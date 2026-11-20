di Redazione ZON

In sintesi. Lotto, estrazione di venerdì 20 novembre 2026: ruota di Napoli 16, 49, 13, 35, 68; ruota di Roma 17, 37, 71, 76, 86; ruota di Milano 88, 61, 01, 67, 40.

I punti chiave Ruota di Napoli: 16, 49, 13, 35, 68

Ruota di Roma: 17, 37, 71, 76, 86

Ruota di Milano: 88, 61, 01, 67, 40

Tutti i numeri dell’estrazione del Lotto di venerdì 20 novembre 2026, come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione del Lotto di 20/11/2026: i numeri per ogni ruota

Ruota Numeri estratti Bari 09 37 19 65 74 Cagliari 08 36 23 49 58 Firenze 30 68 06 66 07 Genova 54 78 67 85 68 Milano 88 61 01 67 40 Napoli 16 49 13 35 68 Palermo 24 28 10 40 61 Roma 17 37 71 76 86 Torino 13 90 32 66 84 Venezia 86 55 19 51 47 Nazionale 42 16 18 57 17

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma sabato 21 novembre 2026.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it