di Redazione ZON

In sintesi. Il cantautore bolognese Andrea Mingardi, 86 anni, ha sposato la compagna Roberta Naldi, detta ‘Beba’, il 24 ottobre 2026 a Calderino, nel Comune di Monte San Pietro, sulle colline bolognesi. Andrea Mingardi ha annunciato le nozze su Facebook il 17 novembre 2026, scrivendo che il fidanzamento è durato 46 anni.

I punti chiave Andrea Mingardi, 86 anni, ha sposato Roberta Naldi il 24 ottobre 2026 a Calderino, nel Comune di Monte San Pietro.

Andrea Mingardi ha annunciato il matrimonio su Facebook il 17 novembre 2026, parlando di un fidanzamento di 46 anni.

Le fedi sono state consegnate davanti al sindaco e portate agli sposi dal nipotino di Andrea Mingardi.

Alla cerimonia c’erano anche le figlie di Andrea Mingardi e i due cagnolini di famiglia, Cicles e Asciao.

Il post di Andrea Mingardi su Facebook ha raccolto in poche ore più di 2.000 like e circa 1.000 commenti.

Il cantautore bolognese Andrea Mingardi, 86 anni, ha sposato la compagna Roberta Naldi, detta ‘Beba’, il 24 ottobre 2026 a Calderino. Lo ha annunciato lui stesso su Facebook il 17 novembre 2026.

Roberta Naldi è la compagna di vita e di lavoro di Andrea Mingardi. Nel post l’artista ha scherzato sulla lunga attesa: «È stato un fidanzamento di 46 anni!».

Come è andata la cerimonia a Calderino

Andrea Mingardi e Roberta Naldi si sono sposati a Calderino, nel Comune di Monte San Pietro, sulle colline bolognesi dove la coppia vive. Le fedi sono state consegnate davanti al sindaco.

A portare le fedi agli sposi è stato il nipotino di Mingardi, che si è commosso. Presenti anche le figlie del cantautore e i due cagnolini di famiglia, Cicles e Asciao.

Mingardi ha ricordato la giornata così: «Bella l’atmosfera, bello il posto, belli tutti i presenti e bello il mio amore».

Una cerimonia pensata in piccolo, finita con 6-7mila invitati per scherzo

Secondo il racconto di Andrea Mingardi, la coppia voleva fare le cose in fretta e senza dirlo a nessuno. Poi la voce si è sparsa e i parenti stretti non si potevano escludere.

Il cantautore ha scherzato sul numero degli invitati: «6-7mila… persone. Insomma, è stata dura ma ce l’abbiamo fatta».

La proposta di matrimonio è arrivata a giugno. Mingardi ha raccontato che Roberta Naldi lo ha guardato «come fossi un pazzo», ma che poi la coppia è stata felice della decisione.

Le parole di Mingardi per Roberta Naldi

Andrea Mingardi ha definito Roberta Naldi «compagna di una vita, complice, che sa condividere qualsiasi cosa: lavoro, amicizie, affetti, sentimenti e tutte le folli passioni nelle quali l’ho coinvolta».

Il cantautore ha aggiunto, con ironia, che data l’età sarebbe «un po’ in retta d’arrivo», ma di essere felice. Poi ha precisato: «Non è cambiato niente ma Roberta è mia moglie e ne sono orgoglioso».

A BolognaToday Mingardi ha spiegato il segreto della coppia: «Io e Beba siamo sempre stati uniti, complici, amici. Come tutte le coppie abbiamo avuto momenti non facili, ma eravamo sempre noi: in tutte le cose che facevamo eravamo in due».

Il post su Facebook e gli auguri dei fan

Il post di Andrea Mingardi ha raccolto in poche ore più di duemila like e circa mille commenti di auguri e felicitazioni.

Il messaggio si chiude con un saluto alla sua città: «Viva la vita, forza Bologna. E tanta felicità per tutti».