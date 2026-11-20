di Redazione ZON

In sintesi. I numeri del 10eLotto serale di venerdì 20 novembre 2026 sono 08, 09, 13, 16, 17, 19, 24, 28, 30, 36, 37, 49, 54, 55, 61, 68, 78, 86, 88, 90. Numero Oro 09.

I punti chiave Numero Oro: 09

Doppio Oro: 09, 37

Tutti i numeri dell’estrazione del 10eLotto serale di venerdì 20 novembre 2026, come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione 10eLotto di 20/11/2026: i venti numeri

Numeri vincenti 08 09 13 16 17 19 24 28 30 36 37 49 54 55 61 68 78 86 88 90 Numero Oro 09 Doppio Oro 09 37

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma sabato 21 novembre 2026.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it