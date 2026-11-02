Un posto al sole, anticipazioni 2 novembre 2026: Greta interrogata dalla PM Cimmino, Renato vuole vendere casa
In sintesi. Nella puntata di Un posto al sole del 2 novembre 2026 la PM Lucia Cimmino interroga Greta sul caso Mori, Renato comunica a Silvia e Michele di voler vendere l’appartamento in cui vivono e al Caffè Vulcano un errore con una salsa rischia di rovinare la festa per il Día de los Muertos.
I punti chiave
- Nella puntata di Un posto al sole del 2 novembre 2026 la PM Lucia Cimmino sottopone Greta a un interrogatorio serrato sul caso Mori.
- Nella puntata di Un posto al sole del 2 novembre 2026 Renato annuncia a Silvia e Michele la decisione di vendere l’appartamento in cui vivono.
- Nella puntata di Un posto al sole del 2 novembre 2026 il Caffè Vulcano organizza una festa per il Día de los Muertos, messa a rischio da un errore con una salsa.
- Dopo la puntata di Un posto al sole del 2 novembre 2026 restano aperti 3 fronti: il caso Mori, la vendita della casa e l’incidente al Caffè Vulcano.
Nella puntata di Un posto al sole del 2 novembre, la PM Lucia Cimmino interroga Greta sul caso Mori. Nello stesso episodio, Renato comunica a Silvia e Michele di voler vendere l’appartamento in cui vivono.
Greta deve rispondere alle domande della PM Lucia Cimmino
Nell’episodio del 2 novembre di Un posto al sole, il filone giudiziario sul caso Mori vede Greta al centro dell’attenzione. La PM Lucia Cimmino la sottopone a un interrogatorio serrato.
Le anticipazioni sulla puntata del 2 novembre di Un posto al sole non chiariscono l’esito dell’interrogatorio di Greta. Non è stato reso noto se la PM Lucia Cimmino otterrà le risposte che cerca sul caso Mori, né quali conseguenze avrà il confronto.
Renato trova il coraggio di parlare della vendita di casa
Nella puntata di Un posto al sole del 2 novembre, Renato annuncia a Silvia e Michele la decisione di vendere l’appartamento in cui vivono. Le anticipazioni sottolineano che a Renato serve coraggio per affrontare il discorso.
Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole del 2 novembre non riportano la reazione di Silvia e Michele alla notizia della vendita. Non sono stati resi noti nemmeno i motivi che spingono Renato a mettere in vendita l’appartamento.
Al Caffè Vulcano la festa del Día de los Muertos va storta
Nell’episodio di Un posto al sole del 2 novembre, il Caffè Vulcano organizza una festa per il Día de los Muertos. Un errore con una salsa provoca un incidente e la serata rischia di trasformarsi in un disastro.
Le anticipazioni della puntata del 2 novembre di Un posto al sole non precisano chi commetta l’errore con la salsa al Caffè Vulcano. Non è noto neppure se l’incidente coinvolga uno o più clienti.
Cosa resta da scoprire dopo la puntata del 2 novembre
Dopo la puntata di Un posto al sole del 2 novembre restano aperti tre fronti: le sorti di Greta nel caso Mori, la risposta di Silvia e Michele alla vendita annunciata da Renato e le conseguenze della festa finita male al Caffè Vulcano. Gli sviluppi arriveranno nelle puntate successive.
Domande frequenti
Cosa succede a Un posto al sole il 2 novembre 2026?
Nella puntata di Un posto al sole del 2 novembre 2026 la PM Lucia Cimmino interroga Greta sul caso Mori. Renato annuncia a Silvia e Michele di voler vendere l’appartamento in cui vivono. Al Caffè Vulcano un errore con una salsa rischia di rovinare la festa del Día de los Muertos.
Chi interroga Greta a Un posto al sole?
Nella puntata di Un posto al sole del 2 novembre 2026 Greta viene interrogata dalla PM Lucia Cimmino sul caso Mori. Le anticipazioni non chiariscono l’esito dell’interrogatorio né le sue conseguenze.
Perché Renato vende casa a Un posto al sole?
Nella puntata di Un posto al sole del 2 novembre 2026 Renato annuncia a Silvia e Michele la vendita dell’appartamento in cui vivono. Le anticipazioni non rendono noti i motivi della decisione né la reazione di Silvia e Michele.
Cosa succede al Caffè Vulcano nella festa del Día de los Muertos?
Nella puntata di Un posto al sole del 2 novembre 2026 il Caffè Vulcano organizza una festa per il Día de los Muertos. Un errore con una salsa provoca un incidente e la serata rischia di trasformarsi in un disastro. Le anticipazioni non precisano chi commetta l’errore.
Immagine di repertorio
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