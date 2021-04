Incontro tra il noto procuratore e De Ligt. Ma è anche l’inizio di trattativa con la Juventus per il portierone in scadenza con il Milan?

Formalmente il viaggio che ha portato ieri Mino Raiola a Torino è puramente lavorativo. Infatti, come sottolineato da “La Stampa“, il dirigente si è recato a casa del suo assistito, Matthijs de Ligt, per parlare della sua stagione in bianconero e del suo proseguimento. Questa la motivazione ufficiale del procuratore italo-olandese, ma che lascia spazio anche alle speculazioni. Perché la situazione di un altro suo giocatore, quella di Gigio Donnarumma, resta ancora in bilico.



Il numero 1 del Milan ha il contratto scade il 30 Giugno, e per ora non si hanno novità su possibili avvicinamenti tra il club e il giocatore. Proprio per questo motivo potrebbe iniziare in questi giorni una delle trattative più importanti del prossimo calciomercato, con la Juve più che interessata all’estremo difensore della Nazionale. La Vecchia Signora infatti potrebbe tentare Gigio con cifre superiori a quelle che percepisce attualmente al Milan (si parla di €10 mln richiesti da Raiola), ereditando così da Buffon non solo la porta dell’Italia, ma anche quella bianconera.



C’è da dire che Donnarumma si è sempre dichiarato tifoso del suo Milan, e che il suo desiderio sarebbe quello di continuare a indossare la maglia del diavolo ancora a lungo, specialmente adesso che i rossoneri si stanno qualificando per la prossima Champions League. Cosa la Juve in questo momento non può garantire, in quest’anno poco brillante e che mette la sua partecipazione per l’anno prossimo in bilico. Chissà se la Champions sarà davvero decisiva per lui.

