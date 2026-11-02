My Sweet Lie, anticipazioni del 2 novembre 2026: Aylin e Nejat trattano con gli avvocati sull’affido di Kayra
In sintesi. Nella puntata di My Sweet Lie del 2 novembre 2026, disponibile in esclusiva in streaming, Aylin e Nejat si incontrano con i rispettivi avvocati per trattare l’affidamento della figlia Kayra. Le anticipazioni non rivelano se la trattativa si chiude con un accordo o con una rottura, né quali condizioni chiedano Aylin e Nejat.
I punti chiave
- Nella puntata di My Sweet Lie del 2 novembre 2026 Aylin e Nejat si incontrano per trattare l’affidamento della figlia Kayra.
- All’incontro tra Aylin e Nejat partecipano anche gli avvocati di entrambe le parti.
- Le anticipazioni di My Sweet Lie non dicono se la trattativa sull’affido di Kayra si chiude con un accordo o con una rottura.
- La puntata di My Sweet Lie del 2 novembre 2026 è disponibile in esclusiva in streaming, ma le anticipazioni non indicano piattaforma e orario.
Nella puntata di My Sweet Lie del 2 novembre, Aylin e Nejat si incontrano con i rispettivi avvocati. L’obiettivo è trovare un accordo sulla gestione della figlia Kayra.
Cosa succede nella puntata del 2 novembre di My Sweet Lie
Aylin e Nejat trattano sull’affidamento di Kayra. All’incontro partecipano anche i legali di entrambe le parti. Le anticipazioni non dicono se la trattativa si chiude con un accordo o con una rottura.
Con l’episodio del 2 novembre la battaglia per Kayra entra in una nuova fase. Lo scontro tra i due mette alla prova i rapporti familiari dei personaggi. Le anticipazioni non indicano quali condizioni chiedano Aylin e Nejat.
Dove vedere My Sweet Lie e cosa non si sa ancora
La puntata di My Sweet Lie del 2 novembre è disponibile in esclusiva in streaming. Le anticipazioni non indicano il nome della piattaforma né l’orario di pubblicazione dell’episodio.
Restano aperte due domande: chi otterrà la gestione di Kayra e quali conseguenze avrà la trattativa sulla famiglia. Le risposte arriveranno con le puntate successive. ZON.it aggiornerà le anticipazioni appena saranno disponibili.
Domande frequenti
Cosa succede nella puntata di My Sweet Lie del 2 novembre?
Nella puntata di My Sweet Lie del 2 novembre 2026 Aylin e Nejat si incontrano con i rispettivi avvocati. L’obiettivo dell’incontro è trovare un accordo sulla gestione della figlia Kayra.
Aylin e Nejat trovano un accordo sull’affido di Kayra in My Sweet Lie?
Le anticipazioni della puntata di My Sweet Lie del 2 novembre 2026 non dicono se la trattativa tra Aylin e Nejat si chiude con un accordo o con una rottura. Le anticipazioni non indicano nemmeno quali condizioni chiedano Aylin e Nejat per l’affidamento di Kayra.
Dove vedere la puntata di My Sweet Lie del 2 novembre?
La puntata di My Sweet Lie del 2 novembre 2026 è disponibile in esclusiva in streaming. Le anticipazioni non indicano il nome della piattaforma né l’orario di pubblicazione dell’episodio.
Chi otterrà l’affidamento di Kayra in My Sweet Lie?
Le anticipazioni di My Sweet Lie non rivelano ancora chi tra Aylin e Nejat otterrà la gestione della figlia Kayra. La risposta arriverà con le puntate successive a quella del 2 novembre 2026.
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