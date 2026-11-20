di Redazione ZON

In sintesi. Secondo un’indiscrezione di Vanity Fair, il tennista Jannik Sinner sarebbe pronto a volare negli Stati Uniti per un secondo parere medico sul ginocchio destro, infiammato alla bandelletta laterale. I medici italiani del San Raffaele di Milano indicherebbero una terapia conservativa. Al 20 novembre 2026 Sinner si trova a Torino per le ATP Finals e non gioca.

I punti chiave Jannik Sinner ha un’infiammazione alla bandelletta laterale del ginocchio destro, che gli impedisce di allenarsi con regolarità.

Jannik Sinner ha incontrato il professor Alberto Zangrillo e un’équipe del San Raffaele di Milano.

Secondo Vanity Fair, i medici italiani consultati non avrebbero preso in considerazione un intervento chirurgico.

Al 20 novembre 2026 Jannik Sinner si trova a Torino per le ATP Finals ma non disputa i match del torneo.

Al 20 novembre 2026 né Jannik Sinner né il suo staff hanno sciolto le riserve sulla partecipazione ai tornei in Australia.

Jannik Sinner sarebbe pronto a volare negli Stati Uniti per un secondo parere medico sul ginocchio destro, infiammato al punto da impedirgli di allenarsi con regolarità. Lo anticipa un’indiscrezione di Vanity Fair, che richiama le anticipazioni del giornalista Gabriele Parpiglia.

Cosa dicono i medici italiani sull’infiammazione al ginocchio di Sinner

Il problema di Jannik Sinner è un’infiammazione alla bandelletta laterale del ginocchio, probabilmente legata al sovraccarico di allenamenti e partite. Il tennista ha incontrato il professor Alberto Zangrillo e un’équipe del San Raffaele di Milano.

Le indicazioni ricevute finora da Sinner sembrano orientate verso una terapia conservativa, con riposo e trattamenti antinfiammatori. Secondo la stessa ricostruzione, i medici consultati in Italia non avrebbero preso in considerazione l’ipotesi di un intervento chirurgico.

Sinner, però, vuole un ulteriore parere prima di prendere qualsiasi decisione. Il dolore continua a impedirgli di allenarsi regolarmente, ed è questo il motivo per cui cerca una seconda opinione all’estero.

Sinner a Torino per le ATP Finals, ma senza giocare le partite

Jannik Sinner si trova a Torino in occasione delle ATP Finals, ma non disputa i match del torneo a causa del fastidio al ginocchio. Nei giorni del torneo ha partecipato agli impegni con gli sponsor.

Durante uno degli eventi collegati alle ATP Finals, Kenan Yildiz, numero 10 della Juventus, ha incontrato Sinner e ha chiacchierato con lui per diverso tempo.

Perché il rientro di Sinner e i tornei in Australia restano un’incognita

Al 20 novembre 2026 né Jannik Sinner né il suo staff hanno sciolto le riserve sulla partecipazione ai prossimi tornei in Australia. Non è stata confermata nemmeno la linea conservativa. Per questo, allo stato attuale, non si possono fare previsioni certe sul rientro in campo.

Lo scopo del viaggio negli Stati Uniti è ottenere una diagnosi risolutiva. Il consulto dovrebbe chiarire se proseguire con le terapie mirate o valutare soluzioni più radicali.

Sinner ha riassunto così la sua priorità: «Lavoro per tornare prima possibile».

Domande frequenti Perché Sinner vuole un secondo parere medico sul ginocchio? Jannik Sinner ha un’infiammazione al ginocchio destro e il dolore continua a impedirgli di allenarsi regolarmente. Prima di prendere qualsiasi decisione vuole un ulteriore parere all’estero, negli Stati Uniti, per ottenere una diagnosi risolutiva. Sinner deve operarsi al ginocchio? Secondo Vanity Fair, i medici italiani consultati da Jannik Sinner non avrebbero preso in considerazione l’intervento chirurgico e indicherebbero una terapia conservativa, con riposo e trattamenti antinfiammatori. Al 20 novembre 2026 però la linea conservativa non è stata confermata. Sinner gioca alle ATP Finals di Torino? No. Jannik Sinner si trova a Torino in occasione delle ATP Finals, ma non disputa i match del torneo a causa del fastidio al ginocchio. Nei giorni del torneo ha partecipato agli impegni con gli sponsor. Sinner giocherà i tornei in Australia? Al 20 novembre 2026 non è noto. Né Jannik Sinner né il suo staff hanno sciolto le riserve sulla partecipazione ai prossimi tornei in Australia, quindi non si possono fare previsioni certe sul rientro in campo.

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