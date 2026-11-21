di Redazione ZON

In sintesi. La combinazione vincente del SuperEnalotto di sabato 21 novembre 2026 è 12, 30, 56, 62, 75, 88, Numero Jolly 55, SuperStar 58.

I punti chiave Combinazione vincente: 12, 30, 56, 62, 75, 88

Numero Jolly: 55

SuperStar: 58

Tutti i numeri dell’estrazione del SuperEnalotto di sabato 21 novembre 2026, confrontati fra più fonti.

Estrazione SuperEnalotto di 21/11/2026: la combinazione vincente

Combinazione vincente 12 30 56 62 75 88 Numero Jolly 55 SuperStar 58

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma martedì 24 novembre 2026.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: SuperEnalotto.com + EstrazioneLotto.it