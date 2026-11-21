di Redazione ZON

In sintesi. Il tennista Simone Bolelli non è stato convocato da Filippo Volandri per la Final 8 di Coppa Davis a Bologna. Il 20 novembre 2026 Bolelli ha chiuso le Nitto ATP Finals di Torino con tre sconfitte su tre in coppia con Andrea Vavassori, l’ultima contro i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz.

I punti chiave Simone Bolelli non è stato convocato da Filippo Volandri per la Final 8 di Coppa Davis a Bologna.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno perso tutte e tre le partite del girone delle Nitto ATP Finals di Torino.

Il 20 novembre 2026 Kevin Krawietz e Tim Puetz hanno battuto Bolelli e Vavassori al super tie-break per 10-7, dopo quasi due ore di gioco.

Nel 2026 Bolelli e Vavassori hanno vinto tre titoli: Rotterdam, Masters 1000 di Miami e Masters 1000 di Roma.

In carriera Bolelli e Vavassori hanno vinto dieci tornei ATP, tra cui due Masters 1000, e hanno giocato tre finali Slam.

Simone Bolelli ha chiuso il 20 novembre 2026 le Nitto ATP Finals di Torino con la terza sconfitta in tre partite insieme ad Andrea Vavassori. Il tennista non è stato convocato per la Final 8 di Coppa Davis a Bologna.

Come è finita la partita con Krawietz e Puetz

Il 20 novembre 2026 Bolelli e Vavassori hanno perso 6-7 (4), 7-6 (3), 10-7 contro i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz. Il match è durato quasi due ore ed è stato deciso dal super tie-break.

Gli azzurri avevano vinto il primo set al tie-break. Nel secondo parziale i tedeschi hanno alzato il livello e hanno portato la sfida al super tie-break.

Krawietz e Puetz hanno vinto tutte e tre le partite del girone e sono qualificati per le semifinali. Bolelli e Vavassori sono usciti dal torneo senza vittorie.

Il 18 novembre 2026 la coppia azzurra aveva perso 6-3, 6-4 contro il britannico Neal Skupski e lo statunitense Chris Harrison. Dopo quel match Bolelli aveva detto: «Andremo in campo per vincere».

Perché Bolelli non è stato convocato per la Davis

Bolelli non è stato convocato da Filippo Volandri per la Final 8 di Coppa Davis a Bologna. Il tennista ha commentato la scelta senza polemiche.

«Ci sono tantissimi giocatori forti e giovani che meritano il posto, siamo in tanti e ci sono solo cinque posti. Questo giro è toccato a me, non l’ho presa male. Ho parlato con Filo e mi ha spiegato la sua idea».

Anche Vavassori ha fatto un bilancio dopo la sconfitta con Krawietz e Puetz. «Sono stati tre anni splendidi, abbiamo fatto qualcosa di pazzesco», ha detto. Ha aggiunto che vincere tre volte di fila la Coppa Davis, qualche anno fa, sarebbe stato impensabile.

Sul match, Vavassori ha spiegato: «Secondo me oggi abbiamo giocato la partita migliore delle tre, abbiamo avuto comunque delle chance». Ha anche indicato le difficoltà legate a un campo particolarmente veloce.

I numeri della coppia nel 2026 e in carriera

Nel 2026 Bolelli e Vavassori hanno vinto tre titoli: il torneo di Rotterdam, il Masters 1000 di Miami e il Masters 1000 di Roma, conquistato davanti al pubblico di casa.

In carriera la coppia ha vinto dieci tornei ATP insieme, tra cui due Masters 1000, e ha giocato tre finali Slam. La partita del 20 novembre 2026 potrebbe essere stata l’ultima disputata insieme: al momento la loro avventura in coppia sembra arrivata al capolinea.

Domande frequenti Perché Simone Bolelli non è stato convocato in Coppa Davis? Filippo Volandri non ha convocato Simone Bolelli per la Final 8 di Coppa Davis a Bologna. Bolelli ha spiegato che ci sono tanti giocatori forti e giovani che meritano il posto e solo cinque posti disponibili. Ha aggiunto di non averla presa male e di aver parlato con Volandri, che gli ha spiegato la sua idea. Come sono andate le ATP Finals 2026 a Bolelli e Vavassori? Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno perso tutte e tre le partite del girone di Torino e sono usciti dal torneo senza vittorie. Il 18 novembre 2026 hanno perso 6-3, 6-4 contro Neal Skupski e Chris Harrison. Il 20 novembre 2026 hanno perso contro Kevin Krawietz e Tim Puetz al super tie-break. Quanti titoli hanno vinto Bolelli e Vavassori nel 2026? Nel 2026 Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto tre titoli. Sono il torneo di Rotterdam, il Masters 1000 di Miami e il Masters 1000 di Roma, conquistato davanti al pubblico di casa. Bolelli e Vavassori giocheranno ancora insieme? Al momento la loro avventura in coppia sembra arrivata al capolinea. La partita del 20 novembre 2026 contro Krawietz e Puetz potrebbe essere stata l’ultima disputata insieme. Andrea Vavassori ha parlato di «tre anni splendidi».

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Fonte: La Gazzetta dello Sport · ANSA · Sky Sport