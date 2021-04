Il Governo inizia a stilare un piano per le riaperture, ecco le ipotesi per bar, ristoranti e locali all’aperto. Nodo su sport e spettacoli

Domani 16 aprile è prevista la riunione della cabina di regia per analizzare la situazione epidemiologica e discutere del piano delle riaperture. Al termine della cabina di regia il Presidente del Consiglio terrà una conferenza stampa per illustrare le novità adottate, probabilmente Mario Draghi comunicherà anche il prolungamento dello stato di emergenza, che dovrebbe arrivare fino al 31 luglio.

Bar e ristoranti riaprono, ma solo all’aperto

L’ipotesi al vaglio per adesso è la riapertura di locali e ristoranti solo all’aperto a partire da maggio, ma la vera svolta dovrebbe avvenire alla metà di maggio quando bar e ristoranti, se dotati di spazio all’aperto, potranno restare aperti anche la sera. Ovviamente l’allentamento delle restrizioni e la ripresa delle attività economiche seguirà sempre la divisione in aree di rischio, quindi si tornerà a cena o a pranzo fuori solo nelle Regioni collocate in fascia gialla. Altra ipotesi a cui il Governo sta lavorando è uno slittamento del coprifuoco, non più alle 22:30 ma alle 23:30 o mezzanotte.

Spettacoli e sport

Si spera anche nelle riaperture di cinema e teatri. Ieri il ministro della Cultura Dario Franceschini ha sottolineato che, se sarà confermato il via libera del governo alla riapertura parziale per i tifosi allo stadio per gli Europei di giugno, con capienza limitata al 25 per cento, la stessa regola dovrà valere anche per i concerti e le esibizioni dal vivo.

Resta il nodo per palestre e piscine, chiuse ormai da cinque mesi, che attendono indicazioni per poter riaprire. Queste potrebbero arrivare dalla bozza predisposta ieri dalle Regioni, con rigide norme di distanziamento e il via libera solo alle lezioni individuali.