di Redazione ZON

In sintesi. Venerdì 20 novembre 2026 Rai 1 trasmette Meravigliosamente, lo spettacolo con cui Sal Da Vinci festeggia cinquant’anni di carriera. Meravigliosamente è la prima di due serate. Con Sal Da Vinci ci sono Iaia Forte e Bianca Balti. Le guide tv indicano le 21.30 e le 21.35.

I punti chiave Rai 1 trasmette Meravigliosamente, lo spettacolo di Sal Da Vinci, venerdì 20 novembre 2026.

Meravigliosamente è la prima di due serate con Sal Da Vinci su Rai 1.

Iaia Forte e Bianca Balti sono con Sal Da Vinci nello spettacolo per i suoi cinquant’anni di carriera.

Il 20 novembre 2026 Propaganda Live va in onda alle 21.15 su La7, Fratelli di Crozza alle 21.30 su Nove e Bake Off Italia 14 alle 21.40 su Real Time.

Italia 1 trasmette le Nitto ATP Finals da Torino il 20 novembre 2026, con il match Medvedev-Tiafoe alle 20.30.

Venerdì 20 novembre 2026 alle 20.30 Casertana-Salernitana va in onda su Sport Calcio. In prima serata la scelta del giorno è Meravigliosamente, lo spettacolo di Sal Da Vinci su Rai 1.

Perché Meravigliosamente è la scelta della serata

Meravigliosamente è la prima di due serate con Sal Da Vinci su Rai 1. Lo spettacolo è in programma venerdì 20 novembre 2026 e l’orario indicato è le 21.35 in una guida tv e le 21.30 in un’altra.

Sal Da Vinci celebra cinquant’anni di carriera con uno spettacolo che mescola musica e ricordi. Con lui ci sono Iaia Forte e Bianca Balti.

Le alternative in prima serata il 20 novembre 2026

Chi preferisce un’altra rete ha diverse conferme. Sulla stessa fascia oraria vanno in onda questi programmi.

Programma Canale Orario Propaganda Live La7 21.15 Fratelli di Crozza Nove 21.30 Bake Off Italia 14 (episodio 12, prima tv) Real Time 21.40

Su TV8 arriva in chiaro per la prima volta Avvocato Ligas, la serie con Luca Argentero, con gli episodi conclusivi della stagione. L’orario è le 21.35 secondo una guida e le 21.40 secondo un’altra.

Italia 1 dedica la serata alle Nitto ATP Finals da Torino. Il match Medvedev-Tiafoe è in programma alle 20.30.

Finali di stagione e film per chi resta sul divano

Sky Cinema Stories trasmette alle 21.15 il capitolo conclusivo di Nord Sud Ovest Est, la serie sugli 883. Nell’episodio finale Max Pezzali e Mauro Repetto fanno i conti con il cambiamento dei loro sogni.

Sempre alle 21.15 Sky Cinema Uno propone Play Dirty: Triplo gioco, action con Mark Wahlberg diretto da Shane Black. Su Sky Cinema Collection va in onda Ritorno al futuro – Parte III, con Michael J. Fox e Christopher Lloyd.

Tra i film in chiaro, 20 trasmette Atomica bionda alle 21.15, con Charlize Theron nei panni di una spia britannica nella Berlino del 1989. Iris propone Potere assoluto alle 21.15, diretto e interpretato da Clint Eastwood. La7 Cinema manda in onda Il processo di Norimberga alle 21.20.

Le novità in streaming del 20 novembre 2026

Sul fronte streaming debuttano la terza stagione di Stalk su RaiPlay e la terza stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo su Disney+. Su Paramount+ arriva la quarta stagione di Yellowjackets.

Sempre su Paramount+ MobLand chiude la stagione con il decimo episodio della seconda stagione. Su Prime Video c’è la finale di The Traitors Italia.