E’ online “Mignottone Pazzo”, l’iconico brano di Michela Giraud che ha spopolato a LOL: “Se la tua dignità è finita già…”

Michela Giraud cavalca il successo di LOL, il format targato Amazon Prime che continua ad essere sulla bocca di tutti.

Dopo la scia di meme che i telespettatori hanno prodotto, da oggi i fan potranno ascoltare Mignottone pazzo su tutte le piattaforme di streaming. Avete letto bene: Michela Giraud ha inciso la canzone che suggerisce una strategia da adottare dopo la fine di una relazione, ovvero quella di mostrarsi su Instagram senza pudore: “Mignottone pazzo, quel mignottone pazzo, se la tua dignità è finita già, quel mignottone pazzo te la restituirà“.

Testo

Una sera d’ottobre ho conosciuto un ragazzo

dolce e gentile aveva un gran bel

(no basta Michela, che poi dicono

che sei volgare.

Ho detto bel terrazzo.

Ah va bene, ricordati, sei laureata)

Una storia a distanza,

sesso in videochiamata

ma poi mi ha lasciato

co na telefonata

E quindi secondo voi che cosa ho fatto?

Ho scelto la mia dignità o ho postato la foto

della morte di Marat con scritto “oggi così”

be, ovviamente ho fatto il

Mignottone pazzo, quel mignottone pazzo

se la tua dignità è finita già

quel mignottone pazzo te la restituirà

mignottone pazzo, quel mignottone pazzo

se la tua vita una merda è

pensa che lei sta messa peggio di te

Ho fatto una storia con le tette di fuori

una cappotto e occhiali che sembravo Brunori

un’altra indifferente tipo zero rancori

ma dentro di me pensavo magari mori

E si, presto la morte verrà a prenderti

Perché io non ci sto male eh,

no non sto soffrendo

io sono superiore

possi dirti

secondo me ci hai perso te

io sono una ragazza moderna

non mi sto sfondando di nutella indossando

la tuta cintata di mia cognata incinta, no

perché io sono una donna forte

una che vale veramente

e quando vengo lasciata

mi butto sui social e mostro la parte più vera di me

quella finta

Mignottone pazzo, quel mignottone pazzo

se la tua dignità è finita già

quel mignottone pazzo te la restituirà

mignottone pazzo, quel mignottone pazzo

se la tua vita una merda è

pensa che lei sta messa peggio di te

Ti sei lasciato dopo quarant’anni di matrimonio

e lei si è messa niente niente proprio con tuo fratello

ti hanno licenziato dopo trentacinque anni di carriera

lasciandosi in mezzo al raccordo

manco fossi un termosifone

non perdere tempo

vai sull’Instagram del mignottone pazzo

mignottone pazzo

nessuno sta peggio di lei

Mignottone pazzo, quel mignottone pazzo

se la tua dignità è finita già

quell mignottone pazzo te la restituirà

mignottone pazzo, quel mignottone pazzo

se la tua vita una merda è

pensa che lei sta messa peggio di te

Sì sì, sta messa molto peggio

eh quella è un mignottone pazzo ragazzi,

niente è messo peggio

non vi preoccupate

la vostra vita sarà sempre meglio

di quella del mignottone pazzo