle di Dzeko.

QUI AJAX- In avanti ballottaggio tra Brobbey e Antony, con quest’ultimo favorito insieme a Tadic e Neres. In difesa squalificato Rensch, spazio a Timber e Martinez, a centrocampo Klassen, Alvarez e Gravenberch.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

AJAX (4-3-3): Scherpen; Klaiber, Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres. All. Ten Hag.