My Sweet Lie, anticipazioni del 2 novembre 2026: Aylin e Nejat trattano con gli avvocati sull’affido di Kayra

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata di My Sweet Lie del 2 novembre 2026, disponibile in esclusiva in streaming, Aylin e Nejat si incontrano con i rispettivi avvocati per trattare l’affidamento della figlia Kayra. Le anticipazioni non rivelano se la trattativa si chiude con un accordo o con una rottura, né quali condizioni chiedano Aylin e Nejat.

I punti chiave Nella puntata di My Sweet Lie del 2 novembre 2026 Aylin e Nejat si incontrano per trattare l’affidamento della figlia Kayra.

All’incontro tra Aylin e Nejat partecipano anche gli avvocati di entrambe le parti.

Le anticipazioni di My Sweet Lie non dicono se la trattativa sull’affido di Kayra si chiude con un accordo o con una rottura.

La puntata di My Sweet Lie del 2 novembre 2026 è disponibile in esclusiva in streaming, ma le anticipazioni non indicano piattaforma e orario.

Nella puntata di My Sweet Lie del 2 novembre, Aylin e Nejat si incontrano con i rispettivi avvocati. L’obiettivo è trovare un accordo sulla gestione della figlia Kayra.

Cosa succede nella puntata del 2 novembre di My Sweet Lie

Aylin e Nejat trattano sull’affidamento di Kayra. All’incontro partecipano anche i legali di entrambe le parti. Le anticipazioni non dicono se la trattativa si chiude con un accordo o con una rottura.

Con l’episodio del 2 novembre la battaglia per Kayra entra in una nuova fase. Lo scontro tra i due mette alla prova i rapporti familiari dei personaggi. Le anticipazioni non indicano quali condizioni chiedano Aylin e Nejat.

Dove vedere My Sweet Lie e cosa non si sa ancora

La puntata di My Sweet Lie del 2 novembre è disponibile in esclusiva in streaming. Le anticipazioni non indicano il nome della piattaforma né l’orario di pubblicazione dell’episodio.

Restano aperte due domande: chi otterrà la gestione di Kayra e quali conseguenze avrà la trattativa sulla famiglia. Le risposte arriveranno con le puntate successive. ZON.it aggiornerà le anticipazioni appena saranno disponibili.